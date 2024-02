Nel corso del recente fine settimana, un’ondata di manifestazioni ha scosso le principali città della Germania e dell’Austria, con migliaia di persone che si sono unite per ribadire un messaggio chiaro e inequivocabile:”Noi siamo il firewall” contro l’estremismo di destra.

La scia di manifestazioni che ha attraversato la Germania è l’espressione tangibile di un crescente malcontento e di una profonda preoccupazione riguardo all’influenza che partiti come l’ Alternative für Deutschland – Alternativa per la Germania – (AfD) stanno guadagnando nella sfera politica nazionale. Il motto “Noi siamo il firewall” diviene l’inno di un movimento che si batte per preservare i valori democratici e respingere con forza l’infiltrazione dell’ideologia estremista nel tessuto politico del Paese.

Sia in Germania che in Austria, la società civile si sta unendo come mai prima d’ora per contrastare l’ascesa dell’estremismo di destra e difendere i valori democratici che tanto ci stanno a cuore. Domenica scorsa, non meno di dodici città tedesche hanno visto sorgere manifestazioni contro il partito Alternative für Deutschland e le sue ideologie divisive. L’epicentro di questa resistenza è stato Amburgo, la seconda città più grande della Germania, dove una folla di 50.000 persone ha dato voce alla propria opposizione.









In un’atmosfera carica di determinazione, i manifestanti si sono riuniti sotto uno striscione che proclamava “Noi siamo il firewall – insieme contro l’estremismo di destra“, ribadendo l’impegno radicato nella politica tedesca di non allearsi con l’estrema destra, una pratica in vigore dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Le proteste hanno spaziato per tutta la nazione, anche nella capitale della Sassonia, Dresda, nota come roccaforte del populismo di estrema destra.

L’impegno dei manifestanti trova espressione anche attraverso la musica, con i Deichkind, celebre gruppo hip-hop elettronico di Amburgo, che si esibisce di fronte alla folla, trasmettendo un messaggio di resistenza e solidarietà. Il loro coro, “Non vogliamo né nazisti né AfD“, riflette il sentimento diffuso tra i partecipanti alla protesta, unendo le voci di coloro che si oppongono all’agenda discriminatoria e xenofoba promossa dall’AfD.

Amburgo, il fulcro della resistenza; Dresda e Stoccarda: una voce contro l’odio

Ad Amburgo, la manifestazione più imponente ha raggiunto livelli senza precedenti. È stata la terza manifestazione di questo genere a grande scala nella città anseatica, con migliaia di individui che hanno marciato attraverso il centro urbano, portando avanti un chiaro messaggio di unità contro l’estremismo di destra.

Il corteo, iniziato al Dammtor e attraversando il centro della città lungo l’Alster Interno, è stato un’impressionante dimostrazione di solidarietà e determinazione. Non solo un atto di protesta, ma un segnale potente della volontà collettiva di opporsi all’estremismo che minaccia i valori fondamentali della società.

Ma Amburgo non è stata l’unica città a rispondere all’appello alla mobilitazione. Da Stoccarda a Dresda, da Potsdam a Lubecca, le piazze sono state prese d’assalto da cittadini determinati a fare sentire la propria voce. A Stoccarda, sabato si sono contati tra le 8.000 e le 9.000 persone, mentre a Dresda gli organizzatori hanno contato fino a 20.000 partecipanti, con l’illuminante intervento dell’attivista climatica Luisa Neubauer.

Parallelamente, altre città come Bautzen, Zwickau, Treviri, Solingen, Erfurt, Kiel e Costanza hanno visto manifestazioni significative. Complessivamente, secondo Campact, sono state organizzate circa 70 manifestazioni contro l’estremismo di destra nel corso del fine settimana. La diversità e la portata geografica di queste proteste sottolineano l’ampiezza del movimento anti-estremista che si sta diffondendo in tutta la regione. Dalla Baviera alla Bassa Sassonia, cittadini di tutte le estrazioni sociali si stanno unendo per dire no alla politica dell’odio e dell’intolleranza.

Austria: solidarietà e determinazione

Anche oltreconfine, in Austria, la mobilitazione contro l’estremismo di destra ha raggiunto picchi impressionanti. Da Vienna a Innsbruck, da Salisburgo a Linz, le piazze austriache si sono riempite di cittadini determinati a opporsi alla minaccia dell’oscurità dell’estremismo. Il mare di luci davanti al Parlamento austriaco è diventato un simbolo tangibile della volontà popolare di difendere i principi democratici e respingere qualsiasi forma di radicalismo.

