Il Regno Unito si sta confrontando con sfide complesse nel campo della giustizia penale, infatti, il governo guidato dal Partito Laburista ha annunciato una misura che ha immediatamente sollevato un acceso dibattito tra giuristi, operatori della salute, associazioni per i diritti umani e opinione pubblica: l’introduzione di un programma sperimentale di castrazione chimica destinato ai detenuti condannati per reati sessuali particolarmente gravi.

La proposta, illustrata alla Camera dei Comuni dalla Ministra della Giustizia Shabana Mahmood, si concretizzerà attraverso un progetto pilota che interesserà inizialmente venti istituti penitenziari sparsi sul territorio britannico. Sebbene il trattamento sia attualmente previsto su base volontaria, la ministra non ha escluso che, in caso di risultati ritenuti soddisfacenti, la misura possa assumere un carattere obbligatorio.

Una risposta a una crisi della giustizia penale?

La decisione arriva in un momento di forte pressione sul sistema carcerario del Regno Unito, che da anni combatte con problemi strutturali quali il sovraffollamento, l’alto tasso di recidiva e un persistente senso di insicurezza pubblica riguardo ai reati sessuali. Le statistiche ufficiali mostrano che una percentuale significativa dei condannati per crimini a sfondo sessuale torna a delinquere dopo il rilascio, alimentando una domanda crescente per soluzioni più efficaci sul piano preventivo e terapeutico.

In questa cornice, la castrazione chimica è stata proposta come strumento per ridurre il rischio di recidiva, mediante l’uso controllato di farmaci in grado di sopprimere temporaneamente il desiderio sessuale. Secondo i promotori della misura, ciò consentirebbe un maggiore controllo del comportamento deviante e, potenzialmente, un percorso di reinserimento più sicuro nella società.

Un trattamento volontario… per ora

Shabana Mahmood ha specificato che, nella sua fase iniziale, il trattamento sarà somministrato esclusivamente a detenuti che aderiranno su base volontaria. I soggetti coinvolti dovranno firmare un consenso informato e saranno monitorati da personale medico specializzato, in linea con i protocolli internazionali in materia di trattamento farmacologico dei disturbi sessuali.

Tuttavia, le dichiarazioni della ministra lasciano intendere una certa apertura verso una futura obbligatorietà, qualora i risultati dell’esperimento dovessero dimostrare un significativo impatto positivo sulla riduzione dei reati sessuali recidivanti.







Tra plauso e perplessità

L’annuncio ha scatenato una valanga di reazioni, alcune favorevoli, altre fortemente critiche. Gruppi per la difesa delle vittime di abusi hanno accolto con favore la proposta, interpretandola come un segnale concreto di attenzione da parte delle istituzioni verso la tutela della sicurezza collettiva.

Sul fronte opposto, organizzazioni per i diritti umani e società medico-scientifiche hanno sollevato seri interrogativi etici e giuridici. Amnesty International ha parlato di “deriva coercitiva mascherata da scelta volontaria”, mentre il Royal College of Psychiatrists ha pubblicato un comunicato in cui si ricorda la necessità di garantire il pieno rispetto dell’autonomia del paziente e la qualità del consenso.

La castrazione chimica nel mondo

Il Regno Unito non è il primo Paese a esplorare la castrazione chimica come strumento penale. Negli ultimi decenni, vari Stati, tra cui Corea del Sud, Polonia, Russia e alcuni territori statunitensi, hanno introdotto legislazioni simili, con risultati molto diversi. In alcuni casi, come in California e in Alabama, la misura è stata applicata in modo coercitivo, suscitando proteste internazionali. In altri contesti, la castrazione chimica è stata adottata come parte di un pacchetto terapeutico volontario e integrato.

Le evidenze scientifiche raccolte finora sono tutt’altro che univoche. Studi condotti in Germania e Svezia suggeriscono che la combinazione di trattamento farmacologico e terapia cognitivo-comportamentale possa ridurre significativamente la recidiva tra certi tipi di autori di reati sessuali. Tuttavia, gli stessi ricercatori mostrano l’importanza della personalizzazione dei trattamenti e della valutazione caso per caso.

Una misura controversa sul piano etico

Al centro del dibattito resta la questione dei diritti fondamentali dei detenuti, e in particolare la legittimità di trattamenti che agiscono direttamente sulla sfera psicofisica del soggetto. La castrazione chimica, pur non comportando mutilazioni fisiche, è considerata da molti una forma di intervento invasivo e potenzialmente irreversibile, specialmente se protratta nel tempo.

Il governo britannico ha assicurato che il progetto sarà accompagnato da un rigoroso sistema di valutazione indipendente. Verranno monitorati non solo gli effetti del trattamento sulla recidiva, ma anche l’impatto psicologico sui detenuti, la qualità del consenso espresso, e le conseguenze a lungo termine della somministrazione farmacologica. Inoltre, è previsto il coinvolgimento di comitati etici esterni e la pubblicazione di un rapporto annuale con i dati raccolti durante la sperimentazione.

Patricia Iori