Negli Stati Uniti si è recentemente assistito a un significativo mutamento nella regolamentazione della cannabis, promosso dall’amministrazione guidata dal presidente Donald Trump. La decisione segna un punto di discontinuità rispetto alla linea precedentemente adottata a livello federale, introducendo elementi di maggiore flessibilità soprattutto nell’ambito della ricerca scientifica. Pur non traducendosi in una legalizzazione generalizzata, né per uso ricreativo né per quello terapeutico, la revisione delle regole rappresenta un passaggio cruciale nel complesso equilibrio tra legislazione federale e autonomie statali.

Ricerca scientifica: meno ostacoli, più opportunità

Uno degli effetti più rilevanti della nuova impostazione riguarda la semplificazione delle procedure per lo studio della cannabis e dei suoi derivati. Per anni, il rigido inquadramento normativo ha limitato fortemente la possibilità per università, centri di ricerca e aziende farmaceutiche di condurre sperimentazioni approfondite. Le restrizioni burocratiche, unite a classificazioni particolarmente severe della sostanza, avevano reso difficile ottenere autorizzazioni e finanziamenti.

Con le modifiche introdotte, si apre ora uno scenario più favorevole allo sviluppo di studi clinici e preclinici. I ricercatori potranno accedere con maggiore facilità ai materiali necessari e avviare progetti destinati a valutare l’efficacia della cannabis in diversi ambiti terapeutici, come il trattamento del dolore cronico, delle patologie neurologiche e degli effetti collaterali di terapie oncologiche. Questo cambiamento potrebbe accelerare l’accumulazione di evidenze scientifiche, contribuendo a chiarire benefici e rischi di un utilizzo medico più esteso.

Il ruolo degli stati federati: un mosaico normativo complesso

Nonostante il mutamento di orientamento a livello centrale, la cannabis rimane illegale secondo la normativa federale statunitense. Tuttavia, negli ultimi anni numerosi stati hanno adottato leggi proprie che ne consentono l’uso, sia per finalità terapeutiche sia, in alcuni casi, per scopi ricreativi. Questo ha generato una situazione giuridica frammentata, in cui le disposizioni locali convivono con un quadro federale formalmente restrittivo.

Le nuove regole non modificano questa dualità, ma intervengono in modo mirato per ridurre le tensioni tra i diversi livelli di governo. In particolare, l’amministrazione ha scelto di non ostacolare attivamente le legislazioni statali più permissive, lasciando agli enti locali maggiore margine di manovra. Di fatto, si consolida una prassi già in atto, che riconosce l’autonomia degli stati nel disciplinare l’uso della cannabis nei rispettivi territori.







Vantaggi fiscali

Un altro aspetto centrale della riforma riguarda il trattamento fiscale delle imprese coinvolte nella coltivazione e distribuzione della cannabis a scopo medico. In passato, tali aziende erano soggette a un regime particolarmente penalizzante, derivante dall’inquadramento della sostanza tra quelle proibite. Ciò comportava limitazioni nella deducibilità delle spese e un carico fiscale superiore rispetto ad altri settori.

Con le nuove disposizioni, le imprese potranno beneficiare di condizioni più favorevoli, riducendo l’onere fiscale e migliorando la sostenibilità economica delle proprie attività. Questo intervento è destinato a stimolare gli investimenti nel settore, favorendo la crescita di un’industria già in espansione in diversi stati. L’effetto complessivo potrebbe tradursi in un incremento dell’occupazione e in un maggiore gettito per le amministrazioni locali.

Un equilibrio delicato tra apertura e prudenza

Nonostante gli elementi di maggiore permissività, la scelta dell’amministrazione federale appare improntata a una certa cautela. La mancata legalizzazione a livello nazionale riflette la persistenza di posizioni divergenti all’interno del dibattito politico e sociale statunitense. Da un lato, vi è una crescente accettazione dell’uso della cannabis, sostenuta anche da evidenze scientifiche emergenti e da considerazioni economiche; dall’altro, permangono preoccupazioni legate alla salute pubblica, alla sicurezza e al potenziale abuso.

In questo contesto, la riforma può essere interpretata come un compromesso, volto a favorire lo sviluppo della ricerca e dell’industria senza compiere un passo definitivo verso la liberalizzazione completa. Si tratta di un approccio graduale, che lascia spazio a ulteriori evoluzioni in base ai risultati ottenuti e all’evoluzione del consenso pubblico.

Patricia Iori