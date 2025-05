Un importante studio internazionale ha rilevato che le iniezioni per la perdita di peso potrebbero ridurre il rischio di tumori legati all’obesità. I risultati, definiti rivoluzionari da esperti del settore, aprono la strada a un cambiamento significativo nella medicina preventiva contro il cancro.

Negli ultimi anni, l’obesità è emersa come uno dei principali fattori di rischio per numerose malattie, inclusi tredici tipi diversi di tumore. Se già la perdita di peso ottenuta con interventi chirurgici aveva mostrato effetti protettivi, ora si fa strada un’ipotesi ancora più interessante: alcuni farmaci antidiabetici utilizzati per controllare l’appetito e il peso corporeo potrebbero offrire una protezione oncologica ancora più ampia.







Effetti della chirurgia bariatrica e dei farmaci GLP-1 sui tumori legati all’obesità

Lo studio, condotto in Israele su 6.000 adulti senza precedenti diagnosi tumorali, ha confrontato gli effetti della chirurgia bariatrica con quelli dei cosiddetti agonisti del recettore del GLP-1 – una classe di farmaci che comprende liraglutide, exenatide e dulaglutide. Questi medicinali imitano un ormone naturale prodotto dall’intestino che, oltre a favorire il senso di sazietà, regola i livelli di zucchero nel sangue.

Sebbene chi si sia sottoposto a intervento chirurgico abbia perso circa il doppio del peso rispetto a chi ha assunto farmaci, il tasso di riduzione del rischio oncologico è risultato simile nei due gruppi. Questo suggerisce che il meccanismo d’azione dei farmaci potrebbe andare oltre la semplice perdita di peso. Una delle ipotesi avanzate dai ricercatori è che questi medicinali esercitino un’azione anti-infiammatoria, contrastando uno dei processi biologici associati all’insorgenza dei tumori.

Il professor Dror Dicker, co-autore della ricerca, ha sottolineato che le nuove generazioni di farmaci GLP-1, più potenti e con una maggiore efficacia nel dimagrimento, potrebbero offrire benefici ancora più marcati. Tuttavia, ha anche ribadito la necessità di ulteriori studi per accertare che tali trattamenti non aumentino il rischio di sviluppare altri tipi di cancro non associati all’obesità.

Nuove scoperte sui farmaci per la perdita di peso e la prevenzione oncologica

Al congresso europeo sull’obesità, tenutosi a Malaga, è stata inoltre presentata un’altra ricerca che mette a confronto due tra i più noti farmaci per la perdita di peso: Wegovy e Mounjaro. I pazienti trattati con quest’ultimo hanno riportato una riduzione media del 20,2% del peso corporeo, contro il 13,7% ottenuto con Wegovy. Una differenza che potrebbe rivelarsi determinante anche in termini di prevenzione oncologica.

Secondo il professor Mark Lawler dell’Università di Belfast, se questi risultati fossero confermati da studi clinici più approfonditi, ci troveremmo di fronte a una vera e propria svolta nella prevenzione dei tumori legati all’obesità. La possibilità di somministrare un’iniezione che protegge da numerose forme tumorali – comprese quelle più comuni come il cancro al seno o al colon, fino a quelle più aggressive come il cancro al pancreas o alle ovaie – rappresenta una prospettiva straordinaria per la salute pubblica.

Anche il professor Jason Halford, esperto di psicologia e membro dell’Associazione Europea per lo Studio dell’Obesità, ha sottolineato l’importanza di esplorare ulteriori potenzialità di questi farmaci, anche nei pazienti che hanno già ricevuto una diagnosi oncologica. Gestire il peso in fase post-diagnosi potrebbe infatti migliorare in maniera significativa la prognosi.

L’interesse della comunità scientifica verso questo approccio è in forte crescita. Una coalizione composta da 54 esperti internazionali ha lanciato un appello affinché le sperimentazioni cliniche sui farmaci per dimagrire vengano inserite tra le priorità nella lotta contro il cancro. In risposta, un’équipe dell’Università di Manchester, finanziata da Cancer Research UK, sta progettando un ampio studio clinico che coinvolgerà decine di migliaia di partecipanti. L’obiettivo è avviare la sperimentazione entro i prossimi cinque anni.

Il dottor Matthew Harris del Manchester Cancer Research Centre ha commentato con entusiasmo i potenziali sviluppi: “Per la prima volta potremmo avere un intervento farmacologico in grado di essere applicato su larga scala, con benefici tangibili non solo sul peso corporeo, ma anche sulla salute oncologica della popolazione”.

Sebbene siano necessari ulteriori approfondimenti per definire con esattezza i benefici e i rischi a lungo termine, i dati finora raccolti suggeriscono che le iniezioni per dimagrire potrebbero presto diventare uno strumento essenziale nella prevenzione di patologie gravi.

Elena Caccioppoli