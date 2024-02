La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Bossetti, confermando la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. La richiesta di analizzare gli abiti della vittima e il DNA dell’Ignoto Uno è stata giudicata “inammissibile”.

In una nuova tappa del lungo processo legale legato all’omicidio di Yara Gambirasio, la Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza che potrebbe avere impatti significativi sul caso. Il ricorso presentato dai legali di Massimo Bossetti, l’ex muratore di Mapello condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara, è stato giudicato “inammissibile”.

Il ricorso presentato dalla difesa di Bossetti aveva sollevato interrogativi sulle prove presentate durante il processo e aveva sottolineato la necessità di ulteriori analisi sugli abiti della giovane vittima e sul DNA attribuito all’Ignoto Uno. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sua decisione di giudicare “inammissibile” il ricorso, ha dichiarato che le richieste avanzate non erano in linea con i criteri legali e che non vi era alcuna base sufficiente per una nuova indagine.

La decisione della Corte di Cassazione di respingere il ricorso presentato dai legali di Massimo Bossetti rappresenta un passo significativo nel già complesso puzzle giudiziario legato all’omicidio di Yara Gambirasio. La vicenda, che ha tenuto l’opinione pubblica italiana in sospeso per anni, ha visto oggi un ulteriore chiarimento sul destino dell’ex muratore di Mapello, condannato in via definitiva all’ergastolo.

Sono arrivate anche le parole di Claudio Salvagni, ossia l’avvocato di Massimo Bossetti:

«Al netto della lettura delle motivazioni per esprimere un giudizio ponderato, la prima impressione è che quanto accaduto sia incredibile al punto di farmi dubitare che la giustizia esista. Il potere vince sempre […] Se su Massimo Bossetti possono esserci ancora colpevolisti e innocentisti magari al 50 e 50, al 100% si può affermare che in quei reperti c’è qualcosa che noi non possiamo accertare: c’è la risposta che Massimo è innocente. Quei reperti sono sempre stati intoccabili e il perché è ormai evidente».

Tale decisione della Corte rappresenta un’ulteriore conferma della colpevolezza di Bossetti, il quale, già condannato in via definitiva all’ergastolo, continua a sostenere la sua innocenza. La sua difesa aveva puntato sull’analisi degli indumenti di Yara e del DNA dell’Ignoto Uno per cercare nuovi elementi che potessero sollevare dubbi sulla sua responsabilità nel terribile delitto.







Il caso di Yara Gambirasio ha tenuto l’opinione pubblica italiana con il fiato sospeso per anni, dal momento della scomparsa della giovane nel 2010 fino alla conclusione del processo e alle successive fasi giudiziarie. La fermezza della Corte di Cassazione nel respingere il ricorso indica una volontà di consolidare la sentenza di condanna, escludendo ulteriori indagini che potrebbero mettere in discussione il verdetto già emesso.

È importante notare che la Corte ha basato la sua decisione sulla legittimità delle richieste avanzate dalla difesa di Bossetti, sottolineando che non vi erano fondamenti validi per consentire ulteriori analisi. Questo verdetto potrebbe avere ripercussioni significative non solo per il caso specifico ma anche per il sistema legale italiano nel suo complesso, evidenziando l’importanza di rispettare scrupolosamente le procedure giudiziarie stabilite.

Inoltre, questo verdetto potrebbe avere ripercussioni significative anche sul modo in cui vengono affrontati i casi giudiziari in Italia, sollevando interrogativi sulle possibilità di riesame delle prove e delle richieste di analisi aggiuntive in fasi avanzate del processo.

La vicenda Yara Gambirasio continua quindi a suscitare interesse e dibattito, mentre la Corte di Cassazione riafferma con fermezza la validità della sentenza di condanna nei confronti di Massimo Bossetti. L’analisi degli abiti della vittima e del DNA dell’Ignoto Uno rimane un capitolo chiuso, mentre la giustizia cerca di gettare luce su uno dei casi più intricati e dolorosi della cronaca italiana recente.

Patricia Iori