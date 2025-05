Con una decisione attesa da tempo ma annunciata in maniera improvvisa, martedì 21 maggio il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la revoca delle sanzioni economiche imposte alla Siria negli anni del regime di Bashar al-Assad, eliminando la grande maggioranza. La scelta, sostenuta dall’Alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas, si inserisce in una strategia diplomatica tesa a facilitare la ricostruzione di un paese devastato da oltre un decennio di guerra civile e a sostenere la fragile transizione del nuovo governo, guidato dal presidente ad interim Ahmed al-Sharaa.

Le sanzioni residue: vigilanza e limiti

Nonostante l’ampio allentamento con la revoca delle sanzioni economiche, alcune restrizioni rimangono in vigore. Restano attivi i divieti su forniture militari, materiali chimici a doppio uso e software per la sorveglianza. Inoltre, è stata mantenuta una lista nera di individui legati al vecchio regime, soggetti a congelamenti di beni e divieti di viaggio.

La Commissione europea ha sottolineato che queste misure non rappresentano un “assegno in bianco”, ma un meccanismo di pressione affinché il nuovo esecutivo rispetti gli impegni assunti in materia di diritti umani, rappresentanza delle minoranze e riforme democratiche.







Trump e l’accelerazione diplomatica

Determinante per il tempismo della decisione europea è stato l’annuncio, pochi giorni prima, da parte di Donald Trump durante una visita in Arabia Saudita, della revoca delle sanzioni economiche americane contro la Siria.

La dichiarazione dell’ex presidente USA, che ha promesso “una nuova possibilità di grandezza per il popolo siriano”, ha spinto Bruxelles ad anticipare i tempi, evitando di trovarsi in ritardo sul piano della geopolitica internazionale. Durante l’incontro con il principe saudita Mohammed bin Salman, Trump ha manifestato l’intenzione di allinearsi a Unione Europea, Regno Unito e Canada nel sostegno al nuovo corso siriano.

Le reazioni: gioia e cautela

Nel Paese, la notizia della revoca delle sanzioni economiche ha generato manifestazioni di giubilo, in particolare a Damasco, dove migliaia di persone si sono riversate nelle piazze per festeggiare. Tuttavia, tra gli osservatori più attenti prevale la prudenza. Resta cruciale il ruolo delle minoranze religiose, la cui tutela sarà indicativa del reale cambiamento.

Dal 2011, le sanzioni europee hanno rappresentato uno dei regimi più restrittivi mai applicati da Bruxelles. Hanno provocato il crollo dei rapporti commerciali tra l’UE e la Siria, che nel 2023 era il 143° partner commerciale dell’Unione. La revoca delle sanzioni economiche apre ora alla possibilità di accesso a fondi internazionali e investimenti esteri, ma molte organizzazioni umanitarie chiedono che la ripresa economica non oscuri la necessità di giustizia e trasparenza. Alcune ONG hanno segnalato che le vecchie sanzioni scoraggiavano persino gli aiuti umanitari, generando un effetto deterrente nei confronti di investitori e donatori.

Dalla caduta del regime a una fragile transizione

L’inversione diplomatica dell’Occidente nei confronti della Siria si è concretizzata dopo il crollo del regime di Assad nel dicembre 2024, avvenuto per mano di una coalizione eterogenea di gruppi insurrezionali. Il nuovo governo, presieduto da al-Sharaa, ha assunto l’incarico in un clima instabile, segnato da scontri tra le forze di sicurezza e alcuni gruppi lealisti rimasti fedeli al deposto Assad.

Proprio questa incertezza ha frenato inizialmente il sostegno internazionale, anche se l’Ue ha espresso “cauto ottimismo” di fronte ai segnali di apertura e inclusività mostrati da Damasco nei primi mesi della transizione.

Nonostante gli sviluppi, molti osservatori restano scettici sulla capacità del nuovo governo siriano di rispettare gli impegni. L’Alto rappresentante Kaja Kallas ha ribadito che la decisione sulla revoca delle sanzioni economiche è reversibile, e che il ritorno a pratiche autoritarie comporterebbe il ripristino delle misure restrittive. «Non possiamo permetterci un altro Afghanistan», ha dichiarato, evidenziando come la stabilità siriana sia una priorità strategica per tutta la regione mediterranea. Allo stesso tempo, cresce la pressione affinché vengano garantiti processi equi di riconciliazione, la liberazione dei prigionieri politici e l’inclusione delle comunità emarginate.

Lucrezia Agliani