Repsol in Perù: crimini ecologici nella “ricostruzione” del capitalismo spagnolo

Transizione energetica senza toccare le imprese elettriche. Mobilità sostenibile senza toccare le imprese automobilistiche. Ristrutturazione abitativa senza toccare le imprese edili. Regolamentazione degli affitti senza toccare il capitale finanziario. Alimentazione sana senza toccare le industrie della carne. Nuova strategia di azione estera senza toccare le “nostre imprese ”. I grandi uomini d’affari respirano tranquilli, i boss appoggiano il governo, le forze di sicurezza reprimono città e confini, la transizione ecologica resta in bilico greenwashing , corporazioni e fondi di investimento transnazionali riattivano i loro affari e sono pronti a ricevere i dividendi un altro breve ciclo di crescita e accumulazione.

Le proposte di “ripresa economica” tele-trasportano indietro di tre decenni: più mattone, più turisti, più internazionalizzazione delle imprese. Lo Stato che opera come garante del salvataggio permanente delle grandi imprese e delle banche. Le multinazionali che sostengono la “trasformazione e resilienza” dell’economia spagnola per intascare fondi europei e fuggire.

La classica specializzazione della modella spagnola che prova a riaffiorare con una mano di vernice verde e digitale. Non c’è vernice, tuttavia, che possa coprire il solito modo di operare delle aziende che guidano il marchio spagnolo. Anche i suoi impatti socio-ecologici fanno un passo indietro di vent’anni.

In realtà, non hanno mai smesso di esserci: fuoriuscite di idrocarburi, contaminazione di acqua e suolo, sfollamento forzato delle comunità locali e delle popolazioni indigene, criminalizzazione e molestie dei leader sociali.

La fuoriuscita di Repsol in Perù è il penultimo esempio di responsabilità sociale d’impresa e le due diligence sono concetti che vanno benissimo per riempire centinaia di seminari. Oltre che colorare i report annuali delle grandi aziende, che non hanno minimamente intenzione di modificare il loro modus operandi.

Dalla Colombia al Perù

Nel 2006 è stata condotta un’indagine sugli impatti del Repsol in Colombia . Decine di leader sociali minacciati e sfollati dalle loro comunità dall’assalto dell’offensiva tra paramilitari, esercito e gruppi di ribelli si sono rifugiati lì. La scorsa settimana , l’esplosione di un’autobomba ha distrutto il quartier generale.

Sedici anni fa, molti dei più importanti leader politici e comunitari della regione erano stati perseguiti dallo Stato colombiano ed erano in carcere. Diversi leader sociali sono stati assassinati dalla brigata dell’esercito incaricata di sorvegliare le installazioni petrolifere.

Sotto il mandato del presidente Álvaro Uribe, in coincidenza con l’ingresso di Repsol in Arauca, il dipartimento ha registrato i più alti tassi di violenza politica nell’intero paese. In questo contesto, associata alla società statale Ecopetrol e alla transnazionale americana Oxy, operava la multinazionale spagnola. È in questo contesto che continua ad operare oggi .

Nel caso di Repsol si è potuto verificare la coincidenza spaziale e temporale degli interessi della multinazionale spagnola con l’assalto dei paramilitari, dell’esercito e della polizia contro le organizzazioni sociali della regione

Non è quasi mai stato possibile dimostrare i legami delle transnazionali estrattive con i gruppi armati illegali o con le forze di pubblica sicurezza. Solo le controversie sul controllo territoriale hanno permesso che questi rapporti emergessero in altri casi, come quelli di BP o Drummond .

Ciò che si è verificato, nel caso di Repsol, è stata la coincidenza spaziale e temporale degli interessi della multinazionale spagnola con l’assalto dei paramilitari, dell’esercito e della polizia contro le organizzazioni sociali della regione. Analogamente a quanto accaduto – e continua ad accadere – nel resto del Paese, i gruppi armati legali o illegali hanno ripulito l’area dagli avversari prima che le compagnie estrattive iniziassero le loro operazioni.

