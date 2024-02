– Andrea Umbrello –

Direttore Editoriale di Ultima Voce

Tra le dinamiche socio-politiche della Palestina, ergono come farfalle resilienti le voci dei giovani palestinesi, che affrontano le sfide quotidiane con straordinario coraggio. Tra questi giovani determinati si distingue Renad Hmouz, un’attivista e formatrice che ha dedicato la sua vita a promuovere l’empowerment giovanile in un contesto segnato da conflitti e restrizioni. Attraverso il suo impegno presso il Forum Giovanile Sharek, Renad offre una prospettiva unica sulla realtà dei giovani palestinesi e sui loro sforzi per costruire un futuro prospero e inclusivo. In questa esclusiva intervista, ci immergeremo nel suo vibrante racconto, esplorando le iniziative di sviluppo giovanile e gettando uno sguardo profondo sulle sfide affrontate dai giovani nella Striscia di Gaza e nell’Area C della Cisgiordania.

Il campo rifugiati di Kalandia è situato nell’Area C e nella parte orientale di Gerusalemme, in prossimità del principale checkpoint tra Ramallah e Gerusalemme, nonché vicino alla barriera della Cisgiordania. Proprio l’edificazione e l’ampliamento del Checkpoint di Kalandia e della barriera in Cisgiordania all’inizio degli anni 2000 hanno avuto un impatto rilevante sulla condizione economica del campo, isolandolo da qualsiasi mercato del lavoro e da Gerusalemme.

È qui che vive Renad Hmouz, un’attivista femminista che lavora come formatrice presso il “Forum Giovanile Sharek” e funge da punto focale per l’organizzazione internazionale “Y-PEER” in Palestina, affiliata al “Forum Giovanile Sharek”.

Nel corso della sua carriera, ha sviluppato e guidato vari corsi e iniziative che le hanno consentito di collaborare con le comunità della zona, condividere le sue idee e esaminare le questioni rilevanti nella regione da diverse prospettive. Il suo impegno si basa fondamentalmente sulla realizzazione di una società in cui tutti i generi godano degli stessi diritti, senza discriminazioni.

Per quasi cinque anni, ha dedicato il suo lavoro a diversi casi e iniziative miranti a eliminare la discriminazione di genere e a promuovere diritti equi, credendo che la diversità rappresenti una fonte di forza all’interno di una comunità democratica. Nutre speranze per una società più equa incentrata sui giovani, considerati fondamentali per il cambiamento, continuando nel contempo a utilizzare le sue competenze ed esperienze per sostenere la causa femminista.

Chiedo immediatamente a Renad di identificare le principali sfide che i giovani palestinesi devono affrontare a causa della situazione socio-politica attuale in Palestina. Secondo Renad, le sfide più rilevanti riguardano principalmente l’accesso limitato a un’istruzione di qualità e opportunità di lavoro, poiché l’instabilità economica e le interruzioni legate ai conflitti in corso nell’area ne ostacolano la disponibilità. Inoltre, sottolinea che la mancanza di stabilità politica e il persistente conflitto israeliano generano un senso diffuso di incertezza sul futuro dei giovani, provocando angoscia psicologica e traumi. Da non trascurare, le restrizioni di movimento imposte dall’occupazione israeliana, che impediscono la libertà di viaggiare, limitando così le opportunità di sviluppo personale e professionale.

La presenza dell’occupazione militare israeliana e le difficoltà ambientali nella Striscia di Gaza e nell’Area C della Cisgiordania, con i blocchi prolungati e fasi ricorrenti di violenza, sono identificate come la causa principale dell’alto tasso di disoccupazione e dei bassi redditi familiari. Questi fattori sono considerati la principale causa della povertà e dell’insicurezza alimentare in Palestina.

Nella Cisgiordania, in particolare nell’Area C, Renad Hmouz evidenzia come le demolizioni di abitazioni e beni produttivi, le confische, le restrizioni sulla manutenzione, insieme a trasferimenti forzati, restrizioni di movimento, espansione degli insediamenti e violenza legata agli insediamenti, contribuiscano a compromettere i mezzi di sostentamento e influenzino negativamente gli standard di vita. I checkpoint e le barriere israeliane complicano gli spostamenti, limitando l’accesso a scuole, università e centri di formazione. Inoltre, ostacolano l’accesso a opportunità di lavoro al di fuori delle comunità locali, riducendo le prospettive di impiego e la mobilità economica. Le restrizioni di movimento aggravano le disuguaglianze socioeconomiche, influenzando la crescita personale e professionale dei giovani palestinesi.

