Negli ultimi tre anni di guerra in Ucraina, nei Paesi baltici e dell’Europa centro-orientale è stata posta una particolare attenzione alla spesa militare per il riarmo e per il rafforzamento della difesa. I tre Paesi del Baltico hanno provveduto all’aumento della spesa militare sul PIL in maniera significativa e a trovare fondi per la realizzazione di specifici progetti: proprio per la costruzione di un muro di droni finalizzato alla difesa dei confini, l’Ue ha negato un finanziamento europeo.

La zona di difesa Baltica

I piccoli Paesi baltici che hanno dato vita alla “zona di difesa Baltica” stanno riorganizzando il loro riarmo come conseguenza del timore che è andato ad acuirsi in particolare dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio del 2022.

La Lituania, ad esempio, ha provveduto all’acquisto di nuovi carri armati e ha posto come obiettivo un aumento della propria spesa militare tra il 5% e il 6% del PIL entro il 2030 – la percentuale attuale ammonta a circa il 3.9% – .

Lo stesso modus operandi è stato adottato da Estonia e Lettonia: l’obiettivo baltico è quello di essere in grado di reagire in maniera efficiente a una possibile aggressione esterna, oltre al rafforzamento del confine est della NATO – percepito come molto vulnerabile -, puntando così anche ad attirare investitori che possano far approdare nei Paesi baltici un numero ingente di capitali per finanziare progetti finalizzati alla difesa.

Stando a quanto riportato dalla rivista Defense News, l’azienda tedesca Rheinmetall sta progettando la costruzione di una fabbrica di munizioni in Lituania, con grande favore di quest’ultima. Per i Paesi del Baltico, dunque, la difesa sembra essere la priorità assoluta tra gli impegni da porre in alto nell’agenda statale e non solo.

Il “no” dell’Ue al finanziamento del muro di droni

Da parte europea, invece, stando a quanto riportato nella giornata di ieri dal ministro dell’Interno lituano, ai Paesi baltici è stata negata la possibilità di ottenere un finanziamento da parte dell’Unione europea per la realizzazione di un muro di droni a difesa dei confini dei tre Paesi; il progetto è stato portato sul tavolo in particolare da parte dell’Estonia, supportata dalla Lituania. Tuttavia l’iniziativa non è nuova, ma è tornata nel dibattito dei tre Paesi e, sin dall’inizio, aveva raccolto il parere favorevole di Polonia, Finlandia e Norvegia.







L’opera dovrebbe prevedere l’utilizzo di droni per il monitoraggio dei confini e per il dispiegamento di sistemi anti-drone. Il ministro degli Interni lituano ha inoltre affermato che una delle funzioni del muro di droni sarebbe quella di facilitare e rendere più rapido lo scambio di informazioni. Il costo stimato era di circa 12 milioni di euro: una quota fornita dall’Estonia, una dalla Lituania e la restante parte con fondi di altri Paesi della regione.

In realtà, proseguendo nelle sue dichiarazioni, il ministro dell’Interno lituano ha affermato che non si arrenderanno di fronte al “no” dell’UE, prevedendo la possibilità di cercare altrove partner per il finanziamento e puntando a renderlo un progetto dal carattere “regionale”. I Paesi baltici, inoltre, starebbero sviluppando un sistema di mine anticarro sul confine con la Federazione Russa come parte del loro progetto di difesa.

Il caso polacco e il ritiro dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo

Il tutto si unisce anche agli ultimi progetti intrapresi anche dalla Polonia, Paese che oltre a portare avanti una spesa militare che copre una percentuale significativa del PIL polacco – con l’obiettivo di portarla a quasi il 5% –, di recente, insieme ai Paesi baltici, ha annunciato il ritiro dalla Convenzione di Ottawa del 1997 che bandisce l’uso, la produzione e la vendita delle mine antiuomo: la permanenza tra i Paesi firmatari della Convenzione è percepita come una limitazione allo sviluppo delle capacità difensive.

La Polonia sta dunque intraprendendo azioni di relativamente ampia portata e che segnalano la disponibilità verso il superamento e la rinuncia ai limiti imposti da trattati simili a quello di Ottawa, i quali sono stati posti con uno scopo preciso, alla luce delle conseguenze tragiche di strumenti simili sull’uomo e sull’ambiente.

La ricerca di una “via baltica”

Ciò che emerge da quanto avviene nei Paesi baltici in tema di difesa e riarmo mostra fino a che livello questi sono disposti a spendere gran parte del proprio PIL – che in relazione al loro peso economico e geografico risulta essere una fetta significativa e non trascurabile – e a intraprendere decisioni di un certo calibro; ciò segnala il senso di insicurezza di questi Paesi, alimentato dallo sfondo del dibattito sul riarmo che sta acquisendo grande spazio all’interno dell’attenzione mediatica, pubblica e politica nei Paesi dell’Unione europea.

Un altro aspetto però risulta rilevante, ossia il “far da sé” di questi piccoli Paesi in fatto di sicurezza e difesa, quasi a voler intraprendere una via autonoma – nei limiti – da quella europea, mostrando di essere pronti a portare avanti in maniera “indipendente” i loro progetti – che non sono di certo nuovi – e non risultando in alcun modo disposti ad accettare un temporeggiare: se l’UE non fornirà i fondi, la ricerca di partner volgerà altrove.

Elisa Del Beato