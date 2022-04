Rettifica dell’articolo: “L’estrema destra italiana tra Putin e Battaglione Azov”

Nel passo in cui si parla dei combattenti italiani in Donbass viene citato Riccardo Emidio Cocco. In questa parte dell’articolo si può fraintendere sulla sua appartenenza alle milizie armate e ritengo giusto specificare alcuni aspetti fondamentali.

Cocco ci ha comunicato che non è un combattente e non ha mai fatto parte di gruppi militari o paramilitari, non attuando quindi una condotta che costituirebbe un grave reato per l’ordinamento italiano.

Non appartiene neanche al gruppo politico Azione Frontale in cui non ha mai militato.

Cocco ci comunica che le ragioni della sua presenza a Lugansk sono umanitarie e finalizzate ad aiutare la popolazione civile. Il suo scopo è quello di filmare e documentare le condizioni di vita della popolazione durante il conflitto nel Donbass.

Ci scusiamo pertanto con l’interessato e con i nostri lettori.

Alessandro Milia