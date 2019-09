Ridurre le emissioni di CO2 grazie a smartphone più longevi

Smartphone e obsolescenza: allungare la vita dei dispositivi di un solo anno sarebbe un grande passo per ridurre le emissioni di CO2: equivarrebbe a togliere 2 milioni di automobili dalle strade!









Smartphone ed inquinamento

Per contrastare i pericolosi cambiamenti climatici l’UE si è impegnata, così come sottoscritto con l’Accordo di Parigi, a ridurre le emissioni di CO2 entro il 2030 almeno del 40% e ad azzerarle completamente entro il 2050.

Ma cosa c’entrano gli smartphone con tutto questo?

I ricercatori hanno scoperto che le tecnologie che ruotano attorno agli smartphone e ai data center sono tra quelle più dannose per l’ambiente.

Secondo uno studio condotto da due professori dell’Università canadese McMaster i gas serra prodotti dagli smartphone provengono soprattutto dal ciclo produttivo.

In particolar modo questo si riscontra durante il processo di estrazione dei metalli rari sfruttati per realizzare i processori e le schede madri.

Oltre a questo, la batteria limitata induce gli utenti a cambiare spesso dispositivo, il che inquina ulteriormente l’ambiente.



Per ogni messaggio di testo, ogni telefonata ed ogni video c’è un data center che consuma molta energia.

Ogni data center continua ad essere alimentato da elettricità generata dai combustibili fossili.

L’industria tecnologica entro il 2040 sarà responsabile del 14% dei gas serra totali.

Esiste una soluzione per ridurre le emissioni di CO2?

Prolungare la vita dei dispositivi di un solo anno consentirebbe di evitare 4 milioni di tonnellate di CO2 l’anno fino al 2030.

Questo equivarrebbe a togliere 2 milioni di automobili dalle strade per un anno.

Se invece riuscissimo ad estendere la durata di questi prodotti di altri cinque anni, risparmieremmo quasi 10 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all’anno.

Questo equivarrebbe a togliere 5 milioni di auto dalle strade per un anno, all’incirca il numero di veicoli immatricolate in Belgio.

Il risultato ci viene fornito da alcune ricerche condotte dall’European Environmental Bureau (EEB), da sempre impegnato contro l’obsolescenza programmata e a favore della progettazione sostenibile e del diritto alla riparazione.

Ogni smartphone viene utilizzato in media per 3 anni, computer portatili, lavatrici e aspirapolveri rispettivamente 6 anni, 11,4 anni e 6,5 anni.

In base a nuove norme UE che attendono solo l’adozione formale da parte della Commissione europea, a partire dal 2021 i produttori di televisori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e prodotti per l’illuminazione, dovranno garantire che questi prodotti possano essere facilmente smontati e dovranno mettere parti di ricambio e informazioni per la riparazione a disposizione di riparatori professionisti.

Federica Catalano