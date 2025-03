Il mercato delle auto elettriche del Regno Unito sta affrontando una fase di stasi, e l’industria automobilistica locale ha lanciato un appello urgente al governo per introdurre nuovi incentivi per i veicoli elettrici. I leader del settore chiedono una revisione immediata delle normative e dei mandati sulle auto a zero emissioni, sostenendo che le attuali politiche rischiano di compromettere la crescita e il futuro del comparto.

La richiesta di incentivi per veicoli elettrici cresce tra i produttori

Secondo la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), la domanda di veicoli elettrici da parte dei consumatori è inferiore alle aspettative, con solo una piccola percentuale di acquirenti che prevede di passare all’elettrico nei prossimi anni. Questo rallentamento mette a rischio migliaia di posti di lavoro e ostacola la realizzazione degli obiettivi ambientali del Regno Unito.

L’attuale mandato prevede che il 28% delle auto vendute quest’anno siano a zero emissioni, ma la difficoltà a raggiungere tale quota potrebbe comportare pesanti sanzioni per i produttori, con multe di 15.000 sterline per ogni veicolo non conforme.







Il capo della SMMT, Mike Hawes, ha dichiarato che il quadro normativo attuale sta portando a un rallentamento delle vendite, alla chiusura di stabilimenti e alla perdita di posti di lavoro, trasformando quella che dovrebbe essere una spinta per la crescita in un motore di de-industrializzazione. Ha inoltre sottolineato che le circostanze economiche sono cambiate rispetto al momento in cui sono stati fissati gli obiettivi, e che senza incentivi adeguati la domanda privata di veicoli elettrici rimarrà debole.

Anche grandi produttori come Stellantis hanno dovuto fare i conti con questa situazione. La decisione di chiudere la fabbrica di furgoni di Luton, che ha comportato la perdita di circa 1.100 posti di lavoro, è stata in parte influenzata dall’incertezza creata dai mandati sulle auto elettriche.

I produttori hanno fatto notare che, pur rimanendo impegnati nella transizione verso la mobilità elettrica, le attuali politiche non sono più in linea con le condizioni di mercato. Le vendite di veicoli elettrici, infatti, sono largamente dipendenti da acquirenti già orientati verso l’elettrico, e solo una piccola percentuale di nuovi acquirenti sembra intenzionata a fare il passaggio da benzina o diesel entro il 2028.

La richiesta di nuovi incentivi per i veicoli elettrici diventa quindi centrale. I produttori chiedono una riduzione dell’IVA sui veicoli elettrici e che le tariffe di ricarica pubblica vengano allineate alla stessa aliquota applicata all’elettricità domestica, al fine di stimolare la domanda tra i consumatori che ancora sono scettici verso questa tecnologia. Le case automobilistiche, tra cui Ford, BMW e Kia, sono tutte preoccupate per il rallentamento della domanda e chiedono al governo di intervenire tempestivamente per evitare che la transizione verso l’elettrico si trasformi in un fallimento.

L’equilibrio tra politiche governative e domanda di auto elettriche

Il caso di Ford è significativo: la casa automobilistica ha recentemente ridotto di 800 unità il proprio personale nel Regno Unito, a causa di una crescita più lenta della domanda di veicoli elettrici. Lisa Brankin, direttrice generale di Ford per la Gran Bretagna e l’Irlanda, ha dichiarato che la situazione è cambiata radicalmente rispetto a pochi anni fa e che ora è fondamentale stimolare la domanda per evitare un ulteriore rallentamento. “Dobbiamo trovare un modo per invertire questa tendenza, e ciò passa attraverso la generazione di una domanda reale da parte dei consumatori”, ha aggiunto.

Anche David George, amministratore delegato di BMW per il Regno Unito e l’Irlanda, ha avvertito che la domanda di veicoli elettrici non è in linea con le aspettative stabilite dai mandati, e che il 2025 potrebbe presentare enormi difficoltà se il mercato non cambia. Gli investimenti delle case automobilistiche nella transizione sono ingenti, ma senza un adeguato supporto da parte dei consumatori, rischiano di non portare ai risultati sperati.

Nonostante le difficoltà, il governo ha ribadito il suo impegno a raggiungere gli obiettivi di emissioni zero. Lilian Greenwood, ministro per il futuro delle strade, ha dichiarato che il governo sta facendo grandi sforzi per aumentare il numero di punti di ricarica pubblici, che hanno superato le 75.000 unità, e ha promesso di mantenere questo slancio. Inoltre, ha confermato che le politiche di transizione, come il divieto di vendita di auto a combustione entro il 2030, sono irrevocabili.

Tuttavia, la risposta a una consultazione sulla possibilità di alleggerire le misure post-2030 sarà pubblicata solo più avanti in primavera. In attesa di ulteriori sviluppi, l’industria automobilistica chiede con insistenza l’introduzione di incentivi per i veicoli elettrici, al fine di sostenere un mercato che altrimenti rischia di stagnare.

Elena Caccioppoli