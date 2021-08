Restituire la parola “popolo”

Dopo aver dato un valore negativo alla parola “buono” inventandovi l’orribile buonismo per indicare l’ostentazione di buoni sentimenti, tolleranza e benevolenza, si è passati al massacro della parola “popolo”, che da espressione di coesione si trasforma in divisione e frammentazione.

“Popolo” è espressione di unità, di coesione, voi invece la usate per dividere, per distinguervi da chi non la pensa come voi. Così oggi il “popolo” è quello che scende in piazza urlando contro i vaccini, delirando su 5G e chip del ca**o, gridando “giù le mani dai bambini”. Quali bambini poi? I nostri? Siamo 35 milioni di idioti che si sono vaccinati (e l’abbiamo fatto anche per voi). Noi abbiamo difeso i bambini, nostri e vostri. Noi abbiamo affrontato le difficoltà e le rinunce come voi, ma l’abbiamo fatto con coscienza non con incoscienza.

Allora, chi è il “popolo”? Voi 3000 che schiumate rabbia in piazza a fianco di Forza Nuova urlando “governo fascista” “libertà libertà” o noi 35 milioni che stiamo cercando di tornare alla normalità?

Lasciate libere le parole e piantatela di auto-eleggervi per ciò che non siete. Rincorrete i fantasmi del complottismo, negate l’innegabile, fatevi strumentalizzare finché volete, ma non toccate più le parole.

“Siete solo dei professoroni, noi siamo il popolo!”. Non è così… voi siete dei disperati con la testa imbottita di stupidaggini che vi fanno credere di avere un punto di vista illuminato, noi dei poveracci che fanno i conti con la realtà. Pure per voi.

Marco Faccio