L’appello alla protesta ha raggiunto anche i più piccoli centri, con una rete di manifestazioni che si è estesa su tutto il territorio. Per Friday for Future Austria, non si tratta solo di numeri di partecipanti, ma di dimostrare la forza dell’impegno democratico ad ogni livello della società. L’obiettivo è chiaro: combattere le due crisi connesse, quella della democrazia e quella del clima, con determinazione e solidarietà.

Parallelamente, nell’Unione Europea, agricoltori e produttori agricoli stanno esprimendo il loro malcontento riguardo all’aumento dei costi, alle rigide normative ambientali e alle sfide derivanti dal conflitto Russia-Ucraina. Le loro proteste, che si sono svolte in diverse capitali europee, mirano a evidenziare il trattamento ingiusto da parte dei politici e a respingere le ideologie estreme che cercano di sfruttare la situazione a proprio vantaggio.

La ricerca scatenante: il ruolo di Correctiv

Il motore di quest’onda di proteste è stata la ricerca condotta di Correctiv. Un incontro tra vari esponenti dell’estrema destra tedesca e austriaca, incluso il partito AfD, e della principale Unione Cristiano-Democratica (CDU), è stato oggetto di attenzione a seguito dell’indagine pubblicata da Correctiv. Secondo il rapporto, l’attivista austriaco Martin Sellner avrebbe presentato un piano per un programma di “remigrazione“, che mirerebbe a deportare persone considerate un peso per la società tedesca, anche se naturalizzate.

Tuttavia, Sellner ha contestato il resoconto del suo discorso, affermando che era stato distorto. Alcuni membri dell’AfD erano presenti, ma il partito ha negato di aver avuto conoscenza anticipata dell’evento. L’incontro ha anche suscitato preoccupazioni per la raccolta non ufficiale di fondi e la partecipazione di figure notevoli come Robert Hartwig e Alexander von Bismarck. Le parti dell’AfD sono già sotto osservazione dei servizi segreti tedeschi come potenziali gruppi estremisti. Il ministro degli Interni tedesco, Nancy Faeser, ha condannato l’ideologia etnica promossa durante l’incontro, sottolineando l’importanza della dignità umana come principio fondamentale della democrazia.

La situazione politica: sondaggi e prospettive

Ma qual è la situazione politica attuale riguardo all’AfD? Partito nato come movimento euroscettico nel 2013, l’AfD ha fatto il suo ingresso nel Bundestag tedesco nel 2017, ottenendo un considerevole successo elettorale. Ha goduto di un sostegno significativo, raggiungendo il 23% nelle prime proiezioni di quest’anno, ben al di sopra del 10,3% ottenuto alle ultime elezioni federali del 2021.

Tuttavia, a febbraio, l’AfD ha registrato un calo di popolarità, evidenziando un’inversione di tendenza dopo mesi di crescita costante. Le elezioni statali previste entro la fine dell’anno in Brandeburgo, Sassonia e Turingia saranno un banco di prova cruciale per l’AfD, che si trova ora ad affrontare un crescente isolamento politico. Altri partiti hanno già dichiarato la loro intenzione di non formare coalizioni con il partito, evidenziando il crescente consenso sulla necessità di contrastare il suo crescente potere politico.

Un appello alla difesa della democrazia

Nonostante la forza e la determinazione dimostrate dai manifestanti, la sfida di contenere l’ascesa dell’estrema destra in Germania rimane un compito arduo e complesso. Le radici profonde dell’estremismo, radicate in disuguaglianze socioeconomiche, disaffezione politica e crisi identitarie, richiedono una risposta multiforme e a lungo termine che vada oltre la protesta occasionale e si traduca in politiche pubbliche efficaci e nella promozione di una cultura di inclusione e tolleranza.

In questo contesto, la mobilitazione popolare contro l’estremismo di destra rappresenta solo il primo passo di un lungo cammino verso la costruzione di una società più equa, aperta e inclusiva. È una dimostrazione di forza e solidarietà che invia un chiaro messaggio agli estremisti e ai loro sostenitori: la Germania non accetterà mai il ritorno alle tenebre del passato, ma continuerà a lottare per un futuro basato sui valori della democrazia, della dignità umana e della giustizia sociale.

È cruciale rimanere uniti e vigilanti in questa lotta per la giustizia sociale e la difesa dei valori democratici. La nostra voce conta, e insieme possiamo fare la differenza. L’unione nella battaglia contro l’estremismo e per un futuro basato sulla solidarietà e sulla democrazia è fondamentale.

Felicia Bruscino