Il sistema DRS: pagati per restituire le bottiglie di plastica vuote

Il sistema DRS (deposit-refund-system) è detto anche deposit-return system, advance deposit fee or deposit-return scheme.

Il meccanismo, già applicato da alcuni anni in Germania e nei paesi scandinavi, non ha provocato proteste e risentimenti da parte dei consumatori.

Per spiegarlo, è più semplice fare un esempio. Un qualsiasi cittadino norvegese compra una bottiglia di una bibita in plastica, pagando un sovrapprezzo di circa 12 centesimi per le bottiglie piccole (capacità massima pari a mezzo litro) e 31 centesimi per le bottiglie grandi (75 cl, 1 litro, 1 litro e mezzo, 2 litri).

Il cittadino restituisce al negoziante la bottiglia vuota, consegnandola alla cassa o più frequentemente a una macchina automatica capace di riconoscere qualsiasi tipo di bottiglia e riceve, dopo avere esibito lo scontrino del riciclo alla cassa, la restituzione del sovrapprezzo (12 centesimi per ciascuna bottiglia piccola e 31 centesimi per ogni bottiglia grande).