Negli anni a venire è molto probabile che assisteremo a una significativa riduzione del numero di adulti che diventano genitori. A lanciare l’allerta è il psicoterapeuta Alberto Pellai, autore del volume Esci da quella stanza. Come e perché riportare i nostri figli nel mondo (Mondadori). Secondo Pellai, una generazione profondamente “ansiosa”, che cerca benessere e fuga nell’uso di sostanze chimiche piuttosto che attraverso le esperienze della vita reale, rischia di non riuscire a fare quel fondamentale passaggio dall’«io» al «noi» — un passaggio indispensabile per assumere i ruoli di madre o padre. Questa riflessione è stata proposta nel contesto della lettura dei dati del report ESPAD Italia 2024, intitolato Sotto la superficie – Le nuove sfide dell’adolescenza tra rischi e quotidianità, a cura dei ricercatori del Istituto di Fisiologia Clinica del CNR (Cnr-Ifc).

Il dossier, che ha coinvolto oltre 20.000 studenti italiani tra i 15 e i 19 anni, fotografa un universo giovanile in rapida trasformazione: consumi in evoluzione, nuovi comportamenti a rischio, dinamiche digitali sempre più pervasive.

Un quadro in mutazione

Il rapporto ESPAD Italia 2024 mostra che alcuni usi “classici” tra gli adolescenti sono in calo — ad esempio il consumo di cannabis e sigarette tradizionali — mentre emergono con forza forme diverse di vulnerabilità.

Fra queste: l’utilizzo delle sigarette elettroniche e dei prodotti a tabacco riscaldato, il ricorso a psicofarmaci senza prescrizione, un uso intensificato del digitale connesso a cyberbullismo e gioco d’azzardo online.

Ad esempio, lo studio rileva che circa il 40% degli studenti ha dichiarato di aver utilizzato una sigaretta elettronica nell’ultimo anno, e poco più del 20% ha provato un prodotto a tabacco riscaldato.

Parallelamente, il consumo senza prescrizione di psicofarmaci raggiunge nell’arco dell’anno circa il 12% del campione, con un’incidenza quasi doppia tra le ragazze rispetto ai ragazzi (16% vs 7,5%).

Il gioco d’azzardo risulta anch’esso in forte espansione: più della metà degli studenti ha giocato almeno una volta nell’ultimo anno, nonostante la legge vieti l’accesso ai minori.

Infine, il mondo digitale e della socialità online si configura ormai come un ambiente co-estensivo rispetto alla vita reale: il cyberbullismo tocca quota 47% tra gli studenti vittimizzati nell’ultimo anno, e circa il 32% ammette di aver agito come autore.







Ripensare la responsabilità genitoriale

Proprio di fronte a questi dati, Alberto Pellai richiama un tema profondo: quello dell’abbandono relazionale, del mancato approdo all’“essere per l’altro”.

La dimensione del genitore implica infatti la capacità di mettersi in relazione, di assumere responsabilità, di attraversare il proprio spazio soggettivo per aprirsi a una comunità. Pellai segnala che la fragilità emotiva, l’ansia dominante tra i giovani, la dipendenza da stimoli esterni — anche chimici — rischiano di ostacolare questo passaggio.

Se alla base del progetto genitoriale manca questa trasformazione, l’intera esperienza della cura, del legame e della interdipendenza rischia di restare incompleta.

Se una parte crescente della generazione giovanile entra nella vita adulta con queste vulnerabilità, le conseguenze non riguarderanno solo i comportamenti individuali, ma avranno riflessi sull’intero assetto demografico e sociale del Paese. Un minor numero di adulti consapevoli del ruolo genitoriale significa potenzialmente meno nascite, strutture familiari più fragili e un aumento della distanza tra generazioni.

Pellai evoca uno scenario in cui «nei prossimi anni avremo meno adulti che diventano genitori». Una profezia che richiama – oltre alla dimensione simbolica – anche la concretizzazione di un declino demografico già in atto in varie parti d’Europa. In Italia, ad esempio, l’età media del primo figlio non accenna a scendere, e le scelte di parentela sono sempre più legate a condizioni economiche, relazionali e culturali instabili.

