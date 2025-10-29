Proprio in questi giorni si è accesa la discussione sulla riforma dell’università proposta dalla maggioranza, che nel nome dell’indipendenza rischia di minare l’autonomia dell’ANVUR. Il progetto di modifica si muove insieme agli altri provvedimenti adottati in materia di istruzione, e lentamente vediamo emergere il vero disegno politico della maggioranza sui centri del sapere.

ANVUR: le regole di oggi

Il sistema attuale prevede già un controllo di fatto del Governo sull’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca tra i nomi di un elenco predisposto da una commissione di selezione. Quest’ultima è a sua volta composta da 4 membri nominati da enti esterni, con l’aggiunta di un quinto componente di investitura governativa.

Il ruolo del Mur, dunque, pesa: tanto è vero che la ministra Bernini non ha ancora provveduto alla designazione, nonostante la rosa dei candidati fosse pronta già nei primi mesi del 2024. Sarà che questa inerzia sia dovuta a un’opera di ostruzionismo, in attesa della riforma dell’organo?

cosa cambia con la nuova riforma?

Su queste linee si muove la maggioranza. La prima modifica proposta riguarda il processo di nomina del Presidente dell’agenzia, attualmente eletto dall’organo stesso per 4 anni. Se la riforma dovesse passare, si estenderebbe la durata della carica a 5 anni, con diretta investitura ministeriale: il Ministro sceglie sia la comitato di selezione (che presenta tre candidati), sia il candidato aggiudicatario.

Per quanto riguarda il Consiglio direttivo, la composizione viene ridotta a 5 membri. Anche in questo caso il Governo, nella persona del Ministro dell’Università, si occupa sia del comitato di selezione (che raccoglie le candidature per bando pubblico) che delle nomine finali. Tutte le modifiche riportate vengono giustificate dalla maggioranza come misure atte a riallineare il funzionamento dell’agenzia agli standard europei e a garantire l’indipendenza dell’organo, che viene posto saldamente sotto il controllo dell’esecutivo.

L’ingerenza governativa si esprime, però, anche in altre forme: vengono assoggettati alla volontà del Ministro i criteri di riferimento per la distribuzione dei finanziamenti statali e le procedure valutative di risultati e prodotti del sistema universitario. Quest’ultime, in particolare, devono avvenire solo “su richiesta del Ministro”: disposizione criticata anche dal Consiglio di Stato, poiché depaupera l’organo di prerogative riconosciutegli da norma primaria.









Consiglio di Stato: rischio per indipendenza e genericità dei requisiti

Il parere del Consiglio di Stato del 23 settembre 2025 è cristallino: la riforma priva l’organo di poteri e competenze che la norma primaria attribuisce direttamente all’Anvur, assegnandoli all’esecutivo. Invero, la legge istitutiva (D-L 262/2006) garantisce all’agenzia la piena indipendenza, riconoscendo e tutelando la sua autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Difficilmente coniugabile con la fattuale subordinazione della sua attività alla volontà del Ministro.

Ma il Consiglio di Stato non si ferma qui, e continua criticando aspramente la procedura di designazione dei membri:

“la modifica delle modalità di individuazione dei componenti del comitato di selezione, pur realizzando una “semplificazione” del procedimento di nomina, produce delle ricadute in termini di eccessiva genericità dei requisiti dei soggetti suscettibili di essere nominati”.

Il Consiglio di Stato è, poi, costretto a ricordare alla maggioranza che nel nostro ordinamento democratico vige un sistema gerarchico di fonti, e che questo impedisce ad un regolamento di modificare una legge: banalmente, perché quest’ultima è discussa e votata dal Parlamento. In cima, poi, c’è la Costituzione, che va rispettata anche quando afferma che

“l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (articolo 33 Cost.).

Le altre mosse della maggioranza

Ciò che è chiaro a tutti è il profondo interesse della maggioranza verso delle università. Al fianco della riforma dell’ANVUR si muove, infatti, anche una Commissione sulla gestione delle università presieduta da Ernesto Galli della Loggia. La Rete29Aprile ha espresso forte paura per le sue prospettive, dopo aver ricevuto alcune bozze che sintetizza con queste parole:

“L’università che queste bozze disegnano […] aggiungerebbe un livello superiore di controllo, in capo addirittura al Governo. Volendola riassumere in una battuta, questa riforma trasformerebbe il rettore da “uomo solo al comando” a “uomo (filo-governativo) solo al comando”.

Tra le modifiche in programma: un membro del Cda delle università nominato dal Governo, rinnovo dei direttori di dipartimento in coincidenza con l’elezione del rettore (per limitarne i contro-poteri), durata del mandato prolungata a 8 anni, da qualcuno interpretata come moneta di scambio per la forte ingerenza.

Dai centri del potere agli spazi del sapere

Emerge, dunque, un chiaro approccio dirigistico e centralizzato, che nel nome dell’indipendenza limita l’autonomia degli atenei. Questa direzione si deduce non solo dalle proposte di legge (o di regolamento) presentate, ma da forme più o meno evidenti di arroganza e prevaricazione: il Segretario Generale del Ministero invita i Rettori a “mettere in riga gli studenti”, sconfinando il suo ruolo, e la neo-presidente della CRUI esorta le università ad invitare soggetti istituzionali alle iniziative destinate a rendere visibili gli arrivi degli studenti palestinesi, strumentalizzando la questione medio-orientale.

E mentre la riforma Bernini aggrava precariato, sottofinanziamento e elitarismo, negli atenei si moltiplicano le iniziative di lotta contro il disegno politico della maggioranza su l’istruzione, che lentamente prende forma. Studenti e ricercatori, assieme a molti docenti, si stanno organizzando per un’università libera, per un sapere libero.

Lorenzo Faranda