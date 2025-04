Una ricerca sui bonobi pubblicata su Science ha rivelato che questi animali, che sono tra i nostri parenti evolutivi più stretti, sono capaci di combinare diversi suoni in modo sorprendente durante i rituali di accoppiamento, con l’obiettivo di favorire la pace tra i partner. Questa scoperta ha suscitato un notevole interesse nel mondo scientifico, poiché suggerisce che i bonobi abbiano una capacità linguistica che va oltre le aspettative precedenti, avvicinandosi in alcuni aspetti a quella umana. La capacità di unire vocalizzazioni in combinazioni significative è stata considerata, fino a oggi, una caratteristica esclusiva del linguaggio umano.

La ricerca sui bonobi rivela abilità comunicative simili al linguaggio umano

Il team di ricercatori, guidato dalla Dr.ssa Mélissa Berthet dell’Università di Zurigo, ha condotto uno studio che esplora questa abilità nei bonobi. La loro ricerca ha messo in evidenza che questi primati non si limitano a produrre vocalizzazioni semplici, ma sono in grado di concatenare suoni in una sequenza che conferisce loro un significato che va oltre la somma delle parti. Questo comportamento è simile a quello che osserviamo nel linguaggio umano, dove le parole vengono combinate per formare frasi che esprimono concetti complessi.

Secondo gli studiosi, il linguaggio umano è stato storicamente considerato un fenomeno unico, non solo per la sua complessità, ma anche per la capacità di formare significati attraverso combinazioni di parole. Per esempio, una frase come “danzatore biondo” descrive una persona che è sia bionda che danzatrice, ma quando si parla di un “danzatore cattivo”, il termine “cattivo” non è semplicemente un aggettivo che si somma al sostantivo “danzatore”, ma lo modifica in modo significativo. Questo meccanismo di modificare il significato di una parola attraverso un’altra è stato visto come un tratto distintivo del linguaggio umano.







Tuttavia, la ricerca sui bonobi ha dimostrato che anche questi primati sono in grado di esprimere combinazioni vocaliche che vanno oltre la semplice somma dei suoni. Gli scienziati hanno registrato circa 700 vocalizzazioni provenienti da 30 bonobi adulti nella Repubblica Democratica del Congo, analizzando ogni suono in base a una lista di 300 possibili situazioni o descrizioni.

I risultati hanno mostrato che i bonobi utilizzano sette tipi diversi di chiamate, che possono essere combinati in 19 diverse modalità. Di queste combinazioni, quattro seguono un modello simile a quello delle frasi umane, suggerendo che questi animali siano capaci di una forma rudimentale di linguaggio.

Un esempio interessante riguarda una combinazione di suoni che potrebbe sembrare semplice, ma che in realtà trasmette un messaggio complesso. Gli scienziati hanno osservato che un urlo (che potrebbe significare “facciamo questo”) seguito da un brontolio (che implica “guarda cosa sto facendo”) si uniscono per formare un comando che potrebbe essere interpretato come “facciamo quello che sto facendo”. Questo tipo di combinazione sembra essere utilizzato dai bonobi per motivare altri a partecipare alla costruzione dei loro nidi notturni, una dimostrazione di come la loro comunicazione non sia solo reattiva, ma anche finalizzata a scopi sociali concreti.

Le capacità linguistiche dei bonobi

Oltre a queste combinazioni di vocalizzazioni che si sommano direttamente, i ricercatori hanno identificato altre sequenze in cui i suoni si influenzano reciprocamente, generando un significato che non è semplicemente la somma dei suoni originali.

Un esempio riguarda una sequenza che include un “peep”, che potrebbe essere tradotto come “vorrei…”, seguito da un fischio che significa “restiamo insieme”. Insieme, questi suoni formano una combinazione che i bonobi utilizzano per risolvere situazioni sociali tese, come durante l’accoppiamento o la competizione. Questo tipo di comunicazione sembra avere lo scopo di favorire l’armonia tra i membri del gruppo, suggerendo un invito alla pace o alla cooperazione.

Questi risultati hanno implicazioni significative per lo studio dell’evoluzione del linguaggio umano. Gli scienziati suggeriscono che la capacità di combinare suoni in modo complesso potrebbe risalire a milioni di anni fa, condivisa da diverse specie di primati, tra cui scimpanzé, bonobi ed esseri umani. In effetti, la ricerca suggerisce che le basi cognitive che rendono possibile questa capacità sono molto più antiche di quanto si pensasse inizialmente, almeno 7 milioni di anni fa.

Il fatto che i bonobi possano creare frasi complesse tramite la combinazione di vocalizzazioni offre nuove prospettive sulla comprensione dell’origine del linguaggio umano. Se prima si pensava che questa abilità fosse un tratto distintivo dell’uomo, oggi possiamo affermare che anche altre specie di primati hanno sviluppato capacità comunicative che vanno oltre le semplici espressioni di necessità o desiderio. La ricerca sui bonobi, quindi, non solo amplia la nostra comprensione delle capacità linguistiche degli animali, ma ci invita anche a ripensare la natura del linguaggio e il suo sviluppo evolutivo.

Elena Caccioppoli