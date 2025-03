L’iniziativa ‘Puglia Beni Comuni’, presentata dalla Regione Puglia, rappresenta un importante passo in avanti nel campo della legalità e del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Con una dotazione finanziaria di 11 milioni di euro, la Giunta regionale ha lanciato un avviso pubblico che mira a finanziare progetti di riqualificazione culturale, urbana e sociale degli immobili sottratti alla mafia, destinati a diventare nuovi spazi di comunità. La misura, promossa nell’ambito della Sub-Azione 8.2.2 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, si rivolge ai Comuni pugliesi che sono in possesso di beni confiscati, offrendo loro l’opportunità di trasformare questi spazi in luoghi di inclusione sociale e solidarietà.

Obiettivi e ambiti del bando

Il bando si propone di finanziare progetti che abbiano come obiettivo la rigenerazione di beni confiscati, puntando su un ampio ventaglio di attività. I progetti possono spaziare dalla creazione di orti urbani a spazi per la socialità, dalla realizzazione di percorsi di vita indipendente per persone con disabilità alla creazione di centri di aggregazione sociale. Un aspetto centrale della misura è la promozione di iniziative che favoriscano l’inclusione sociale delle fasce più vulnerabili, come immigrati, anziani, donne vittime di violenza e giovani a rischio.

La progettazione può avvenire anche attraverso consultazioni pubbliche e co-progettazione con il terzo settore, favorendo la partecipazione attiva della comunità nella creazione di spazi condivisi. I progetti dovranno mirare non solo alla riqualificazione fisica degli edifici, ma anche alla loro funzionalità sociale, rispondendo ai bisogni delle persone e favorendo il dialogo intergenerazionale e intercomunitario.

Criteri di selezione e finanziamenti

Ogni progetto potrà essere finanziato con un contributo che varia da un minimo di 250.000 euro fino a un massimo di 1 milione di euro, a copertura delle spese tecniche e di rifunzionalizzazione degli spazi. Le proposte saranno selezionate sulla base di criteri di qualità funzionale, innovazione e attenzione per le fasce deboli. Inoltre, l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro un massimo di 9 mesi dalla sottoscrizione del disciplinare, con un periodo di 3 mesi per l’individuazione dei soggetti gestori.

Un impegno nella cultura della legalità

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato come la Puglia sia tra le regioni italiane che maggiormente investono nelle politiche per la legalità. Grazie a una rete che coinvolge amministrazioni pubbliche, enti del terzo settore e società civile, la Regione ha costruito un movimento di antimafia sociale che ha fatto la differenza sul territorio, sottraendo luoghi al controllo delle attività criminali. Il nuovo avviso, dunque, è un ulteriore passo per continuare a combattere la criminalità organizzata e restituire alla comunità luoghi di lavoro, solidarietà e inclusione.







Un segno di riscatto sociale

L’assessora regionale alla Cultura e Legalità, Viviana Matrangola, ha evidenziato l’importanza di questa misura come strumento di riscatto sociale. Restituire alla collettività i beni confiscati alla mafia è un modo potente per riaffermare il primato del bene comune sugli interessi illeciti. La Regione invita, attraverso l’Avviso ‘Puglia Beni Comuni’, gli Enti locali a trasformare questi beni in presìdi di legalità, creatività e inclusione, alimentando il processo di recupero e risignificazione delle proprietà sottratte alla criminalità.

La trasformazione dei beni confiscati in luoghi di comunità

L’assessora ha aggiunto che la riqualificazione dei beni confiscati non riguarda semplicemente interventi edilizi, ma un vero e proprio processo di riappropriazione sociale e culturale dei luoghi. La misura punta a trasformare spazi ostili in piazze del civismo e della legalità, dove le comunità possano crescere insieme e sviluppare nuove forme di welfare e economia sociale. In questo contesto, la Regione Puglia intende consolidare il proprio impegno nel contrasto alla criminalità e nella promozione di valori di giustizia e solidarietà.

La collaborazione tra enti locali e Regione

Florenza Pascazio, presidente di Anci Puglia, ha sottolineato l’importanza di un supporto costante da parte della Regione per i Comuni nella gestione dei beni confiscati. La fase di assegnazione e la successiva riqualificazione degli immobili rappresentano passaggi delicati, che richiedono l’assistenza e il sostegno delle istituzioni sovraordinate. L’Avviso ‘Puglia Beni Comuni’ fornisce proprio questa risorsa, rendendo i Comuni protagonisti nella trasformazione di beni confiscati in luoghi utili alla collettività.

Un’opportunità per la crescita del territorio

Il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Vitandrea Marzano, ha evidenziato come la rigenerazione urbana derivante dal riutilizzo dei beni confiscati possa innescare processi di crescita più ampi, contribuendo a una rinnovata attivazione civile. Il recupero di questi beni, infatti, non solo restituisce spazi fisici alla comunità, ma crea anche occasioni di coesione sociale, favorendo l’integrazione e l’interazione tra diversi attori del territorio.

Vincenzo Ciervo