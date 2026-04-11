Nel panorama della sicurezza nazionale, la lotta alle mafie rappresenta una delle sfide più complesse e persistenti per lo Stato italiano. Un recente report elaborato dall’agenzia di stampa Ageei offre una ricostruzione dettagliata e sistematica delle attività condotte dai governi che si sono succeduti dal 2008 fino a oggi contro le principali organizzazioni criminali: ’ndrangheta, camorra e cosa nostra.

Il 2024 come anno spartiacque

Secondo l’analisi, il 2024 si distingue come un anno di particolare rilevanza operativa. Definito come “anno record”, ha registrato oltre 1500 arresti riconducibili a operazioni antimafia, accompagnati da sequestri di beni per un valore complessivo pari a 714 milioni di euro. Questi numeri non rappresentano soltanto un picco statistico, ma mostrano un’intensificazione delle attività investigative e giudiziarie, oltre a una maggiore efficacia nel colpire i patrimoni illeciti, considerati il vero fulcro del potere mafioso.

Il primato dell’attuale esecutivo nella strategia repressiva

All’interno del periodo preso in esame, l’attuale governo emerge con particolare evidenza per l’entità e la frequenza delle operazioni condotte. I dati indicano una netta prevalenza rispetto agli esecutivi precedenti, sia in termini di arresti sia per quanto riguarda il valore economico dei beni sequestrati. Tale risultato appare legato a una combinazione di fattori, tra cui un rafforzamento degli strumenti normativi, una maggiore coordinazione tra le forze dell’ordine e un utilizzo più incisivo delle tecnologie investigative.

La centralità dei sequestri patrimoniali nella lotta alle mafie

Un elemento ricorrente nelle politiche di contrasto riguarda l’attenzione crescente verso i patrimoni accumulati illegalmente. Il report ribadisce come il sequestro e la confisca dei beni rappresentino una leva fondamentale per indebolire le organizzazioni criminali. Privare le mafie delle loro risorse economiche significa infatti limitarne la capacità di infiltrazione nei circuiti legali, riducendo al contempo il loro potere di controllo sul territorio.

L’evoluzione delle strategie operative negli ultimi quindici anni

Dal 2008 a oggi, l’approccio dello Stato italiano alla lotta contro le mafie ha subito una significativa evoluzione. Se in una prima fase l’attenzione era prevalentemente concentrata sulle attività repressive tradizionali, nel tempo si è assistito a una progressiva integrazione di strumenti investigativi più sofisticati. Intercettazioni digitali, analisi dei flussi finanziari e cooperazione internazionale hanno contribuito a rendere più efficace l’azione delle autorità. Un altro elemento determinante emerso dal report è la crescente sinergia tra le diverse istituzioni coinvolte. Magistratura, forze dell’ordine, agenzie fiscali e organismi internazionali hanno progressivamente intensificato la collaborazione, consentendo di affrontare fenomeni criminali sempre più complessi e transnazionali. Questa integrazione operativa ha permesso di ottenere risultati più incisivi e tempestivi.

Le differenze tra le principali organizzazioni mafiose







L’analisi dei dati mostra anche le specificità operative delle diverse organizzazioni criminali. La ’ndrangheta, con la sua forte proiezione internazionale, si distingue per la capacità di gestire traffici su larga scala, in particolare nel settore degli stupefacenti. La camorra, invece, appare maggiormente radicata in dinamiche territoriali e attività economiche locali, mentre cosa nostra continua a mantenere una struttura più gerarchica e tradizionale.

Il recupero di ingenti risorse finanziarie consente infatti allo Stato di reinvestire in progetti di sviluppo e legalità, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Inoltre, il ridimensionamento delle attività mafiose favorisce una maggiore competitività delle imprese sane, liberandole da dinamiche di concorrenza sleale.

Tuttavia, le organizzazioni mafiose dimostrano una notevole capacità di adattamento, modificando le proprie strategie per eludere i controlli e sfruttare nuove opportunità, soprattutto nel contesto digitale e finanziario. La lotta alle mafie richiede pertanto un aggiornamento continuo degli strumenti normativi e operativi, nonché un impegno costante sul piano culturale ed educativo. Negli ultimi anni, la proiezione internazionale delle mafie italiane ha assunto un ruolo sempre più rilevante. Le organizzazioni operano ormai stabilmente in numerosi Paesi, gestendo traffici illeciti e investendo capitali in mercati esteri.

Ogni arresto e ogni sequestro rappresentano un segnale forte della presenza dello Stato e della sua capacità di intervenire in modo deciso contro la criminalità organizzata. Questo aspetto assume particolare rilevanza nei territori più esposti all’influenza mafiosa, dove la percezione della legalità è spesso messa alla prova.

Patricia Iori