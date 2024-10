Il riconteggio dei voti in Georgia ha confermato la vittoria del partito di governo, Sogno Georgiano, guidato da Bidzina Ivanishvili e considerato da molti un partito filorusso. La notizia, diffusa dalla commissione elettorale alla stampa, ha suscitato ulteriori proteste e contestazioni da parte dell’opposizione, che accusa il governo di irregolarità e brogli elettorali.

Elezioni contestate e clima di tensione politica

Le elezioni parlamentari della scorsa settimana in Georgia erano già avvolte da forti polemiche, alimentate da un clima politico teso e polarizzato. La competizione ha visto contrapporsi il partito al potere, Sogno Georgiano, a una coalizione di opposizione che rappresenta le forze pro-occidentali del Paese. Secondo i risultati ufficiali diffusi inizialmente, Sogno Georgiano ha ottenuto una maggioranza significativa dei seggi, consolidando il suo controllo sul parlamento georgiano. Tuttavia, l’opposizione ha prontamente denunciato irregolarità nelle operazioni di voto, descrivendo il risultato come un “voto rubato”.

Riconteggio parziale e conferma dei risultati ufficiali

Sotto pressione per le accuse di brogli, la commissione elettorale georgiana ha avviato un riconteggio parziale del 12% dei seggi elettorali e del 14% delle schede elettorali. Tuttavia, al termine di questa verifica, l’organo di controllo ha dichiarato che il riconteggio non ha apportato modifiche significative ai risultati ufficiali, che restano quindi invariati. La conferma della vittoria del partito Sogno Georgiano viene dunque ribadita, e l’esito del riconteggio sembra destinato a non placare le accuse e la rabbia dell’opposizione.

Accuse di brogli: l’opposizione non si arrende

Nonostante il riconteggio dei voti in Georgia, i partiti di opposizione continuano a contestare l’esito delle elezioni, sostenendo che le irregolarità sono state tali da compromettere l’integrità del voto. Tra le principali voci critiche spicca quella di Salome Zourabichvili, ex presidente georgiana e attuale leader dell’opposizione, che ha definito il voto una “farsa” orchestrata dal governo per mantenere il potere.

Zourabichvili ha accusato apertamente Sogno Georgiano di aver favorito un clima elettorale opaco e intimidatorio, oltre che di aver orchestrato falsificazioni dei risultati per evitare che le forze pro-occidentali guadagnassero terreno. Tuttavia, la commissione elettorale e le autorità governative georgiane respingono con fermezza queste accuse, sostenendo che le elezioni si siano svolte in modo trasparente e regolare.

Indagini giudiziarie sui presunti casi di falsificazione

La controversia intorno alle elezioni non si limita al dibattito politico. La Procura generale della Georgia ha annunciato di aver aperto un’inchiesta su 47 presunti casi di falsificazione dei risultati elettorali. L’obiettivo, dichiarano le autorità, è di fare chiarezza su ogni possibile irregolarità denunciata durante il processo elettorale, garantendo che eventuali reati vengano puniti.







Le indagini sono state avviate a seguito di una serie di segnalazioni da parte dei rappresentanti dell’opposizione e dei media locali, che riportavano irregolarità in alcuni seggi. Tuttavia, la Procura ha fatto notare come la cooperazione della stessa opposizione stia risultando finora limitata, accusando i leader di essersi sottratti all’obbligo di fornire prove concrete delle loro accuse. Un portavoce della Procura, citato dall’agenzia di stampa russa Tass, ha dichiarato che “le persone che hanno pubblicamente affermato di avere informazioni su presunti reati elettorali non hanno ancora collaborato con le indagini e rifiutano di fornire le informazioni richieste”.

Appello alla cooperazione e necessità di un’indagine approfondita

L’ufficio del Procuratore ha quindi rinnovato il proprio appello ai rappresentanti dell’opposizione e in particolare a Salome Zourabichvili, affinché si presentino davanti alle autorità per fornire prove e testimonianze. La Procura ha sottolineato che la loro collaborazione è essenziale per garantire un’inchiesta “veloce, efficace e obiettiva”, che possa dirimere ogni dubbio sul processo elettorale e ripristinare la fiducia della popolazione.

La posizione del partito Sogno Georgiano e l’ombra dell’influenza russa

Il partito Sogno Georgiano, fondato dall’oligarca Bidzina Ivanishvili, è da tempo accusato dai propri avversari di mantenere stretti legami con la Russia e di ostacolare il processo di integrazione europea e atlantica della Georgia. Nonostante queste critiche, Ivanishvili e i suoi alleati difendono la legittimità delle elezioni, sostenendo che il partito rappresenti la vera volontà del popolo georgiano. Essi affermano inoltre di lavorare per il bene del Paese e di non voler compromettere la stabilità della regione con tensioni inutili, specialmente in un momento di difficoltà economica globale.

Secondo gli analisti, la presenza russa nell’economia e nella politica georgiana continua a rappresentare una sfida per l’indipendenza e la democrazia del Paese. La Georgia è da tempo divisa tra chi guarda a Mosca come a un partner commerciale indispensabile e chi considera la Russia un pericolo per la sovranità nazionale e per il futuro europeo del Paese. Le recenti elezioni hanno quindi assunto un significato che va oltre la semplice scelta politica interna, divenendo simbolo della direzione che la Georgia potrebbe prendere nei prossimi anni.

La reazione internazionale e il futuro della Georgia

Il riconteggio e le polemiche che ne sono seguite hanno attirato l’attenzione della comunità internazionale. Organizzazioni per i diritti umani e gruppi di osservatori internazionali hanno espresso preoccupazione per l’integrità del voto e per le possibili ripercussioni sulla stabilità democratica del Paese. Stati Uniti e Unione Europea hanno invitato le parti a rispettare l’esito elettorale, chiedendo che le accuse vengano trattate attraverso il dialogo e la cooperazione istituzionale, evitando ulteriori divisioni.

La situazione rimane tesa e la prospettiva politica della Georgia appare incerta. Da un lato, l’opposizione continua a rivendicare un ruolo fondamentale nel percorso verso una maggiore integrazione con l’Occidente; dall’altro, Sogno Georgiano mantiene il controllo delle istituzioni e sembra deciso a mantenere un equilibrio tra gli interessi russi e le aspirazioni europee del Paese.

Un Paese in bilico

Il futuro politico della Georgia sembra dunque appeso a un filo. La popolazione è stanca delle continue tensioni e si divide tra chi sostiene l’approccio pragmatico di Sogno Georgiano e chi, invece, anela a una svolta verso una maggiore apertura verso l’Occidente. Nel frattempo, le autorità giudiziarie proseguono le loro indagini sui presunti brogli, sperando di fornire risposte definitive alle controversie che hanno segnato queste ultime elezioni.

Vincenzo Ciervo