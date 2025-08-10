Delle nuove evidenze dimostrano l’esistenza di reti internazionali che orchestrano frodi scientifiche. Secondo un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori della Northwestern University e pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), non si tratta più solo di singole mele marce, ma di vere e proprie reti coordinate di individui e organizzazioni.

Il lavoro, frutto di un’analisi su larga scala combinata con un esame di casi specifici, ha identificato meccanismi di frode strutturati e persistenti, capaci di eludere i tradizionali strumenti di controllo del mondo accademico. Queste reti, spesso interconnesse tra più continenti, agiscono con lo scopo di ottenere prestigio, finanziamenti e avanzamenti di carriera, danneggiando gravemente la credibilità della scienza.

Analisi dei dati e case study

I ricercatori della Northwestern hanno utilizzato algoritmi avanzati per individuare anomalie nei pattern di citazione, nella tempistica delle pubblicazioni e nella distribuzione degli autori, segnali considerati potenzialmente indicativi di pratiche scorrette.

Successivamente, attraverso l’analisi qualitativa di specifici articoli e delle circostanze in cui sono stati pubblicati, è stato possibile ricostruire veri e propri schemi di manipolazione. Fra questi figurano: l’uso di “paper mills” (fabbriche di articoli scientifici contraffatti), la compravendita di citazioni, la manipolazione dei processi di peer-review e l’infiltrazione di riviste scientifiche da parte di gruppi organizzati.

Il mercato delle citazioni e la corruzione dell’impatto accademico

Una delle scoperte più importanti riguarda la cosiddetta “citazione pagata”. In questo sistema, autori e istituzioni accademiche acquistano citazioni per aumentare artificialmente l’impatto dei propri articoli. Il fenomeno è talmente diffuso da aver generato un vero e proprio mercato parallelo, con tariffe che variano a seconda della rivista e dell’indice di impatto.

Questa pratica non solo falsifica i criteri di valutazione del merito accademico – spesso basati proprio sul numero di citazioni ricevute – ma altera anche il modo in cui la conoscenza viene condivisa e assimilata all’interno delle comunità scientifiche. Temi marginali o risultati dubbi possono così ricevere un’attenzione sproporzionata, distorcendo le priorità della ricerca.







Paper mills: le fabbriche di scienza falsa

Uno degli aspetti più controversi emersi dallo studio riguarda le paper mills, aziende specializzate nella produzione su commissione di articoli scientifici falsificati. Operanti principalmente nei paesi in via di sviluppo ma con ramificazioni internazionali, queste entità offrono a pagamento articoli completi, dati “personalizzati”, revisori compiacenti e persino inserimenti come coautori in articoli già accettati.

Clienti di questo mercato illecito sono spesso giovani ricercatori sottoposti a forti pressioni per pubblicare, ma anche accademici affermati desiderosi di aumentare la propria visibilità. Il risultato è una vera e propria infiltrazione della letteratura scientifica con lavori costruiti su dati inventati o alterati, pubblicati su riviste compiacenti o poco scrupolose.

Manipolazione del peer-review: una crisi di fiducia

Particolarmente grave è la scoperta delle manipolazioni dei meccanismi di revisione tra pari, il cosiddetto peer-review, pilastro del sistema accademico. Alcuni autori, sfruttando falle nei sistemi editoriali, riescono a suggerire falsi revisori (spesso indirizzi email controllati dallo stesso autore), assicurandosi così valutazioni positive e rapide approvazioni.

In altri casi, intere redazioni di riviste scientifiche sono infiltrate da membri di queste reti fraudolente, che utilizzano le loro posizioni per facilitare la pubblicazione di articoli sospetti. Il danno non è solo reputazionale, ma sostanziale: l’intero processo di selezione della conoscenza scientifica viene compromesso.

Quando studi falsificati riescono a influenzare la comunità scientifica o a circolare indisturbati nella sfera pubblica, le conseguenze possono essere gravi. Si pensi, ad esempio, all’adozione di terapie inefficaci, alla diffusione di teorie infondate o alla cattiva allocazione di fondi per la ricerca.

Uno dei principali meriti dello studio della Northwestern è lo spostamento del focus dalle responsabilità individuali a quelle sistemiche. Non si tratta più di indagare sul singolo ricercatore disonesto, ma di analizzare le condizioni strutturali che rendono possibili e talvolta incentivano le frodi scientifiche. Le pressioni legate alla “publish or perish culture“, i criteri di valutazione troppo legati alla quantità e non alla qualità, e la mancanza di trasparenza nei processi editoriali sono elementi che concorrono a creare un ambiente fertile per gli abusi.

La ricerca della verità, come ha dimostrato la storia della scienza, è un processo complesso e spesso imperfetto, ma deve restare fondato sull’onestà intellettuale e sul rispetto della comunità scientifica e del pubblico. Il rischio, altrimenti, è quello di perdere uno dei pilastri fondamentali del progresso umano.

Patricia Iori