Il riarmo della NATO sta sollevando un allarme crescente tra gli esperti di clima, che denunciano i rischi ambientali di una militarizzazione su larga scala. Secondo uno studio recente, solo il riarmo della NATO potrebbe portare a un aumento annuale delle emissioni globali di gas serra pari a circa 200 milioni di tonnellate. Una cifra che da sola rischia di compromettere i già fragili equilibri ambientali e rallentare il raggiungimento degli obiettivi climatici globali.

Nel bel mezzo di una fase storica segnata da numerosi conflitti armati – più di quanti se ne siano visti dalla Seconda guerra mondiale – i governi di molti paesi stanno aumentando drasticamente la spesa militare. Nel 2023, la somma globale destinata agli armamenti ha raggiunto la cifra record di 2.460 miliardi di dollari, evidenziando una priorità crescente data alla sicurezza nazionale.

Tuttavia, questo impulso bellico ha conseguenze che vanno ben oltre i bilanci statali e gli arsenali. Ogni investimento in mezzi militari non porta solo con sé un impatto diretto in termini di emissioni, ma rappresenta anche un’opportunità persa per investire in misure contro il cambiamento climatico. E questo, secondo molti ricercatori, è il vero nodo della questione.

Ellie Kinney, ricercatrice specializzata nell’interazione tra conflitto e ambiente, mette in guardia: concentrarsi sulla sicurezza immediata rischia di mettere a repentaglio quella di lungo termine. Il paradosso è evidente: si spende per proteggersi oggi, ma si alimentano le cause delle crisi future, inclusi i disastri ambientali che minacciano stabilità, economia e vite umane.

E il cerchio si chiude in maniera drammatica. Il cambiamento climatico non è solo una conseguenza indiretta delle attività militari, ma può a sua volta diventare una causa di conflitti. In regioni come il Darfur, la scarsità di risorse legata alla desertificazione ha acceso le tensioni. Nell’Artico, lo scioglimento dei ghiacci ha già avviato una corsa alle risorse naturali prima inaccessibili, alimentando rivalità geopolitiche.

Uno degli aspetti più problematici è la scarsa trasparenza con cui molti eserciti gestiscono e comunicano i propri consumi energetici. Tuttavia, le stime più affidabili suggeriscono che le attività militari siano oggi responsabili del 5,5% delle emissioni mondiali. Un dato che potrebbe aumentare sensibilmente con l’intensificarsi della spesa militare nei paesi occidentali.

In Europa, per esempio, gli investimenti in armamenti sono aumentati di oltre il 30% tra il 2021 e il 2024. L’iniziativa “ReArm Europe” dell’Unione Europea prevede ulteriori stanziamenti per potenziare le capacità difensive del blocco, anche in risposta all’instabilità internazionale e alla riduzione del supporto militare da parte degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump.

Gli studiosi hanno elaborato un modello che calcola l’impatto delle spese militari sull’ambiente, stimando che un aumento di due punti percentuali del PIL destinato alla difesa da parte dei membri della NATO (escludendo gli USA) potrebbe generare un incremento di emissioni tra gli 87 e i 194 megatoni di CO₂ equivalenti ogni anno. In pratica, sarebbe come aggiungere un paese come il Pakistan al bilancio globale del carbonio.

La produzione stessa degli armamenti, che utilizza acciaio e alluminio in grandi quantità, è altamente inquinante. A questo si aggiungono le operazioni sul campo: veicoli blindati, aerei, navi, tutti alimentati da combustibili fossili, rendono gli eserciti tra le istituzioni più energivore al mondo.

Kinney sottolinea un altro aspetto importante: più risorse vanno alla difesa, meno restano per la cooperazione internazionale e gli interventi contro il riscaldamento globale. Alcuni paesi europei, come il Regno Unito, hanno già ridotto i propri fondi per l’aiuto allo sviluppo per finanziare la spesa militare. Un trend che mina la fiducia necessaria per raggiungere accordi globali sul clima.

Alla Cop29, diversi paesi del Sud globale hanno denunciato quella che definiscono una “ipocrisia” da parte delle potenze occidentali: da un lato si moltiplicano i fondi per la difesa, dall’altro si fanno promesse vaghe e insufficienti per finanziare la transizione ecologica.

Il riarmo della NATO, quindi, non è solo una questione geopolitica, ma anche una sfida ambientale di proporzioni enormi. Se non si riesce a trovare un equilibrio tra sicurezza e sostenibilità, il rischio è di innescare una spirale pericolosa, in cui i tentativi di proteggere il presente compromettono irreversibilmente il futuro.

Il dibattito è aperto, e sarà sempre più centrale nei prossimi anni. Le decisioni prese oggi sulle priorità di spesa definiranno non solo gli equilibri internazionali, ma anche il destino climatico del pianeta. E ignorare questa connessione potrebbe rivelarsi un errore fatale.

Elena Caccioppoli