Nonostante tali ostacoli, Renad sottolinea con speranza che molti giovani palestinesi dimostrano una notevole resilienza e determinazione nel cercare di superare l’avversità, contribuendo positivamente alle loro comunità nonostante le difficoltà circostanti.

Analizzando la situazione delle giovani donne palestinesi, quali specifiche sfide affrontano nella partecipazione al mercato del lavoro e nella rappresentanza in ruoli decisionali?

“I ruoli di genere tradizionali e le norme sociali spesso limitano l’accesso a opportunità educative e lavorative delle giovani palestinesi, contribuendo a generare disparità di genere nella forza lavoro. La discriminazione e la violenza di genere ostacolano ulteriormente la loro capacità di ottenere e mantenere un impiego. Sono molte le donne che affrontano ostacoli come disparità salariale, limitate prospettive e molestie sul luogo lavoro. Inoltre, l’occupazione israeliana accentua queste sfide imponendo restrizioni di movimento e di accesso alle risorse, colpendo in modo sproporzionato la partecipazione economica delle donne. Nei ruoli decisionali, le strutture patriarcali e i pregiudizi culturali spesso marginalizzano le donne, relegandole a posizioni subordinate e limitando la loro influenza nella definizione di politiche inclusive e iniziative. Gli sforzi per affrontare queste sfide includono la promozione della parità di genere, programmi di empowerment e iniziative volte ad aumentare la rappresentanza delle donne in posizioni di leadership e organi decisionali. Nonostante questi ostacoli, molte giovani donne palestinesi dimostrano resilienza e determinazione, lottando per i propri diritti e cercando di superare le barriere per la piena partecipazione al mercato del lavoro e alla società”.

Renad mi spiega che l’occupazione israeliana contribuisce notevolmente all’alto tasso di disoccupazione giovanile in Palestina. Le restrizioni di movimento e l’accesso limitato a risorse e mercati rendono difficile per i giovani palestinesi trovare lavoro e perseguire opportunità educative e professionali. Per affrontare questa sfida, le organizzazioni per le quali lavora promuovono iniziative volte a potenziare l’economia locale, programmi di formazione professionale e aiuti internazionali per sostenere la resilienza economica.

Ma come viene valutato l’impatto dei programmi di formazione e di empowerment, soprattutto quelli legati al genere, e quali sono i risultati rilevanti finora?

“L’impatto dei programmi di formazione ed empowerment viene valutato mediante diversi metodi per misurarne l’efficacia e i risultati. Comuni tecniche di valutazione includono test pre e post per rilevare i cambiamenti nelle conoscenze, abilità e atteggiamenti dei partecipanti. Sondaggi, interviste e discussioni sono altresì impiegati per raccogliere dati qualitativi sulle esperienze e le percezioni dei partecipanti riguardo all’impatto del programma sulla loro vita. Inoltre, vengono monitorati indicatori quali tassi di occupazione, livelli di reddito e partecipazione ai processi decisionali per misurare gli effetti a lungo termine del programma sui beneficiari e sulle loro comunità. Risultati significativi di tali valutazioni hanno evidenziato successi, come l’aumento delle opportunità economiche per le donne, il rafforzamento della fiducia in sé stesse e delle competenze di leadership, e un incremento della partecipazione alle attività comunitarie e ai processi decisionali. Questi programmi hanno altresì contribuito a sensibilizzare sulle questioni legate alla parità di genere e a sfidare norme e pratiche discriminatorie. Sebbene persistano sfide nel mantenere l’impatto di questi programmi e nel conseguire un cambiamento sistemico più ampio, i risultati positivi sinora sottolineano l’importanza di continuare a investire in iniziative di empowerment concentrati sul genere come strumento per promuovere lo sviluppo inclusivo e la giustizia sociale”.