Nel 2006, 2008 e 2010, in tre udienze tenutesi successivamente a Vienna, Lima e Madrid, Repsol è stata citata in giudizio davanti al Tribunale permanente del popolo (TPP). Oltre ai suoi impatti in Colombia, la transnazionale è stata accusata di operare in 17 riserve indigene in Bolivia, di aver contaminato il territorio Mapuche in Argentina e gli Huaorani in Ecuador, di estendere il progetto del gas Camisea su quattro aree protette in Perù.

In America Latina, gli impatti ambientali di Repsol e le altre società minerarie energetiche spaziano dalle conseguenze. Lasciate dai mega progetti idroelettrici agli effetti dell’estrattivismo in aree di grande biodiversità. Molti di questi ecosistemi sono abitati da diverse popolazioni indigene che sono colpite dall’appropriazione dei loro mezzi di produzione ancestrali. Dalla distruzione di aree di alto valore sociale e spirituale, dalla discriminazione razziale e culturale e dallo sfollamento forzato dei loro territori.

Tutti questi casi, si legge, “devono essere considerati non isolatamente nel loro significato individuale. Ma come espressione di un vastissimo spettro di violazioni e responsabilità. Che, per la natura sistematica delle corrispondenti pratiche, configurare una situazione che illustri chiaramente il vero ruolo delle transnazionali europee, nonché dell’UE e dei suoi Stati membri“.

Dai disinvestimenti al sostegno statale

Dopo l’esproprio dieci anni fa di YPF, la cui acquisizione alla fine degli anni ’90 ha trasformato Repsol nella più grande transnazionale petrolifera dell’America Latina, la multinazionale spagnola è riuscita a spiccare il volo. Grazie ad una combinazione di una serie di fattori. Ridimensionamento della promozione della subfornitura, svalutazione salariale e revisione al ribasso delle condizioni di lavoro, disinvestimenti e vendite di beni, maggiore presenza nei paradisi fiscali. Riorganizzazione globale del business.

La stessa cosa che hanno fatto nell’ultimo decennio, dopotutto, il resto delle grandi aziende che guidano il capitalismo spagnolo.

Secondo il suo piano strategico, Repsol intende passare dallo sviluppo di operazioni in 26 paesi nel 2020 a concentrarsi su 14 cinque anni dopo. L’azienda si sta adattando alla transizione energetica —che, come dice spesso Andreu Escrivà , viene confusa egoisticamente con la transizione ecologica— e ha consolidato il suo ingresso nel mercato elettrico spagnolo.

Per il grande Ibex-35 le dismissioni sono state fondamentali per superare un contesto politico-economico sfavorevole ai loro interessi. In altre parole, sono serviti per raccogliere denaro, ridurre il debito e abbassare i costi. In molti dei paesi in cui avevano forti conflitti sociali o ambientali, le multinazionali spagnole hanno finito per vendere le loro filiali. Alla fine dello scorso anno, Repsol ha venduto tutte le sue attività in Ecuador.

Dopo il crollo del 2008, Repsol e altre 14 società spagnole si sono assicurate acquisti di debiti per un valore di oltre 10 miliardi di euro

Ma non ci sarebbe stata “ripresa” senza il supporto delle istituzioni statali. Lo Stato, da sempre supporto politico-economico fondamentale per l’espansione globale delle grandi corporation, è ora diventato ancora più essenziale. Per prevenire i fallimenti delle imprese e fare gli investimenti redditizi richiesti dalla nuova ondata di “capitalismo verde”.

Dopo lo schianto del 2008, il recupero dei profitti aziendali si è articolato su tre pilastri. La riattivazione del ciclo immobiliare-finanziario, la promozione dell’arrivo di turisti internazionali e l’utilizzo dei ricavi dell’internazionalizzazione intrapresa nei due decenni precedenti.

Senza dimenticare che sono state fondamentali anche le iniezioni di liquidità da parte della Banca Centrale Europea. Repsol e altre 14 società spagnole si sono assicurate acquisti di debiti per un valore di oltre 10.000 milioni di euro.

