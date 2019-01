Permesso di soggiorno negato: migrante si suicida sotto un treno

Il giovane si è tolto la vita lunedì mattina, domani 1 Febbraio saranno eseguiti i funerali presso la Chiesa dell’Annunziata di Genova. A comunicarlo il monsignor Giacomo Martino, responsabile della Migrantes di Genova, di cui il giovane faceva parte.

La Comunità Migrantes di Coronata racconta che dopo l’annullamento della richiesta da parte del Decreto Sicurezza, il ragazzo era caduta in una profonda depressione. Probabilmente Prince Jerry preso dallo sconforto e dai piani annullati per il suo futuro ha ceduto e ha deciso di togliersi la vita.

La segreteria della Camera del Lavoro di Genova ha dichiarato: “

Apprendiamo con sgomento la notizia della tragica morte di Prince Jerry, giovane migrante nigeriano che lottava per trovare un futuro migliore. Rispetto e tristezza sono le emozioni che ci travolgono, ma un pensiero alla responsabilità morale di questa morte è inevitabile. Si tratta della puntuale conseguenza di un decreto sicurezza inumano che ha annullato la possibilità di richiedere e ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Un decreto che la Camera del Lavoro di Genova non smetterà mai di contrastare. Questo giovane ragazzo era perfettamente integrato, nel suo paese era laureto in chimica e stava studiando per farsi riconoscere anche qui il titolo di studio. Profondamente addolorati per questa tragedia, domani, in occasione dell’ultimo saluto, saremo anche noi presenti alle esequie”.