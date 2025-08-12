L’avvento dell’intelligenza artificiale, la spinta verso la sostenibilità ambientale, la crescente automazione dei processi e l’instabilità del contesto economico globale stanno riscrivendo le regole del gioco. In questo scenario in costante mutamento, sarà necessario fare reskilling entro il 2030, ossia aggiornare le proprie competenze in ambito lavorativo.

Il tempo stringe: la formazione come priorità

Secondo quanto emerge dal Future of Jobs Report 2025, pubblicato dal World Economic Forum, la necessità di aggiornare e trasformare le competenze della forza lavoro non è più un’opzione, ma una vera e propria urgenza. I dati sono eloquenti: entro il 2030, quasi sei lavoratori su dieci a livello globale avranno bisogno di acquisire nuove competenze per restare competitivi nel mercato del lavoro. Si tratta del 59% della forza lavoro mondiale. Una percentuale che, se proiettata sull’intera popolazione attiva, restituisce l’immagine di una trasformazione imponente, potenzialmente epocale.

Ma il report del WEF va oltre, delineando anche i possibili scenari occupazionali legati al cambiamento: il 29% dei lavoratori, pur necessitando di nuova formazione, potrà mantenere il proprio ruolo; il 19% sarà invece ricollocato in mansioni differenti; mentre un 11% rischia di essere escluso dal circuito produttivo per mancanza di interventi formativi mirati.

Non solo tecnologia

Spesso si tende a considerare il reskilling come un’esigenza confinata ai settori tecnologici o digitali. Nulla di più fuorviante. La richiesta di aggiornamento delle competenze riguarda ogni professione, ogni fascia d’età e ogni ambito produttivo. Che si tratti di operai specializzati, impiegati amministrativi o dirigenti, nessuno può più considerarsi al riparo dall’urgenza di adattarsi a un contesto in rapida evoluzione.

La transizione ecologica, ad esempio, implica la diffusione di nuove figure professionali capaci di gestire processi produttivi sostenibili, dall’energy manager al progettista ambientale. Allo stesso tempo, la digitalizzazione penetra anche nei settori tradizionali, modificando radicalmente il modo di lavorare in ambiti come l’agricoltura, il turismo, la logistica e la manifattura.

Un equilibrio da ripensare

Un altro elemento chiave del mutamento in atto è rappresentato dal rimescolamento delle catene del valore a livello globale. I recenti shock economici, sanitari e geopolitici – dalla pandemia al conflitto in Ucraina, fino alle tensioni commerciali tra grandi potenze – hanno spinto molte aziende a rivedere le proprie strategie di approvvigionamento e produzione.

Questo fenomeno ha generato effetti a cascata sull’occupazione e sull’organizzazione del lavoro: la delocalizzazione lascia spazio a un ritorno, almeno parziale, delle attività produttive nei paesi d’origine (reshoring), ma con processi fortemente automatizzati e a bassa intensità di manodopera. Di conseguenza, le competenze richieste non sono più le stesse di un decennio fa: servono abilità trasversali, digitali e orientate all’innovazione.

Di fronte a questo scenario, le imprese si trovano di fronte a un bivio. Continuare a operare con modelli organizzativi superati espone al rischio di marginalizzazione; investire nella formazione dei propri dipendenti, invece, diventa un fattore strategico di competitività. Tuttavia, molte aziende faticano a tenere il passo con la velocità del cambiamento.

Le realtà più strutturate hanno già avviato programmi interni di aggiornamento professionale, anche in collaborazione con enti formativi e università. Ma nelle piccole e medie imprese, che costituiscono la spina dorsale del tessuto economico italiano ed europeo, il processo risulta più complesso. La mancanza di risorse economiche, la difficoltà nell’identificare le competenze realmente utili e la cronica carenza di tempo rappresentano ostacoli concreti alla diffusione del reskilling.

Reskilling e inclusione: evitare una frattura sociale

Oltre agli aspetti economici e produttivi, il tema del reskilling assume anche una rilevante dimensione sociale. Il rischio è che si crei una frattura sempre più profonda tra chi riesce ad adattarsi al cambiamento e chi, al contrario, resta escluso dai nuovi processi produttivi. I soggetti più vulnerabili – lavoratori meno qualificati, over 50, donne inoccupate, giovani senza istruzione specifica – rischiano di essere tagliati fuori da un mercato del lavoro sempre più esigente.

Per questo motivo, la riqualificazione delle competenze deve diventare una priorità non solo per le imprese, ma anche per le politiche pubbliche. Servono strategie di lungo periodo, incentivi mirati, programmi di formazione accessibili e diffusi sul territorio, in grado di intercettare i bisogni di tutte le categorie sociali.

Una transizione da governare, non da subire

La velocità con cui si stanno modificando le dinamiche lavorative impone un cambio di mentalità. Non si tratta solo di rispondere a un’emergenza, ma di governare una transizione inevitabile. Il lavoro di domani sarà diverso da quello di oggi: più interconnesso, più digitale, più flessibile, ma anche più fragile se non sostenuto da adeguati strumenti di protezione e valorizzazione delle competenze umane.

L’intelligenza artificiale e l’automazione non devono essere vissute come una minaccia, ma come una leva per migliorare la qualità del lavoro, ridurre le mansioni ripetitive e ampliare le possibilità di crescita professionale. A patto, però, che l’essere umano resti al centro del processo.







Formare oggi per il lavoro di domani

Un tassello fondamentale per affrontare la rivoluzione in atto è rappresentato dal sistema educativo. Le scuole, le università, gli istituti tecnici e i centri di formazione professionale devono essere in grado di anticipare le tendenze del mercato e costruire percorsi formativi coerenti con le nuove esigenze del mondo produttivo.

Non è più sufficiente preparare gli studenti a un mestiere: occorre fornire loro strumenti cognitivi, digitali ed emozionali che permettano di affrontare carriere non lineari, cambi di settore e continui aggiornamenti. Il concetto stesso di “lavoro per tutta la vita” appare ormai superato. Nasce, al contrario, l’idea di un apprendimento permanente, distribuito lungo tutto l’arco dell’esistenza lavorativa.

Patricia Iori