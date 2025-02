Il Vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, ha recentemente espresso preoccupazione per l’eccessiva regolamentazione dell’AI, avvertendo che un approccio normativo troppo stringente potrebbe soffocare uno dei settori tecnologici più promettenti, proprio quando sta iniziando a emergere come una forza di trasformazione globale. Il suo intervento al Artificial Intelligence Action Summit di Parigi, avvenuto martedì, ha messo in luce la posizione dell’amministrazione Trump in merito alla regolamentazione dell’AI, facendo chiarezza sulla direzione che gli Stati Uniti intendono perseguire in un contesto internazionale sempre più polarizzato.

Approcci normativi a confronto nella regolamentazione dell’AI tra Stati Uniti ed Europa

Vance ha sottolineato che, secondo l’amministrazione Trump, l’innovazione nell’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità straordinaria per il progresso economico, sociale e tecnologico. Afferma che, la regolamentazione dell’AI, se troppo severa, potrebbe bloccare questa potenzialità, impedendo al settore di decollare e di generare benefici in vari ambiti, dalla sicurezza nazionale alla salute, fino alla creazione di posti di lavoro. In questo contesto, il Vicepresidente ha ribadito che la visione degli Stati Uniti si fonda su un approccio che privilegia l’innovazione, piuttosto che la regolamentazione restrittiva.

Questa posizione si inserisce nel più ampio quadro delle politiche intraprese dal Presidente Trump nei suoi primi giorni di mandato. In particolare, l’amministrazione ha annullato l’ordine esecutivo del 2023 del predecessore Biden, che aveva introdotto limiti e linee guida per il settore dell’intelligenza artificiale. Trump ha agito prontamente, firmando un ordine esecutivo che rimuoveva quelle politiche che, secondo la Casa Bianca, impedivano il pieno sviluppo dell’AI negli Stati Uniti. La regolamentazione dell’AI, secondo questa visione, non dovrebbe creare ostacoli che possano inibire la competitività e l’innovazione, ma piuttosto sostenere una crescita del settore.







L’atteggiamento degli Stati Uniti ha suscitato un confronto diretto con le politiche europee, che, al contrario, hanno adottato un approccio più rigoroso nella regolamentazione dell’AI. Mentre l’Europa si preoccupa di garantire che l’intelligenza artificiale sia sviluppata in modo sicuro e responsabile, imponendo normative stringenti per tutelare la privacy, i diritti civili e la sicurezza, gli Stati Uniti puntano su una regolamentazione meno invadente. Vance ha evidenziato che l’approccio americano si concentra sull’opportunità di promuovere la crescita e la competitività nell’AI, piuttosto che limitare la capacità innovativa delle aziende e dei ricercatori.

Durante il suo discorso, il Vicepresidente ha sottolineato che l’AI ha il potenziale di creare innumerevoli applicazioni rivoluzionarie. Tuttavia, se limitata da normative troppo restrittive, si corre il rischio di ridurre questi benefici. Ha affermato che ostacolare lo sviluppo dell’AI non solo favorirebbe le aziende già consolidate nel settore, ma potrebbe anche paralizzare una tecnologia che considera una delle opportunità più promettenti per il futuro delle generazioni a venire.

L’impatto della regolamentazione dell’AI sulla competitività globale

Una delle preoccupazioni sollevate da alcuni leader del settore riguarda il possibile impatto dell’AI sul mercato del lavoro, con il timore che l’automazione riduca la disponibilità di posti di lavoro. Tuttavia, Vance ha respinto questa visione, sostenendo che l’AI avrà un effetto positivo sull’economia, aumentando la produttività, creando nuove opportunità professionali e stimolando la prosperità complessiva. Secondo il Vicepresidente, l’intelligenza artificiale non dovrebbe essere vista come una minaccia per il lavoro, ma come uno strumento per favorire una crescita economica inclusiva.

Inoltre, l’amministrazione Trump ha posto l’accento sulla necessità di sviluppare l’AI utilizzando tecnologie prodotte e progettate negli Stati Uniti. La regolamentazione dell’AI, in questo caso, viene vista come uno strumento per rafforzare la posizione degli Stati Uniti nel panorama tecnologico globale, limitando la concorrenza straniera e promuovendo l’autosufficienza. Vance ha ribadito che, pur essendo gli Stati Uniti i leader nel settore, non intendono affrontare la rivoluzione dell’AI da soli. L’approccio americano prevede una cooperazione internazionale che, però, dovrà essere guidata da principi di apertura e collaborazione, senza che una regolamentazione eccessiva ne impedisca lo sviluppo.

A tal proposito, Vance ha dichiarato che la regolamentazione internazionale dovrebbe incentivare la creazione di tecnologie innovative, piuttosto che soffocarle. Gli Stati Uniti hanno scelto di non firmare una dichiarazione congiunta di oltre 60 paesi che promuove garanzie su sicurezza, trasparenza, eticità e affidabilità. Pur riconoscendo che la sicurezza è fondamentale, Vance ha chiarito che gli Stati Uniti non vogliono che la regolamentazione dell’AI impedisca la sperimentazione.

L’Europa, invece, cerca di trovare un equilibrio tra la protezione dei diritti e la promozione dello sviluppo tecnologico. La regolamentazione dell’AI, quindi, diventa una questione fondamentale non solo per gli Stati Uniti, ma per tutte le nazioni che stanno affrontando la sfida di bilanciare sicurezza, etica e progresso tecnologico.

Elena Caccioppoli