Perché cambiano le dipendenze

Il report ricorda che il calo del consumo di sostanze illegali “classiche” (cannabis, sigarette) non deve essere interpretato come una riduzione dei rischi, bensì come una loro mutazione.

Il consumo di nicotina non è sparito; semplicemente si è diversificato: la sigaretta tradizionale cede terreno, mentre aumentano i dispositivi elettronici, i prodotti a tabacco riscaldato e il policonsumo di nicotina. Allo stesso modo, la droga illegale – pur in flessione – lascia spazio a nuove sostanze o a farmaci “facilmente reperibili” senza prescrizione.

Lo spostamento dalla paura delle “droghe gravi” alla normalizzazione dello “stress chimico e digitale” è tema centrale: una generazione che sperimenta automedicazione, snack farmacologici e dipendenze comportamentali piuttosto che scommesse relazionali e vitali.

Scuola, famiglia e prevenzione: i fronti aperti

Davanti a questa complessità, il rapporto ESPAD Italia 2024 invita le istituzioni — scuole, famiglie, operatori sanitari — ad una riflessione corale. Il documento segnala tre priorità strategiche: ampliare la prevenzione basata su evidenze, dare centralità alla salute mentale e al benessere giovanile, intervenire con decisione nelle dimensioni digitali.

La prevenzione tradizionale, incentrata sull’allarme per alcol e tabacco, non basta più: serve un nuovo paradigma che includa educazione alle emozioni, alfabetizzazione digitale, consapevolezza dei meccanismi della dipendenza e della fuga.

La famiglia di oggi — e del prossimo futuro — deve rivedere il proprio ruolo: non più solo tutrice, ma capace di accompagnare il giovane nella costruzione del “noi”. Se la generazione emergente vive dentro stanze virtuali o ambienti protetti dalla chimica, il compito genitoriale è più arduo, e richiede una presenza attiva, una testimonianza di relazione, una capacità di dire “andiamo insieme fuori.

Quali scenari per il futuro

Lo scenario che si profila è dunque articolato: da un lato, una adolescenza che cambia pelle e che sfugge alle definizioni tradizionali; dall’altro, un mondo adulto che potenzialmente si indebolisce nella propria capacità di trasmettere esperienza, cura, possibilità di generare vita.

Se il giovane di oggi consuma nicotina elettronica, partecipa a challenge digitali, assume psicofarmaci senza prescrizione e gioca d’azzardo online, non necessariamente sta scegliendo una strada meno rischiosa: sta scegliendo una strada diversa, insidiosa, congelata in una dimensione “io-centrata”. In tale condizione, la genitorialità può apparire come un’ipotesi remota, anziché come un progetto possibile.

Pellai richiama dunque l’urgenza di una cultura nuova della genitorialità — una cultura che sappia guardare oltre l’individuo, verso la dimensione collettiva del “noi”, dell’alleanza, del prendersi cura. È una sfida che tocca non solo le famiglie, ma la scuola, la comunità, il welfare e il tessuto sociale nel suo complesso.

In conclusione, il rapporto ESPAD Italia 2024 e le riflessioni di Alberto Pellai convergono in un monito: non è tempo di semplice allarme, ma di trasformazione. Le forme di rischio giovanile non sono scomparse, si sono modificate; le modalità della dipendenza non sono quelle di una volta, ma sono pervasive e insidiose. E il ruolo della genitorialità è messo in gioco: se la generazione “ansiosa” non riesce a fare il salto verso il “noi”, il territorio della cura, della trasmissione, della vita condivisa rischia di restare scoperto.

Occorre dunque un investimento strategico: nelle relazioni, nell’educazione all’emotività e alla responsabilità, nella prevenzione che sappia guardare ai comportamenti digitali e alle nuove dipendenze, nella famiglia che diventi laboratorio di partecipazione, piuttosto che spazio solo di protezione. Solo così sarà possibile non solo ridurre i rischi, ma costruire il terreno su cui cresce davvero l’adulto che diventa genitore.

Patricia Iori