Renad sottolinea gli sforzi dedicati a spingere i giovani palestinesi a considerare opzioni economiche non convenzionali. In questa prospettiva, programmi formativi professionali e iniziative imprenditoriali sono implementati per fornire competenze pratiche e sostegno nel lancio di iniziative personali. I programmi formativi professionali mirano a dotare i giovani di competenze pratiche e certificazioni rilevanti per settori specifici, migliorando così la loro employability in ambiti come la costruzione, la tecnologia e l’assistenza sanitaria.

Parallelamente, i programmi imprenditoriali offrono a giovani aspiranti imprenditori formazione, tutoraggio e accesso a risorse per avviare e sostenere le proprie ambizioni. Queste iniziative spesso mettono in rilievo concetti come innovazione, creatività e adattabilità, offrendo ai giovani palestinesi l’opportunità di utilizzare i propri talenti e idee per generare reddito e contribuire alla crescita economica. Incoraggiando alternative al successo al di fuori delle tradizionali vie accademiche, tali programmi conferiscono ai giovani palestinesi maggiore resilienza nel confrontarsi con le sfide del mercato del lavoro e nel perseguire mezzi di sussistenza significativi.

Per quanto riguarda la partecipazione attiva dei giovani palestinesi ai processi politici, non sono pochi gli sforzi e le strategie mirati a coinvolgere la gioventù in un panorama caratterizzato da complessità e continue sfide. Come viene promossa concretamente la partecipazione dei giovani ai processi politici, e quali approcci si rivelano più efficaci per stimolare il loro coinvolgimento attivo in tali contesti?

“Nonostante le sfide imposte dall’occupazione israeliana e dal deficit democratico interno, vengono attuati sforzi per stimolare la partecipazione dei giovani palestinesi ai processi politici. Organizzazioni della società civile, movimenti di base e iniziative guidate dai giovani svolgono un ruolo cruciale nel coinvolgere e mobilitare questa demografia, fornendo piattaforme per la difesa, l’attivismo e l’impegno civico. Queste iniziative si concentrano sulla promozione dell’educazione dei giovani sui propri diritti, sullo sviluppo del pensiero critico e sull’emancipazione per esprimere le proprie preoccupazioni e aspirazioni. Inoltre, l’impiego di social media e piattaforme digitali rappresentano un elemento chiave per amplificare le voci dei giovani e per mobilitare azioni collettive, consentendo loro di connettersi, organizzarsi e promuovere il cambiamento sia a livello locale che internazionale”.

Focalizzando l’attenzione sull’attuale conflitto nella Striscia di Gaza, vorrei esplorare le tue prospettive e preoccupazioni in merito al benessere psicologico e alle prospettive future dei giovani direttamente colpiti da questa crisi. In un contesto così complesso e tumultuoso, quale consideri essere l’impatto principale su di loro e quali sfide prevedi possano sorgere per il loro sviluppo psicologico e le loro aspirazioni future?

“Una delle principali inquietudini relative al benessere psicologico e alle prospettive future dei giovani colpiti dal conflitto è rappresentata dai traumi vissuti e dalle sfide alla salute mentale che devono affrontare. Crescendo in un contesto di violenza, sfollamento e insicurezza, i giovani palestinesi spesso sperimentano livelli elevati di stress, ansia e depressione, con possibili conseguenze a lungo termine sul loro sviluppo emotivo e cognitivo. In aggiunta, la mancanza di accesso a un’istruzione di qualità, opportunità economiche e servizi di base amplificano sentimenti di disperazione, erodendo ulteriormente il loro senso di azione e resistenza. Senza adeguato supporto e risorse per affrontare le esigenze psicologiche, i giovani colpiti dal conflitto possono trovare difficoltà nell’immaginare un futuro positivo, perpetuando cicli di violenza e instabilità. Pertanto, gli sforzi volti a priorizzare l’assistenza sanitaria mentale, gli interventi basati sul trauma e il supporto psicosociale sono essenziali per mitigare queste sfide e promuovere la resistenza e il benessere dei giovani palestinesi di fronte agli impatti duraturi del conflitto.”