Durante la pandemia, e nel quadro della ” ricostruzione ” che sta arrivando, lo strumento centrale per sostenere i dividendi delle imprese è stato lo Stato. Garanzie ICO per finanziamenti bancari. Acquisti di cambiali aziendali. Ingresso nella partecipazione di società strategiche tramite SEPI, più acquisizioni di debiti da parte della BCE, sovvenzione del costo del lavoro con l’ERTE. Attivazione di nuove nicchie di business con il programma NextGeneration .

Repsol intende mobilitare 6.000 milioni di euro, soprattutto con la bolla dell’idrogeno, grazie ai fondi europei.

Lo Stato ha assunto un rischio di oltre 13.000 milioni di euro per l’attività privata di società come Repsol, Abengoa, Elecnor e Técnicas Reunidas; e banche come Santander e BBVA

I prestiti bancari concessi a Repsol per i lavori di ampliamento della raffineria di La Pampilla, fonte dello sversamento in questi giorni in Perù, sono stati assicurati dalla Compagnia spagnola di assicurazione del credito all’esportazione (CESCE) .

Questo ente pubblico-privato, che detiene una partecipazione di maggioranza dello Stato spagnolo nella sua partecipazione, è dedicato a rispondere ai rischi dell’espansione internazionale delle attività delle grandi società spagnole. Attraverso i diversi tipi di assicurazione che le grandi società hanno stipulato con CESCE.

Lo Stato ha assunto un rischio di oltre 13.000 milioni di euro per l’attività privata di società come Repsol, Abengoa, Elecnor e Técnicas Reunidas; e banche come Santander e BBVA. Ogni volta che le multinazionali spagnole sono state al centro di conflitti che potrebbero mettere a repentaglio i loro profitti, lo stato è venuto in soccorso.

Quando nel 2012 il governo di Cristina Fernández ha deciso di nazionalizzare la sua controllata argentina, sia l’esecutivo Rajoy che l’opposizione guidata da Rubalcaba, insieme ai grandi media, si sono schierati all’unisono per difendere Repsol.

Finora, tuttavia, nella maggior parte dei media , dei partiti e dei sindacati spagnoli c’è stato solo silenzio e indifferenza per i gravi impatti sull’ambiente. E le violazioni dei diritti delle comunità locali colpite da Repsol. L’ ambasciata spagnola in Perù ha lamentato gli effetti dello sversamento causato da “una compagnia spagnola”.

Dalla CSR alla due diligence

“Non credo che siamo colonizzatori o conquistatori o cose del genere. Credo che la Spagna, quando è arrivata in quel continente, l’abbia liberata da un potere brutale, selvaggio, cannibalistico”, ha detto Toni Cantó riferendosi all’America Latina per scaldarsi lo scorso 12 ottobre. La ripresa del discorso della colonia e l’escalation verbale di quei giorni è fondamentalmente intesa in chiave interna, a proprio consumo nella particolare guerra del diritto a vedere chi è più tifoso di Trump. In effetti, questo discorso neofascista promosso dall’internazionale reazionaria è contrario agli interessi delle multinazionali spagnole, che da anni cercano di sottrarsi all’immagine dei colonizzatori che depredano il continente. La difesa delle imprese del marchio spagnolo non passa solitamente attraverso una visione imperialista: per quattro decenni,

Quello che succede è che, giustamente, si è diffusa in tutto il continente la percezione che le grandi aziende siano le maggiori responsabili della deregolamentazione del mercato del lavoro, del saccheggio dei beni naturali, della privatizzazione dei servizi pubblici, dello sfollamento delle popolazioni indigene o del deterioramento degli ecosistemi della regione. Non solo le maggioranze sociali non accedono ai dividendi del processo di espansione di queste aziende a causa del mito del “trickle down effect”, è che di volta in volta sono direttamente interessate dagli impatti socio-ecologici di le loro attività.

