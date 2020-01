Ridare la parola agli italiani: ma chi sono gli italiani oggi?

(ATTENZIONE: l’articolo che sta per iniziare contiene affermazioni antidemocratiche. Attivare il Parental Control)

Sarebbe giusto ridare immediatamente la parola agli italiani? La Costituzione dice che non avrebbe alcun senso politico e giuridico. E il buonsenso?

L’ossessivo mantra del titolo che la destra va snocciolando dall’agosto dell’anno scorso non solo non ha alcun senso politico e giuridico come chiunque abbia aperto la Costituzione può facilmente intuire, ma è in contrasto con il buonsenso che suggerisce di non concedere poteri a chi non è in possesso delle proprie facoltà mentali.

Il soggetto in questione è il popolo italiano sul quale l’assunzione quotidiana di sostanze quali odio, paura, povertà, ignoranza, prepotenza e menzogne ha prodotto effetti psicotropi assimilabili ad alcol e stupefacenti. Gli italiani manifestano mancanza di lucidità, assenza di visione periferica, aggressività, perdita di equilibrio, salivazione incontrollata, eloquio confuso e ripetitivo, mancata percezione del pericolo, paranoia. Un soggetto in queste condizioni non dovrebbe neppure salire su una bicicletta per andare a prendere il giornale, figuriamoci se può scegliere chi pianificherà la vita dei nostri figli, chi spenderà i nostri soldi, chi ci rappresenterà davanti al resto del mondo. E’ triste doverlo scrivere, ma fino a quando la sbornia e il trip psichedelico non saranno passati di votare non se ne dovrebbe parlare proprio, ed è dovere di chi è rimasto sobrio impedire con qualsiasi mezzo lecito che ciò avvenga.

Mario Piazza

