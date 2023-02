Requisiti dei formatori della Sicurezza sul Lavoro

Posted on

Un formatore di Sicurezza sul Lavoro deve avere degli specifici criteri di qualificazione. Inizialmente venivano determinati dall’art.6, comma 8, lett. m-bis ed era la Commissione Consultiva Permanente a elaborarli. Adesso invece è il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 a stabilire i requisiti.

Lo scopo di questa nostra guida è di spiegare nel modo più dettagliato possibile quali sono i requisiti per diventare formatori di sicurezza sul lavoro elencando tutti quanti i criteri.

Quali requisiti deve avere un formatore della sicurezza sul lavoro

Il primo passo per essere qualificati come formatori è di possedere il diploma di scuola di secondo grado. Non devono rispettare questa regola invece i datori di lavoro che effettuano la formazione personalmente nella loro azienda.

Successivamente questa persona che si occupa di formazione deve rispettare almeno uno dei sei criteri elencati qui sotto. Ognuno è stato elaborato con il preciso scopo di garantire la presenza di almeno tre elementi minimi che consentono di qualificare un docente, e sono:

Capacità didattica

Esperienza

Conoscenza

Primo criterio

Può svolgere il ruolo di formatore della sicurezza sul Lavoro colui che negli ultimi 3 anni ha svolto come docente esterno almeno 90 ore di docenza nell’area tematica in oggetto.

Secondo criterio

Da una parte deve aver svolto un corso post-laurea, cioè un dottorato di ricerca, un master o specializzazioni nel settore. Dall’altra invece deve aver effettuato un corso di formazione formatori di almeno 24 ore, possedere l’abilitazione all’insegnamento, possedere un diploma triennale oppure un master in scienze della comunicazione.

Altrimenti deve aver lavorato come docente in passato, in questo caso deve rispettare uno di questi tre requisiti:

Docenza di almeno 32 ore in 3 anni nella materia di salute e sicurezza sul lavoro

Docenza di almeno 40 ore in 3 anni in qualsiasi materia

Affiancamento di 48 ore in tre anni in qualsiasi materia

Terzo criterio

Deve possedere un attestato i frequenza a un corso di formazione della durata minima di 64 ore e 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area di sicurezza sul lavoro.

Quarto criterio

Un attestato di frequenza con la relativa verifica su quanto appreso durante il corso di formazione. La durata in questo caso deve essere stata di almeno 40 ore nella materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, seguita poi da 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nello stesso ambito.

Quinto criterio

Il formatore deve avere esperienza professionale o lavorativa di almeno tre anni nel settore della salute e sicurezza nel posto di lavoro.

Sesto requisito

Infine l’ultimo requisito ritenuto valido per svolgere il compito di formatore nel campo di sicurezza sul posto di lavoro è quello di avere un’esperienza di almeno sei mesi come RSPP o 12 mesi come ASPP.

In questo caso la qualifica è riconosciuta solo in riferimento alle aree tematiche per cui ha maturato competenze. Le aree in questione possono essere: normativa, giuridica o organizzativa; area di rischio tecnico o igienico sanitario; area relazioni e comunicazione.

Come diventare formatore di sicurezza sul lavoro

Conclusioni

Per diventare formatori dovete perciò seguire un percorso ben specifico. Non solo vi servono le conoscenze necessarie sulla materia di sicurezza nel posto di lavoro, avete bisogno anche di saper insegnare agli altri e aver maturato una certa esperienza nel campo.

