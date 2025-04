In seguito alla storica sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, che ha sancito che la definizione legale di “donna” e “uomo” deve riferirsi esclusivamente al sesso biologico, la Commissione britannica per l’uguaglianza e i diritti umani (EHRC) ha pubblicato delle linee guida sull’accesso e l’uso dei bagni e dei servizi pubblici; le linee guida sono attualmente ancora provvisorie e hanno l’obiettivo di aiutare enti pubblici e privati a conformarsi alla nuova interpretazione dell’Equality Act del 2010. Si tratta di indicazioni destinate a ridefinire profondamente l’accesso agli spazi pubblici, come l’uso dei bagni e degli spogliatoi.

Bagni separati per sesso biologico: cosa cambia

Secondo le nuove disposizioni, nei luoghi di lavoro sarà obbligatorio garantire strutture igieniche distinte per uomini e donne basate sul sesso di nascita. Le donne transgender, pur identificandosi come donne, dovranno utilizzare i bagni maschili; lo stesso vale per gli uomini transgender, che saranno invitati all’uso dei bagni femminili.

Tuttavia, le linee guida prevedono che, “ove possibile”, vengano messi a disposizione anche bagni misti dotati di stanze chiudibili a chiave, accessibili a chiunque.

Gli spazi pubblici e le eccezioni

Per quanto riguarda ambienti come ospedali, ristoranti e negozi, sarà consentito mantenere strutture miste. Tuttavia, se si desidera offrire servizi separati per sesso, si dovranno seguire le stesse regole valide per i luoghi di lavoro.

La EHRC ha anche chiarito che in contesti delicati, come centri di assistenza per vittime di violenza sessuale, la presenza di uomini trans potrebbe suscitare «obiezioni ragionevoli» tra le donne cisgender, legittimando quindi la loro esclusione da spazi femminili.

Il principio guida: nessuno senza accesso ai servizi

Un punto fermo delle linee guida sull’uso dei bagni e in generale degli spazi pubblici è che nessuna persona trans dovrà essere lasciata senza strutture igieniche a disposizione. Se la separazione in base al sesso biologico può creare difficoltà, si raccomanda di predisporre servizi igienici unisex, che siano però stanze singole chiudibili a chiave, come già avviene in molti piccoli esercizi pubblici. L’obiettivo è garantire il rispetto delle nuove norme senza emarginare le persone transgender.

Le nuove direttive non riguardano solo i luoghi pubblici, ma anche scuole e club sportivi. Gli istituti scolastici dovranno fornire bagni separati per sesso biologico a partire dagli otto anni d’età, predisponendo all’occorrenza soluzioni alternative per gli studenti trans. Anche le associazioni sportive o culturali con più di 25 membri potranno ora limitare l’adesione esclusivamente a uomini o donne biologici, escludendo le persone trans.

Akua Reindorf KC, commissaria della EHRC, ha precisato che la decisione sull’accesso e l’uso dei bagni da parte degli uomini trans sarà valutata caso per caso. Ha citato l’esempio di un centro di consulenza per vittime di stupro, dove la presenza di un uomo trans potrebbe creare disagio comprensibile tra le assistite, giustificando quindi l’esclusione.

Il governo britannico ha accolto con favore la sentenza, dichiarando che aggiornerà la normativa ove necessario per adeguarsi ai nuovi criteri. Anche il governo scozzese si è detto disponibile a collaborare con la EHRC per garantire una guida chiara e uniforme su tutto il territorio nazionale.







Una guida provvisoria in attesa del codice definitivo

Quella pubblicata è solo una prima versione delle linee guida. L’EHRC ha annunciato che una consultazione pubblica verrà lanciata a maggio per raccogliere osservazioni da tutte le parti interessate. L’obiettivo è finalizzare entro giugno un codice di condotta ufficiale da sottoporre all’approvazione ministeriale.

Intanto, la questione degli sport competitivi rimane in sospeso: le nuove regole che disciplineranno la partecipazione delle persone trans in gare e squadre monosessuali saranno oggetto di un successivo aggiornamento.

Una nuova fase nel dibattito sui diritti delle persone trans

La decisione della Corte Suprema e la conseguente linea guida della EHRC segnano una svolta significativa nel dibattito sui diritti delle persone transgender nel Regno Unito. Se da un lato garantiscono chiarezza giuridica per enti pubblici e privati, dall’altro sollevano dubbi e preoccupazioni su possibili nuove forme di esclusione o discriminazione.

Come ha sottolineato la EHRC, resta fondamentale che nessuno venga privato della possibilità di accedere a spazi sicuri e dignitosi. Ma l’equilibrio tra diritti delle donne cisgender e diritti delle persone trans si preannuncia sempre più difficile da mantenere, mentre il Paese si avvia verso una regolamentazione più rigida e definita.

Lucrezia Agliani