Il 20 agosto, il presidente Conte riferisce in Senato sulla crisi. Conte ritrova il carisma politico: striglia Salvini sulle sue sparate e sui baci al rosario. In seguito a un acceso dibattito parlamentare, nonostante il ritiro della mozione di sfiducia da parte della Lega durante la seduta, Conte lascia Palazzo Madama e sale al Quirinale, dove rassegna le dimissioni al Presidente della Repubblica, rimanendo in carica per il disbrigo degli affari correnti.