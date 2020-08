Referendum sul taglio dei parlamentari: arriva l’ok della Consulta

Posted on

La spinosa questione del referendum sul taglio dei parlamentari, che infiamma ormai da tempo la politica e l’opinione pubblica, passa sotto la lente di ingrandimento del Giudice delle Leggi. La camera di consiglio, convocata per la prima volta nel mese di agosto, si è riunita nella mattinata del 12 agosto.

L’inammissibilità dei conflitti di attribuzione

Secondo i Giudici costituzionali i quattro conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sono inammissibili. Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari si terrà senza se e senza ma nei giorni dell’election day, cioè il 20 e il 21 settembre.

I ricorsi erano stati proposti dall’Associazione più Europa, dal Comitato per promotore per il referendum, dal senatore del gruppo misto Gregorio De Falco e dalla Regione Basilicata. Nella serata del 12 agosto l’Ufficio Stampa della Consulta ha anticipatamente reso note le ragioni della decisione. Il deposito dell’ordinanza è avvenuto poi la sera del giorno dopo.

Le motivazioni a sostegno della decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dal Comitato promotore del referendum per l’abbinamento della consultazione referendaria con le elezioni di diversi consigli regionali. Secondo il giudice relatore, il prof. Giuliano Amato, il Comitato non ha la legittimazione per sollevare il conflitto.

Anche i ricorsi proposti dalla Regione Basilicata e dall’Associazione +Europa, sono stati dichiarati inammissibili. Secondo i Giudici costituzionali gli enti territoriali e i partiti politici, in quanto non sono poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione, non possono sollevare conflitti di attribuzione.

Quanto, infine, al ricorso presentato dal senatore De Falco, la Consulta ne ha dichiarato l’inammissibilità , poiché ha ritenuto che l’onorevole abbia esposto, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale e all’accorpamento delle votazioni, senza chiarire quali prerogative costituzionali del singolo parlamentare siano state violate.

L’ennesima delusione dalla politica

È evidente, dunque, dalle ragioni esposte dalla Corte, che i ricorsi proposti contro il referendum sul taglio dei parlamentari sono pretestuosi e temerari e non sono neppure sufficienti a introdurre il giudizio costituzionale.

Ancora una volta la classe politica italiana non dà un’ immagine dignitosa agli occhi dei cittadini e si mostra incapace di rappresentare seriamente l’elettorato. E la sconfitta ricade su tutti noi.

Una mossa improvvida per ritardare il referendum

A prescindere dall’essere favorevoli o contrari al taglio, si propongono dei ricorsi dilatori e inconcludenti, che hanno come unico scopo quello di rallentare l’iter della riforma. Si aggiunge un inutile tassello al già complesso procedimento di revisione della Costituzione, che costringe la Corte a una seduta straordinaria nel pieno vigore della canicola agostana.

I timori della <<casta>>

E tutto questo perché? Forse perché si teme la voce del popolo, forse perché si temono le elezioni. Si ha paura di una sonora sconfitta o di un risultato involuto, tenuto conto del fatto che nel referendum costituzionale non è previsto neanche lo sbarramento del quorum minimo di votanti.

Se fosse vero, ci sarebbe da preoccuparsi perché scricchiolerebbero gli stessi cardini della democrazia.

Andrea S. Bruzzese