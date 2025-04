Cinque relatori Onu si sono rivolti al Governo italiano per chiedere l’abrogazione definitiva del ddl Sicurezza, poiché “lede i diritti umani”.

Il 4 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato frettolosamente il Decreto-legge Sicurezza ovvero Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.

Già nei mesi scorsi associazioni come Antigone, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE, il Commissario Europeo per i diritti umani Michael O’Flaherty, si sono schierati contro il ddl sicurezza dichiarandolo capace

di minare i principi fondamentali del diritto penale e dello Stato di Diritto ed ostacolare l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali

La seconda lettera dell’ONU

I relatori delle Nazioni Unite sono sei : Gina Romero, Relatrice speciale sui diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione; Ben Saul, relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo; Irene Khan, relatrice speciale sul diritto alla libertà di opinione e di espressione; Mary Lawlor, relatrice speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani; Gehad Madi, relatore speciale sui diritti umani dei migranti. I sei relatori avevano già scritto una lettera al Governo Italiano il 19 dicembre 2024, dove commentavano diverse disposizioni del progetto di legge che, se non modificate, sarebbero state in contrasto con gli obblighi del Governo ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare gli articoli 9 (diritto alla libertà e alla sicurezza e divieto di detenzioni arbitrarie), 12 (diritto alla libertà di movimento), 14 (diritto a un giusto processo), 17 (diritto alla riservatezza), 19 (diritto alla libertà di espressione e di opinione), 21 (libertà di riunione pacifica) e 22 (libertà di associazione) del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

Questa volta i relatori ONU hanno invitato il governo italiano ad abrogare il decreto

Siamo allarmati da come il governo abbia trasformato il disegno di legge in un decreto d’urgenza, rapidamente approvato dal Consiglio dei Ministri, aggirando il Parlamento e il vaglio pubblico

Secondo i relatori il disegno di legge, ora decreto, include definizioni vaghe e ampie disposizioni relative al terrorismo che potrebbero portare a un’applicazione arbitraria

ll decreto metterà inoltre a rischio la libertà di espressione e potrebbe colpire in modo sproporzionato gruppi specifici, tra cui minoranze razziali o etniche, migranti e rifugiati, con il rischio di discriminazioni e violazioni dei diritti umani

I nuovi reati

Tra le norme introdotte dal decreto, ci sono nuovi reati, l’inasprimento di reati già presenti e la reintroduzione di misure restrittive: si va dalla norma detta anti Ghandi che punisce le proteste e i blocchi stradali fino a 2 anni di prigione, la resistenza a pubblico ufficiale punita fino a 15 anni.

È introdotto il reato di rivolta all’interno di un carcere, ma anche la resistenza passiva fino a 4 anni, l’unica possibilità di protesta pacifica ai carcerati. L’occupazione di immobile viene colpita con pene da 2 a 7 anni; è introdotto il divieto di vendita di Sim per cellulari migranti senza permesso di soggiorno. Si introduce la criminalizzazione della cannabis light affossando 22.000 posti di lavoro e mandando in crisi un intero settore.

Contro il decreto e il sovraffollamento carcerario si è mobilitata anche l’Unione delle Camere Penali, con tre giorni di sciopero con astensione dalle udienze per il 5, 6 e 7 maggio.

Il ddl sicurezza prevede una serie di misure che tutelano le forze di polizia come il nuovo reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza che svolge le sue funzioni, con pene da 2 a 5 anni nel caso di lesioni semplici; da 4 a 10 anni nel caso di lesioni gravi; da 8 a 16 anni nel caso di lesioni gravissime. Inoltre c’è la possibilità per coloro i quali hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza di acquistare, detenere e soprattutto portare fuori servizio un’arma corta di proprietà personale, alternativa a quella d’ordinanza. Lo stesso Segretario Generale del Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Pietro Colapietro in un’intervista afferma

Molte norme, compresa quella sui blocchi stradali o sulle proteste nelle carceri, sono lontane da una concezione democratica della sicurezza, partecipata, inclusiva. Il decreto limita di fatto spazi di libertà e non serve a dare efficienza alla macchina, dignità a chi svolge questo lavoro, non serve a contrastare la criminalità organizzata. Lo ritengo controproducente, serve probabilmente al governo per distrarre l’attenzione da altri problemi.







Il Governo ha imboccato una strada in cui la sicurezza è diventata il pretesto per restringere le libertà e reprimere il dissenso di cui abbiamo diritto. Manifestazioni pacifiche sono state fatte in molte città d’Italia, il ddl sicurezza è stato soprannominato ddl della paura. La trasformazione di un disegno di legge in decreto d’urgenza, aggirando il dibattito parlamentare è una grave distorsione del processo democratico, una pratica a cui bisogna opporsi creando rete e unendo le forze, imparando a conoscere, utilizzare e potenziare le vie legali che ancora ci rimangono, come ad esempio il referendum.

Federica Sozzi