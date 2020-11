Resistere al Black Friday sembra sempre più difficile e complicato.

Il piano dei venditori è semplice: attirarti a comprare quello di cui credi di aver bisogno, propinandoti una buona scontistica e agevolando l’acquisto di molti altri articoli che, altrimenti, non avresti comprato.

Le strategie sono semplici, ma incredibilmente efficaci.

Anche il fattore tempo, teoricamente di sole 24 ore, gioca a sfavore di chi compra. Si viene assaliti da una sorta di ansia da prestazione, un’agitazione folle causata dal pensiero di non riuscire ad accaparrarsi proprio quell’oggetto lì, che tanto desideriamo.

Ma come resistere ad un meccanismo che sembra perfetto? È possibile?

Ecco alcuni consigli pratici per resistere al Black Friday:

1 Pensare a ciò che si sta spendendo, non a ciò che si sta risparmiando

Comprare un oggetto da 150€, ribassato a 100€, significa spendere 100€ e non risparmiarne 50€

2. Porsi delle domande

L’acquisto è per definizione un’azione impulsiva. Ci si potrà illudere di aver ponderato a lungo una spesa, ma in realtà, nel nostro cervello, è una manciata di secondi a determinare realmente la decisione definitiva. Ecco perché fermarsi e porsi alcune domande può essere utile: comprerei ugualmente questo oggetto se fosse a prezzo pieno? Ne ho realmente bisogno? Quante volte potrei effettivamente usare questo oggetto? A quante ore del mio lavoro corrisponde l’acquisto di questo prodotto?









3. Non esporsi ulteriormente alle pubblicità

Siamo quotidianamente bombardati da pubblicità. Occhi, orecchie e anche naso sono bersaglio di colori, suoni e profumi tra i più disparati.

Tuttavia, insegne luminose che inneggiano al -50% non dovrebbero poter decidere al posto nostro. Ecco perché non esporsi ulteriormente alle pubblicità potrebbe essere una mossa saggia. Se non abbiamo bisogno di un bollitore elettrico, sarà inutile – e controproducente – consultare le offerte Amazon nella sezione “bollitori elettrici”. E così via…

4. Acquistare solo ciò a cui si stava pensando prima del Black Friday

Con il Black Friday siamo indotti a pensare “ecco, questo è esattamente ciò di cui avevo bisogno”, ma nella maggior parte dei casi non è realmente così. Siamo guidati all’acquisto di un oggetto in sconto, che forse solo in parte soddisfa le nostre aspettative. Succede spesso per i regali di Natale, acquistati in anticipo per risparmiare. Uno sconto lampo, un click e via…

Un modo efficace per resistere al Black Friday è proprio quello di acquistare solo ciò che è stato precedentemente deciso e ponderato.

5. Chiedersi: sarei dispost* ad acquistare il prodotto a prezzo pieno?

Se non siamo disposti a spendere 40€ per il fantomatico bollitore elettrico a prezzo pieno, perché dovremmo spenderne 30€? Solo perché è scontato? O perché quel bollitore “è esattamente ciò che ci serve”?

Acquistare con il Black Friday non è sbagliato, anzi.

Tuttavia, sarebbe bene cercare di ponderare gli acquisti e soprattutto di esserne padroni, per andare nella direzione di un acquisto etico, sostenibile e sempre più consapevole.

Giorgia Battaglia