Google è al centro di un dibattito crescente riguardo al suo coinvolgimento nella censura di contenuti su richiesta di governi autoritari. Secondo un’indagine, Google ha collaborato con diversi regimi autocratici, tra cui la Russia e la Cina, per accogliere numerose richieste di censura che hanno portato alla rimozione di contenuti critici verso questi regimi. Questo ha sollevato preoccupazioni sull’influenza che l’azienda esercita sulla libertà di espressione a livello globale.

L’aumento delle richieste di censura da parte di Cina e Russia

Negli ultimi anni, Google ha ricevuto richieste di censura provenienti da circa 150 paesi, inclusi governi democratici e autoritari, per eliminare informazioni pubblicate online.

Le ragioni alla base di queste richieste sono molteplici, ma le più comuni includono violazioni della privacy, diritti d’autore e, in particolare, il contenuto politico scomodo. Per esempio, sia la Russia che la Cina hanno chiesto a Google di rimuovere video su YouTube e articoli che denunciavano la corruzione politica o che incitavano alla protesta contro i loro governi.







Un dato particolarmente inquietante è che Google ha rimosso oltre 5,6 milioni di elementi di contenuto a seguito di richieste di censura da parte dei governi. Questi numeri sono aumentati drasticamente dal 2020, con una crescita vertiginosa delle richieste di censura da parte di Stati che vogliono esercitare un controllo più stretto sull’informazione che circola online. Le richieste di censura riguardano anche la gestione di video che criticano le autorità e perfino le raccomandazioni di voto in paesi con regimi autoritari.

Nel caso della Russia, le richieste di censura sono aumentate significativamente, con il governo di Mosca che ha chiesto più del 60% delle richieste di censura globali. Roskomnadzor, l’ente che si occupa della regolamentazione di Internet in Russia, è uno degli interlocutori principali di Google in materia di contenuti da rimuovere.

Tra i contenuti eliminati su richiesta di censura russa, ci sono video di oppositori politici come Alexei Navalny, ma anche post critici sulla storia militare e le festività patriottiche russe. A seguito di tali richieste di censura, Google ha dovuto bloccare video e app che incitavano alla protesta contro il governo russo, alimentando il dibattito su quanto le aziende tecnologiche dovrebbero farsi coinvolgere in tali dinamiche politiche.

Centralizzazione del potere informativo

La Cina è famosa per il suo controllo stringente su Internet. Le richieste di censura cinesi sono altrettanto preoccupanti, con il governo che ha chiesto la rimozione di oltre 200 video su YouTube che accusavano la politica cinese di corruzione o che criticavano i suoi leader.

Inoltre, Google ha collaborato attivamente con la Cina nel bloccare contenuti che simulavano l’identità del presidente Xi Jinping, un’azione che rientra nel quadro di un ampio sistema di censura che impedisce l’espressione di opinioni dissidenti nel paese.

Queste richieste di censura sollevano interrogativi sulla libertà di espressione e sul ruolo delle grandi aziende tecnologiche nella gestione dell’informazione globale. Se da un lato Google giustifica queste azioni sostenendo di agire in conformità con le leggi locali, dall’altro lato molti critici accusano l’azienda di non avere trasparenza riguardo al suo processo decisionale.

Google pubblica periodicamente dei report sulla censura, ma questi non forniscono dati esaustivi sulle richieste di censura e su come vengono effettivamente gestite. Questo crea un velo di opacità che lascia spazio a dubbi sul potere di controllo che Google esercita sull’informazione.

Il problema principale, come sottolineato dagli esperti, non è tanto la rimozione dei contenuti in sé, ma la mancanza di un controllo esterno e la difficoltà nel capire quali criteri Google utilizza per rispondere a una richiesta di censura.

La crescita esponenziale di queste richieste, in particolare in paesi autoritari, ha sollevato preoccupazioni circa la centralizzazione del potere informativo nelle mani di poche aziende. In un mondo in cui l’accesso alle informazioni è sempre più mediato da piattaforme digitali, le richieste di censura potrebbero avere un impatto devastante sulla libertà di stampa e sulla democrazia.

Nonostante le richieste di censura da parte di governi stranieri, Google ha anche combattuto legalmente contro alcune di queste, come nel caso delle sanzioni imposte dalla Russia per le sue politiche di censura sui media. Tuttavia, è evidente che la compagnia continua a fare fronte a sfide enormi riguardo alla trasparenza e alla responsabilità nelle sue operazioni globali. La crescente pressione sui colossi tecnologici da parte di autorità governative potrebbe portare a un cambiamento nelle politiche di censura.

L’assenza di una regolamentazione chiara e di una trasparenza adeguata rischia di minare i diritti fondamentali degli utenti di Internet, rendendo sempre più difficile la libera circolazione delle idee e l’accesso a un’informazione completa e imparziale.

Elena Caccioppoli