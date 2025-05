Il 2025 si sta rivelando, sotto il profilo climatico, un anno particolarmente drammatico per l’Italia. A testimoniarlo è l’ultimo report dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, che ha registrato ben 110 eventi meteorologici estremi nei primi cinque mesi dell’anno. Un dato che segna un incremento significativo, pari al 31%, rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano stati censiti 84 episodi simili. Una tendenza che non può più essere letta come una serie di anomalie occasionali, ma come una traiettoria sistemica che richiede risposte tempestive.

I fenomeni più frequenti: piogge torrenziali, raffiche di vento e fiumi in piena

Tra le diverse tipologie di eventi estremi, a dominare la scena sono soprattutto gli allagamenti causati da piogge intense, che rappresentano ben 34 dei casi rilevati da gennaio a metà maggio. Seguono, in ordine di frequenza, i danni da vento (23 episodi) e le esondazioni fluviali (14 casi). Questi fenomeni, sempre più ravvicinati nel tempo e spesso concentrati in aree già vulnerabili, mettono a dura prova l’infrastruttura urbana e rurale del Paese, generando ingenti danni materiali e mettendo a rischio la sicurezza delle persone.

La geografia del rischio: le città italiane nel mirino del cambiamento climatico

Se un tempo si poteva ipotizzare che eventi meteorologici estremi colpissero solo aree marginali o montane, oggi la realtà è ben diversa: le città italiane, grandi e piccole, si trovano in prima linea. Le infrastrutture urbane, spesso datate e poco resilienti, non riescono più a reggere l’urto delle precipitazioni improvvise e dei venti violenti. L’impermeabilizzazione del suolo, la cementificazione diffusa e la carenza di piani di adattamento al cambiamento climatico sono fattori che amplificano l’impatto di questi eventi. Le reti fognarie non riescono a smaltire l’acqua piovana in tempi utili, i tombini si intasano rapidamente e le strade si trasformano in fiumi in piena.

Il costo economico dell’instabilità climatica

Oltre al costo in termini di vite umane e qualità della vita, gli eventi meteo estremi comportano un pesantissimo tributo economico. Secondo alcune stime preliminari, l’Italia potrebbe aver già subito danni per centinaia di milioni di euro nel solo primo quadrimestre del 2025. I settori più colpiti sono l’agricoltura, i trasporti, le assicurazioni e naturalmente il patrimonio edilizio pubblico e privato. A queste perdite dirette si sommano gli oneri indiretti legati all’interruzione dei servizi, ai disagi per i cittadini e alla necessità di ripristinare continuamente le infrastrutture danneggiate.

Un trend globale che si riflette sul territorio nazionale

L’aumento degli eventi meteo estremi in Italia si inserisce in un contesto globale in cui il riscaldamento climatico sta alterando profondamente i regimi atmosferici. Il Mediterraneo, identificato dagli scienziati come uno dei “climate hotspot” mondiali, è particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico. Le alterazioni delle correnti marine, l’aumento delle temperature superficiali e la maggiore evaporazione contribuiscono a intensificare la frequenza e la violenza di piogge, tempeste e ondate di calore. Ciò che un tempo era considerato eccezionale, oggi rischia di diventare la nuova normalità.

Nonostante l’evidenza dei dati e la crescente pressione dell’opinione pubblica, le risposte istituzionali restano in gran parte frammentarie e insufficienti. Alcuni comuni italiani hanno avviato piani di adattamento climatico, ma spesso mancano le risorse economiche e le competenze tecniche per attuarli in maniera efficace. Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, atteso da anni, è ancora in fase embrionale, mentre le Regioni si muovono a velocità differenti.

L’importanza della prevenzione e dell’informazione

Educare la popolazione sui comportamenti da adottare in caso di eventi estremi, migliorare i sistemi di allerta e promuovere l’uso sostenibile del suolo sono elementi chiave per aumentare la resilienza delle comunità locali. Allo stesso tempo, è necessario un maggiore coordinamento tra enti locali, Protezione Civile, ARPA e organismi di ricerca, al fine di costruire reti di monitoraggio e intervento più efficaci.

La voce della scienza e della società civile

Organizzazioni come Legambiente svolgono un ruolo cruciale non solo nella raccolta e diffusione dei dati, ma anche nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica e nel fare pressione sulle istituzioni. L’Osservatorio Città Clima, in particolare, rappresenta un esempio virtuoso di come la società civile possa contribuire alla comprensione di fenomeni complessi, fornendo strumenti di analisi e stimolo all’azione politica. Ma serve anche un cambio di passo nella comunicazione scientifica: è indispensabile rendere accessibili e comprensibili i dati climatici, per trasformarli in leve di mobilitazione collettiva.







L’Italia, crocevia di eventi climatici estremi e vulnerabilità strutturali, ha urgente bisogno di sviluppare una nuova cultura del rischio. Ciò implica non solo la riformulazione delle politiche ambientali e territoriali, ma anche un cambiamento profondo nell’approccio educativo e mediatico. Il rischio climatico non può più essere affrontato come un’emergenza occasionale, ma come una dimensione permanente della vita contemporanea, da integrare in ogni livello decisionale.

Patricia Iori