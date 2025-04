Una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti riaccende il dibattito sull’immigrazione e sui poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale. La Corte ha infatti autorizzato, con riserva, l’espulsione di alcuni migranti venezuelani ritenuti pericolosi, suscitando reazioni contrastanti nel mondo politico e giuridico. Al centro della questione sulla revoca del divieto di espulsione c’è l’applicazione di una legge del XVIII secolo, l’Alien Enemies Act, che Donald Trump ha deciso di riesumare in chiave anti-immigrazione.

Trump ottiene una vittoria parziale: sì alle espulsioni, ma con limiti

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza che consente all’amministrazione di Donald Trump di riprendere, almeno temporaneamente, l’espulsione dei migranti venezuelani sospettati di appartenere a gang criminali. La revoca del divieto di espulsione è con riserva e non concede carta bianca alla Casa Bianca: i migranti dovranno ora avere il tempo necessario per presentare ricorso e contestare la propria espulsione davanti a un giudice.

La disputa ruota attorno all’utilizzo dell’Alien Enemies Act, una norma risalente al 1798 che permette al presidente di espellere cittadini di Paesi ritenuti ostili durante tempi di guerra. Trump ha invocato questa legge per giustificare l’espulsione di migranti venezuelani accusati di far parte del gruppo criminale Tren de Aragua, ritenuto dall’ex presidente un pericolo nazionale e una “forza invasiva”.

La revoca del divieto di espulsione: sentenza tecnica, non ancora definitiva

La Corte, con un voto di 5 a 4, non ha affrontato nel merito la legittimità dell’applicazione dell’Alien Enemies Act. Ha invece stabilito che il tribunale di Washington, dove era stato inizialmente presentato il ricorso contro le espulsioni, non aveva giurisdizione sul caso. Secondo i giudici, la causa doveva essere trattata in Texas, luogo in cui i migranti erano stati detenuti.

Questa decisione, quindi, consente di riprendere le espulsioni ma non chiude la questione dal punto di vista costituzionale. La battaglia legale proseguirà probabilmente in un tribunale texano, dove gli avvocati dei migranti potranno presentare un nuovo ricorso, aprendo la strada a ulteriori scontri giudiziari.

Il ruolo dei giudici e le divergenze interne alla Corte

Il verdetto ha evidenziato profonde divisioni all’interno della Corte Suprema. I cinque giudici conservatori hanno votato a favore dell’amministrazione Trump, mentre i tre giudici progressisti e la conservatrice Amy Coney Barrett si sono opposti. Le opinioni dissenzienti sono state fortemente critiche nei confronti dell’operato del governo.

La giudice Sonia Sotomayor ha espresso preoccupazione per il tentativo dell’amministrazione di aggirare il sistema giudiziario, affermando che espellere individui senza notifica preventiva e senza possibilità di contestare la rimozione rappresenta una grave violazione del giusto processo. La sua opinione dissenziente ha sottolineato che la Corte non dovrebbe premiare comportamenti governativi che erodono lo stato di diritto.

Reazioni politiche e istituzionali: tutti rivendicano la vittoria

Mentre Donald Trump ha celebrato la decisione come un “grande giorno per la giustizia americana”, anche le associazioni per i diritti civili hanno accolto con favore la parte della sentenza che obbliga il governo a rispettare le procedure legali. L’American Civil Liberties Union ha dichiarato che si tratta di un successo importante, in quanto il governo non potrà più effettuare deportazioni improvvise senza concedere tempo per un appello.

Anche diversi funzionari dell’amministrazione Trump hanno esultato per la revoca del divieto di espulsione. Il procuratore generale Pam Bondi ha parlato di una vittoria per la sicurezza nazionale, mentre Kristi Noem, segretario alla sicurezza interna, ha descritto la giornata come “nefasta per criminali e terroristi”.

La strategia di Trump e l’uso di leggi d’emergenza

L’invocazione dell’Alien Enemies Act da parte di Trump ha suscitato grande scalpore. La norma, usata raramente nella storia americana, era stata applicata l’ultima volta durante la Seconda guerra mondiale. L’amministrazione Trump ha sostenuto che Tren de Aragua, considerato un braccio del regime venezuelano, costituisse una minaccia equivalente a un’invasione armata.

I primi espulsi erano stati trasferiti in un carcere di massima sicurezza in El Salvador, noto per le violazioni dei diritti umani. L’operazione era stata rapidamente bloccata da un’ingiunzione del giudice James Boasberg, che ne aveva criticato la legalità. Tuttavia, la decisione è stata ora revocata dalla Corte Suprema, anche se in modo temporaneo e condizionato.







Dubbi e rischi nell’identificazione dei sospetti

Una delle principali critiche mosse all’amministrazione Trump riguarda il metodo utilizzato per identificare i presunti membri della gang. Gli avvocati dei migranti sostengono che i criteri siano vaghi e imprecisi, e che alcuni individui siano stati presi di mira solo per la presenza di tatuaggi, senza prove concrete del loro coinvolgimento in attività criminali.

Questo approccio solleva interrogativi sulla possibilità che persone innocenti possano essere deportate illegalmente, esponendole a gravi pericoli una volta rientrate in paesi instabili come il Venezuela o incarcerate in strutture carcerarie elitarie come quelle di El Salvador.

Una battaglia legale e politica ancora aperta contro l’Alien Enemies Act

Nonostante la sentenza della Corte Suprema rappresenti una momentanea vittoria per Trump, la vicenda è tutt’altro che conclusa. I giudici non hanno ancora affrontato il nodo centrale: se sia legittimo utilizzare l’Alien Enemies Act per espellere migranti di un paese con cui gli Stati Uniti non sono formalmente in guerra.

Intanto, le espulsioni potranno riprendere, ma con un’importante limitazione: i migranti avranno diritto a essere informati e a presentare un ricorso legale. Questo rallenterà l’intero processo, aprendo un nuovo capitolo in una delle più controverse battaglie sull’immigrazione dell’era Trump.

Come ha scritto la Corte nel suo parere di maggioranza sulla revoca del divieto di espulsione, e come poi ripubblicato da NBC News, “I detenuti dell’AEA devono ricevere una notifica dopo la data di questo ordine che sono soggetti alla rimozione ai sensi della legge. L’avviso deve essere concesso entro un tempo ragionevole e in modo tale da consentire loro di cercare effettivamente il sollievo dall’habeas nel luogo appropriato prima che tale rimozione avvenga.”

Lucrezia Agliani