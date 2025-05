Da qui intendendo l’Italia. Steve Bannon è anche vicepresidente e fondatore di Cambridge Analityca, società di consulenza strategica considerata cruciale per la vittoria di Trump. La società fallisce perchè il 17 marzo 2018, The New York Times e The Observer dimostrano l’uso da parte dell’azienda delle informazioni personali acquisite su 87 milioni di utenti soprattutto statunitensi da Facebook, senza autorizzazione delle persone. The Guardian scopre che Facebook ne era a conoscenza da ben due anni, ma non ha fatto nulla.

Nel 2019 è la volta delle elezioni europee e Bannon organizza quella che lui stesso definisce oggi una guerriglia digitale.

Il banco di prova avviene nel 2019 sul Global Compact, il Patto mondiale delle Nazioni Unite per la gestione delle migrazioni. L’Institute for Strategic Dialogue, un’osservatorio permanente sull’estremismo on line, raccoglie dati che rivelano la presenza di una rete di di account di estremisti di destra che scrivono e rilanciano 24 ore su 24 messaggi a sostegno della propaganda sovranista. Mi viene in mente quando due mesi dopo il 7 ottobre, sul mio ben poco frequentato profilo facebook ho pubblicato un’immagine con scritto Cessate il fuoco e dopo un minuto sono stata accusata da un profilo sconosciuto di antisemitismo. Quindi già nel 2019 emerge una rete globale di attivisti nazionalisti sostenuti da YouTubers e influencer politici come l’austriaco Martin Sellner.

Il teorico della remigrazione

Martin Sellner, 38 anni, è stato neonazista fino al 2011, nel 2012 fonda il Movimento Identitario ispirato a quello francese (IBÖ, Identitäre Bewegung Österreich)