Repsol opera in Colombia attraverso filiali e subappaltatori, quindi può dissociarsi da qualsiasi impegno nei confronti delle popolazioni colpite dalle sue attività nel contesto del conflitto armato

La delocalizzazione delle operazioni di grandi aziende in tutto il mondo è importante tanto per ridurre i costi del lavoro quanto per offuscare i contorni delle loro responsabilità legali. Repsol opera in Colombia attraverso filiali e subappaltatori, quindi può dissociarsi da qualsiasi impegno nei confronti delle popolazioni colpite dalle sue attività nel contesto del conflitto armato. Repsol incolpa le istituzioni pubbliche del Perù per non aver dato l’allerta in tempo. E mentre sul suo sito web dice che “assicuriamo una gestione proattiva del rischio durante tutto il ciclo delle attività al fine di prevenire danni a persone e cose, riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente”, l’azienda ha esternalizzato in condizioni terribili i compiti di bonifica della fuoriuscita, poiché non dispone nemmeno di una propria attrezzatura specializzata per farlo.

Gli standard internazionali sono stati richiesti per decenni per giudicare le aziende transnazionali. Ma tutte le proposte, dagli anni ’70 ad oggi, sono state ostacolate da un misto di argomentazioni tecniche e pragmatiche. In primo luogo è arrivata l’ascesa della responsabilità sociale d’impresa e dei codici di condotta, che hanno intronizzato la soft law e i meccanismi di autoregolamentazione. Poi è arrivato il blocco di qualsiasi norma minimamente vincolante e la colonizzazione del volontariato all’interno delle Nazioni Unite. Poi, la riforma della legislazione nazionale che potrebbe vedere crepe attraverso le quali intrufolarsi per controllare le transnazionali, come è successo in Spagna con la modifica della giurisdizione universale.

Successivamente è stato impedito il progresso dello strumento internazionale giuridicamente vincolante in seno all’ONU con la giustificazione del “consenso” ed è stata promossa la due diligence , con l’unilateralismo come elemento centrale delle proposte pseudo-normative attualmente all’esame. In tutto questo blocco della possibilità di istituire meccanismi efficaci di controllo delle società transnazionali, il ruolo svolto dall’Organizzazione internazionale dei datori di lavoro e dalla Camera di commercio internazionale, che agiscono come principali agenti del boicottaggio normativo del rispetto dei diritti umani, è stato fondamentale. .

Un primo passo sarebbe che Repsol rispetti gli standard internazionali sui diritti umani e l’ambiente, come nel caso degli accordi commerciali e di investimento

Ed è qui che siamo: dovremo ancora sperare che, poiché una direttiva europea obbliga formalmente le grandi aziende ad avere piani di rischio per evitare gli impatti delle loro operazioni, cambino il loro modo di agire. Questi tipi di piani di due diligence, di per sé, non sono un piccolo progresso, né un primo passo, né sono utili per la difesa dei diritti umani. Altra cosa molto diversa è che sono stati inseriti come elemento aggiuntivo all’interno di una legge quadro che prevedeva meccanismi efficaci di valutazione, follow-up, controllo e sanzione. Un primo passo, per cominciare, sarebbe che Repsol rispetti direttamente gli standard internazionali sui diritti umani e l’ambiente, come nel caso degli accordi commerciali e di investimento.

Dai crimini ecologici alla fine dell’impunità

Repsol ha causato un disastro ecologico in Perù. Repsol è responsabile di un crimine ecologico internazionale. Repsol, sia i suoi amministratori che la società stessa, dovrebbero essere giudicati in tribunali nazionali e internazionali.

La presenza delle grandi aziende spagnole in America Latina non può essere compresa senza il supporto permanente dello Stato spagnolo. Una grande alleanza pubblico-privato che protegge le imprese di multinazionali come Repsol, ma si distingue quando si tratta di responsabilizzarle. La richiesta di obbligazioni extraterritoriali da parte delle grandi imprese non si arena per un problema di tecnica giuridica, ma di volontà politica.

