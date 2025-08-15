Il governo russo ha ufficialmente inserito Reporter Senza Frontiere (RSF) nella lista delle “organizzazioni indesiderate”, una definizione che comporta il divieto assoluto di operare all’interno del Paese. La decisione, pubblicata il 14 agosto 2025 sul sito del Ministero della Giustizia, rende illegale qualunque forma di collaborazione con l’associazione. Chiunque venga accusato di sostenerla, anche solo finanziariamente, può rischiare fino a cinque anni di carcere. Per i dirigenti di tali enti, le pene previste possono arrivare fino a sei anni.

Una mossa parte di una strategia più ampia

Questa nuova misura contro Reporter Senza Frontiere si inserisce in una tendenza ormai consolidata da parte del Cremlino, che negli ultimi anni ha inasprito la repressione verso voci critiche e indipendenti. Oltre ai media, nella lista nera russa sono finiti gruppi di opposizione politica, ong per la difesa dei diritti umani e persino organizzazioni ambientaliste di fama mondiale come Greenpeace e il ramo internazionale del WWF. Secondo Mosca, queste realtà “minacciano la sicurezza nazionale” e, per questo, devono essere escluse dal territorio e dalla società civile.

Reporter Senza Frontiere si aggiunge dunque a un elenco che comprende già alcune tra le più importanti realtà giornalistiche e civiche internazionali. Tra queste figurano Radio Free Europe/Radio Liberty, finanziata dagli Stati Uniti, il sito di giornalismo investigativo Bellingcat, i quotidiani Moscow Times e Novaya Gazeta Europe, la testata indipendente Meduza e organizzazioni storiche come Amnesty International. L’obiettivo, secondo molte di queste entità, è eliminare qualsiasi canale che possa offrire un’informazione non controllata dal governo.







Le accuse dell’organizzazione

In un comunicato diffuso all’indomani della decisione, Reporter Senza Frontiere ha denunciato il tentativo del Cremlino di “imbavagliare tutte le voci che denunciano la censura e la propaganda di Stato”. Fondata a Parigi nel 1985, l’organizzazione ha come missione principale la tutela dei giornalisti, la lotta alla censura e la difesa della libertà di informazione. Negli anni, Reporter Senza Frontiere ha condotto campagne di sensibilizzazione, sostenuto reporter perseguitati e pubblicato rapporti dettagliati sullo stato della libertà di stampa in decine di Paesi.

La Russia figura da tempo tra le ultime posizioni del World Press Freedom Index, l’indice mondiale sulla libertà di stampa elaborato da RSF. Nel 2025, il Paese si è collocato al 171° posto su 180 nazioni, un risultato che riflette la crescente ostilità verso i media indipendenti. Nello stesso anno, RSF ha documentato la detenzione di 50 giornalisti russi, un numero in aumento rispetto alle rilevazioni precedenti. Secondo l’organizzazione, queste cifre dimostrano come il giornalismo in Russia sia ormai sottoposto a un controllo quasi totale.

Un provvedimento preparato da tempo

Sebbene l’annuncio ufficiale sia arrivato ad agosto, il ministero della Giustizia russo aveva inserito Reporter Senza Frontiere nella lista nera già lo scorso 27 giugno. La pubblicazione della decisione è però avvenuta con settimane di ritardo, un modus operandi non raro in casi simili, probabilmente per gestire il momento politico e mediatico più favorevole alla diffusione della notizia.

Le autorità russe sostengono che la legge sulle “organizzazioni indesiderate” sia necessaria per proteggere la sovranità nazionale da influenze straniere. Tuttavia, per osservatori internazionali e organizzazioni per i diritti umani, tale normativa è uno strumento per sopprimere ogni forma di dissenso. Il meccanismo è semplice: dichiarare “pericoloso” un ente permette di criminalizzare chiunque vi sia associato, limitando così la possibilità di attività critica e indipendente.

Al momento, Reporter Senza Frontiere non ha rilasciato commenti ufficiali oltre al comunicato iniziale. Numerosi osservatori internazionali e giornalisti hanno espresso preoccupazione per l’ennesima restrizione alla libertà di stampa in Russia. Secondo alcuni analisti, la mossa mira anche a isolare ulteriormente la popolazione russa da fonti di informazione esterne, soprattutto in un periodo in cui la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali hanno reso la narrativa governativa ancora più rigida.

Lucrezia Agliani