La regolamentazione dell’AI è diventata un tema centrale nei dibattiti politici negli Stati Uniti, specialmente con la recente proposta avanzata dai Repubblicani al Congresso. La proposta mira a proibire agli stati di introdurre leggi che possano regolare i modelli di intelligenza artificiale o i sistemi automatizzati di decisione per i prossimi dieci anni.

Questo provvedimento, che è stato inserito all’ultimo minuto in un disegno di legge sul bilancio, ha suscitato forti reazioni, poiché potrebbe impedire a livello statale qualsiasi iniziativa volta a limitare o disciplinare l’uso dell’IA in vari ambiti, come l’assunzione di personale, la selezione per l’accesso all’abitazione e la concessione di benefici pubblici.

Secondo i termini della proposta, i governi locali non potrebbero promulgare leggi che regolano direttamente i sistemi automatizzati, a meno che tali leggi non abbiano l’obiettivo di “rimuovere ostacoli legali” o “facilitare il dispiegamento e il funzionamento” di questi sistemi. L’intento dichiarato da parte dei sostenitori della proposta è quello di evitare che normative confuse e poco chiare ostacolino lo sviluppo tecnologico, in particolare nei settori legati all’innovazione dell’intelligenza artificiale.







Tuttavia, questo provvedimento ha suscitato preoccupazioni tra molti, in quanto potrebbe impedire agli stati di tutelare i cittadini contro possibili danni derivanti da pratiche non trasparenti e da decisioni automatizzate che possono risultare discriminatorie.

Le tecnologie dell’IA tra deregulation e diritti violati

Molti critici considerano la proposta dei Repubblicani come un tentativo di proteggere le grandi aziende tecnologiche dalle conseguenze legali e dalle regolamentazioni che potrebbero limitare i loro profitti. Infatti, l’adozione di tali leggi potrebbe escludere la possibilità di imporre limiti al potere delle aziende come RealPage e SafeRent, che sono state accusate di pratiche scorrette, come l’uso di algoritmi per aumentare gli affitti o per discriminare affittuari in base a punteggi opachi.

Alcuni stati, come New York e California, hanno già introdotto leggi che regolano l’uso dell’IA, con l’intento di proteggere i cittadini da decisioni automatizzate potenzialmente ingiuste. Per esempio, la legge di New York richiede che i sistemi di assunzione automatizzati vengano sottoposti a test contro i bias, mentre in California i fornitori di servizi sanitari devono informare i pazienti quando utilizzano l’IA generativa nelle comunicazioni.

La proposta dei Repubblicani è vista da molti come una mossa preconfezionata per evitare che le iniziative locali possano guadagnare terreno e ostacolare così l’efficacia delle leggi che sono state pensate per proteggere i cittadini dai rischi legati all’uso indiscriminato dell’IA.

Organizzazioni come l’American Economic Liberties Project hanno criticato duramente la proposta, definendola un tentativo per proteggere le multinazionali più potenti, impedendo così una reale responsabilizzazione. Le critiche si concentrano sul fatto che una regolamentazione dell’AI avrebbe lo scopo di mettere freni a un settore che, se lasciato senza limiti, potrebbe provocare danni gravi senza alcuna forma di controllo.

Resistenze e necessità nella regolamentazione dell’AI

Nonostante la crescente pressione per regolare in modo più rigoroso l’uso dell’intelligenza artificiale, la posizione di alcuni leader politici e delle grandi aziende tecnologiche resta ferma nel sostenere che qualsiasi forma di regolamentazione possa frenare l’innovazione e la crescita economica. Questo approccio si riflette anche nelle azioni intraprese durante l’amministrazione Trump, che aveva revocato alcuni provvedimenti presi dalla precedente amministrazione Biden per introdurre misure di sicurezza nell’uso dell’IA.

Secondo alcuni critici, l’atteggiamento di Silicon Valley, che si oppone a una regolamentazione dell’AI, si basa sulla convinzione che qualsiasi intervento normativo ostacoli lo sviluppo delle tecnologie.

Questa diatriba tra la necessità di regolamentare l’uso dell’IA per evitare discriminazioni e danni e l’impulso a favorire l’innovazione e la libertà delle aziende tecnologiche sembra essere destinata a durare. Il futuro della regolamentazione dell’AI dipenderà dall’equilibrio che verrà trovato tra questi due obiettivi spesso contrastanti: proteggere i diritti dei cittadini e stimolare l’innovazione tecnologica in un mondo sempre più dominato dalle macchine e dai sistemi automatizzati.

Elena Caccioppoli