Una proposta tecnicamente valida per avanzare in questa direzione sono i Principi Madrid-Buenos Aires , che classificano i reati economici e ambientali di persecuzione universale, e che ora dovrebbero essere applicati alla multinazionale spagnola. Tali principi comprendono lo sfruttamento illegale dei beni naturali che pregiudicano gravemente la salute, la vita o la pacifica convivenza delle persone con l’ambiente naturale, nonché la distruzione irreversibile degli ecosistemi. Sulla base di questi casi, casi come Repsol rientrerebbero nella categoria degli ecocidi e potrebbero essere processati qui.

Le attuali espressioni normative basate sulla due diligence, tuttavia, lasciano impunito il crimine ecologico internazionale commesso da Repsol. Pertanto, è ancora essenziale, come affermato nella risoluzione approvata nel 2014 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che siano stabilite norme universali vincolanti per stabilire controlli e sanzioni sulle società transnazionali al di là del loro domicilio fiscale. Sulla stessa linea di quanto pretese Salvador Allende davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1972, se possibile ancor più fortemente vista l’accelerazione dell’espansione del potere aziendale in questi cinquant’anni, è necessario un trattato internazionale per controllare crimini come quelli commessi da Repsol, che include un tribunale mondiale per sanzionare l’impunità aziendale.

A livello statale, la proposta di legge sulle imprese e sui diritti umani che il governo spagnolo prevede di presentare quest’anno — così come è stata inserita nel Piano Regolatore Annuale — deve sostituire la centralità della due diligence con proposte chiare e precise che affrontino il controllo delle pratiche internazionali delle multinazionali. L’applicabilità e la giustiziabilità devono sostituire l’unilateralismo, una parte essenziale della due diligence. Occorre riaffermare il primato delle norme sui diritti umani sulle regole del commercio e degli investimenti, mentre i diritti sociali, del lavoro e dell’ambiente devono cessare di essere considerati da Stati e imprese come “svantaggi competitivi”.

La futura legge dovrebbe anche includere il rispetto diretto da parte delle società transnazionali dei diritti umani internazionali e degli obblighi ambientali; la triplice imputazione —penale, civile e amministrativa— delle persone fisiche e giuridiche che hanno assunto la decisione incriminata; la responsabilità solidale delle multinazionali per le attività delle loro controllate, fornitori e subappaltatori; meccanismi efficaci per riparare i danni subiti dalle vittime e un business center che sostituisce gli audit privati ​​con la ricerca pubblico-sociale. Se vuole proteggere le vittime delle violazioni dei diritti umani commesse dalle multinazionali, lo Stato spagnolo deve codificare i suoi obblighi extraterritoriali al riguardo.

Negli ultimi vent’anni, il volontariato e l’unilateralismo aziendale sono stati funzionali a lasciare nel limbo le responsabilità delle grandi aziende nel rispetto dei diritti umani e degli standard ambientali. Durante tutto questo tempo, le organizzazioni sociali e le piattaforme delle persone e delle comunità colpite hanno presentato molteplici proposte in numerosi forum internazionali per porre fine all’impunità aziendale che può servire da esempio per stabilire i criteri fondamentali di questa nuova legge spagnola. Se la “ricostruzione” del capitalismo spagnolo si basa sulla nozione di due diligence e gli interessi delle grandi aziende e dei fondi di investimento non vengono confrontati, casi come quelli di Repsol in Perù, El Corte Inglés e Mango in Bangladesh , Inditex in Marocco , BBVA in Colombia , Elecnor ed Enagás in Messico , ACS in Guatemala.

Queste gravi violazioni dei diritti continueranno a rimanere impunite? La legge spagnola consentirà alla verità, alla giustizia, alla riparazione e alla non ripetizione di prevalere di fronte a tanta impunità? Qualunque cosa diversa dall’avanzare lungo questo percorso entrerà, con Repsol, nel tunnel del tempo.

Felicia Bruscino