Renad riflette sulla complessità degli sforzi per promuovere lo sviluppo giovanile nella Striscia di Gaza, dove le attività per promuovere lo sviluppo giovanile sono state notevolmente compromesse e ostacolate a causa delle guerre ricorrenti e delle loro conseguenze devastanti. Il ciclo di conflitto, insieme al continuo blocco israeliano, ha drasticamente limitato l’accesso a servizi essenziali, opportunità educative e prospettive economiche per i giovani. I danni alle infrastrutture, la perdita di vite umane e il trauma psicologico derivanti dalle guerre peggioreranno le sfide già esistenti, ostacolando l’attuazione di programmi sostenibili di sviluppo giovanile. Inoltre, la costante minaccia di violenza e instabilità compromette gli sforzi per creare un ambiente favorevole all’empowerment giovanile, all’impegno civico e alla partecipazione significativa nella società.

È straordinario notare come Renad, pur consapevole delle difficoltà, mantenga una prospettiva di speranza. Secondo il suo punto di vista, Investire nell’istruzione, nella formazione professionale e nelle opportunità imprenditoriali può consentire ai giovani di superare le sfide economiche e contribuire a ricostruire le loro comunità. Inoltre, favorire la coesione sociale e promuovere il dialogo tra le divisioni può aiutare a mitigare le tensioni e creare fiducia tra i diversi gruppi, gettando le basi per una coesistenza pacifica.

Il sostegno internazionale e gli sforzi diplomatici volti a rimuovere i blocchi, facilitare la ricostruzione e portare avanti una soluzione giusta e duratura al conflitto israelo-palestinese sono essenziali per creare un ambiente favorevole allo sviluppo dei giovani e realizzare le loro aspirazioni per un futuro migliore. Sebbene la strada da percorrere possa essere irta di ostacoli, la resilienza, la creatività e la determinazione dei giovani palestinesi offrono scorci di speranza e possibilità di cambiamento positivo.

In un panorama socio-politico complesso e in continua evoluzione, sorge la necessità di delineare gli obiettivi a lungo termine che potrebbero contribuire a plasmare un futuro prospero e inclusivo per i giovani palestinesi. A questo proposito, quali sono gli obiettivi prioritari e le strategie necessarie per costruire un futuro prospero e inclusivo per i giovani palestinesi, alla luce delle attuali circostanze socio-politiche?

“Gli obiettivi a lungo termine si concentrano sulla necessità di affrontare le sfide sistemiche e, simultaneamente, promuovere la resilienza e l’empowerment. Questi includono la promozione dell’accesso a un’istruzione di qualità, formazione professionale e opportunità economiche per migliorare l’occupabilità e l’imprenditorialità giovanile. Allo stesso tempo, è cruciale compiere sforzi per smantellare le barriere al libero movimento e risolvere il conflitto israelo-palestinese al fine di creare un ambiente stabile e propizio allo sviluppo giovanile. Rafforzare le istituzioni democratiche, promuovere i diritti umani e favorire la coesione sociale sono fattori essenziali per costruire società inclusive, in cui i giovani palestinesi possano partecipare pienamente e contribuire a plasmare il loro futuro. Inoltre, focalizzarsi sull’assistenza sanitaria mentale, il supporto psicosociale e gli interventi incentrati sui traumi sono vitali per affrontare gli impatti psicologici del conflitto e coltivare il benessere dei giovani. Gli sforzi collaborativi che coinvolgono governi, società civile, organizzazioni internazionali e settore privato risultano necessari per raggiungere questi obiettivi a lungo termine e creare percorsi sostenibili verso la prosperità e la dignità per i giovani palestinesi”.

In questo viaggio attraverso la realtà dei giovani palestinesi, Renad Hmouz ci ha aperto gli occhi su una vita intrisa di sfide, ma permeata da una resilienza straordinaria. Mentre parliamo delle restrizioni, delle disuguaglianze e del peso del conflitto nella Striscia di Gaza, emergono storie di forza e determinazione.

La sua voce risuona come un richiamo all’azione, un invito a non restare indifferenti di fronte a difficoltà così evidenti. Renad ci ha dimostrato che, anche di fronte a un futuro incerto, esiste la possibilità di costruire qualcosa di più grande, di trasformare la sofferenza in speranza e di forgiare un cammino verso la prosperità e l’inclusività. In un mondo che spesso sembra diviso, le parole di Renad ci ricordano che la connessione umana, la solidarietà e l’impegno possono essere la chiave per aprire porte verso un futuro migliore per tutti i giovani palestinesi.