La resilienza femminile. Ne parliamo tanto, la celebriamo e la esaltiamo sui social, no? Ma cosa significa davvero quando è sull’orlo di un crollo? C’è un momento, nelle vite di alcune donne, in cui tutto crolla.

Non gradualmente, ma in un istante ben preciso. Un tradimento, un abbandono, una separazione che arriva a sconvolgerci la vita. E poi cosa rimane? Ciò che ci resta è il silenzio. I bambini da crescere, le bollette da pagare, lo sguardo degli altri che pesa come un macigno. Essere una madre single è una delle più grandi questioni che milioni di donne senza un partner devono affrontare, nel linguaggio comune questa viene chiamata “maternità monoparentale“, fenomeno che in Italia non è più un’eccezione. È diventata una realtà che attraversa quartieri, classi sociali, generazioni. Ma quanto ci piace parlarne? Quanto spazio diamo a queste donne nei nostri discorsi quotidiani? Poco. Troppo poco.

Eppure la letteratura italiana ci ha sempre raccontato la resilienza femminile, no?

Elena Ferrante in I giorni dell’abbandono ci mette davanti a Olga, una donna che implode quando il marito se ne va. Ma la protagonista, Olga, non viene descritta come eroina. Viene mostrata nella sua rabbia, nel suo smarrimento, nella sua follia momentanea tra cui naviga senza sosta. Olga vaga per casa in vestaglia, trascura i figli, odia se stessa. È tanto brutale quanto onesto.

Perché non ci viene presentata la solita favola della “mamma forte”. Ci racconta la verità: che prima di diventare forte, una donna abbandonata deve prima affrontare l’inferno.

Anche Elsa Morante lo sapeva. In La Storia, Ida Ramundo cresce i suoi figli in un mondo che le crolla addosso, letteralmente bombardato dalla guerra. È sola, è fragile, è spaventata. Non è la solita superdonna dei film americani. È una donna che sopravvive, giorno dopo giorno, senza godere di un pubblico che la applaude.

Ma non solo, Natalia Ginzburg, lei scriveva della resilienza femminile

Scriveva di donne che tirano avanti nonostante tutto, nonostante l’impossibilità di andare oltre. Lei non metteva enfasi nella sua prosa, ci mostrava che la resilienza è scomoda. È ripetizione, routine, resistenza silenziosa. Ma perché ci serve ancora leggere queste storie? Perché nel 2025 dovremmo preoccuparci di cosa raccontano romanzi scritti decenni fa? Perché la società non è cambiata più di quanto vorremmo credere.

Una madre sola oggi affronta le stesse domande di sempre: come farò economicamente? Cosa penseranno di me? Sto danneggiando i miei figli? Ma con un carico aggiuntivo: l’illusione che dovrebbe farcela benissimo, senza riscontrare problemi. Che dovrebbe essere indipendente, realizzata, serena, perché no, possibilmente anche con un profilo Instagram curato.

La pressione diventa insostenibile

La letteratura ci insegna qualcosa di prezioso sulla resilienza femminile: il crollo non è il punto finale. È il punto di partenza. Olga esce dalla sua crisi trasformata. Non “guarita” ma in qualche modo trasformata. Impara a stare in piedi da sola, non perché qualcuno le ha dato qualche sorta di incoraggiamento motivazionale, ma perché non aveva alternative. È questo che la cultura può fare per noi: mostrarci che la fragilità non è debolezza. Che il dolore può generare forza. Che non esiste un modo “giusto” di affrontare la perdita.

Eppure continuiamo a chiedere a queste donne di essere invisibili. O peggio: di essere d’esempio. Deve essere forte, deve farcela, deve sorridere. Deve dimostrare che anche da sola è una famiglia completa. Ma chi l’ha detto?

La maternità monoparentale non è una scelta da celebrare né uno stigma da nascondere. È semplicemente una realtà che richiede supporto concreto. Servizi per l’infanzia accessibili. Flessibilità lavorativa. Reti sociali che non giudicano ma sostengono. Politiche che riconoscano il carico mentale ed economico che queste donne portano.

Invece cosa facciamo? Le releghiamo in una narrazione di eroismo forzato. “Guarda come ce la fa!” diciamo, con ammirazione mista a sollievo. Sollievo perché se lei ce la fa da sola, vuol dire che non dobbiamo farci carico noi come comunità. È comodo, no? La verità è che nessuna donna dovrebbe cavarsela “nonostante tutto”. Dovrebbe cavarsela perché intorno a lei c’è una rete che la sostiene. Perché la società riconosce che crescere esseri umani non è un hobby del weekend, ma un lavoro fondamentale per tutti noi.

Le scrittrici italiane ce l’hanno sempre detto: le donne resistono, ma non dovrebbero farlo sole. Morante, Ginzburg, Ferrante ci raccontano comunità, quartieri, legami che si tessono nella difficoltà. Anche quando sono imperfetti, anche quando fanno male, ci raccontano la realtà della società.

Siamo iperconnessi digitalmente ma isolati emotivamente

E sì, stiamo assistendo a un paradosso: una madre sola può avere mille follower su Instagram e nessuno che le porta la spesa quando è influenzata. Allora forse ci tocca tornare sui passi di quelle pagine. Rileggere quelle storie. Non per nostalgia, ma per capire cosa abbiamo perso lungo la strada. Quella capacità di stare accanto agli altri nei momenti difficili. Di non voltarsi dall’altra parte quando qualcuno affonda. Perché è facile condividere un post motivazionale sulle “mamme guerriere”. È meno facile offrire aiuto concreto. Chiedere “come stai davvero?” e aspettare la risposta vera, quella scomoda.

La resilienza femminile esiste. È tanto reale quanto influente, è documentata dalla letteratura e dalla vita. Ma non può essere un alibi per la nostra indifferenza collettiva. Forse è il momento di smettere di celebrare quanto le donne siano capaci di resistere. E iniziare a chiederci perché debbano resistere così tanto, così sole, così spesso. Perché il naufragio può, con il supporto collettivo, diventare rinascita. Ma sarebbe bello se qualcuno lanciasse un salvagente un po’ prima che si tocchi il fondo. Non trovate?

Giulia Ortaggio