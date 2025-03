La mobilitazione contro il precariato universitario e la Riforma Bernini ha acceso le piazze di Milano, Roma e Napoli, dove studenti e ricercatori hanno espresso il loro dissenso verso una riforma ritenuta insufficiente per garantire stabilità e dignità lavorativa. Le manifestazioni, promosse durante la Giornata nazionale delle Università, hanno evidenziato un malcontento diffuso nel mondo accademico, portando i rettori al centro delle contestazioni e rilanciando il dibattito sulla necessità di maggiori investimenti e riforme più incisive per il futuro degli atenei italiani.

Proteste nelle Università contro la Riforma Bernini: precari e studenti in rivolta

La giornata nazionale delle università, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), ha visto un’ondata di proteste in diverse città italiane. Milano, Roma e Napoli sono diventate teatro di contestazioni organizzate da ricercatori, studenti e personale universitario precario contro la Riforma Bernini, accusata di peggiorare ulteriormente la precarietà lavorativa nel mondo accademico. Le manifestazioni hanno assunto forme diverse, ma il messaggio comune è stato chiaro: “No alla riforma Bernini, sì a un futuro lavorativo dignitoso”.

Ciò che si richiede è la stabilizzazione delle condizioni di studio e di lavoro, la garanzia di maggiori finanziamenti, la presenza di contratti ma sopratutto un confronto con le rettrici delle più grandi Università d’Italia. Anche nelle città più piccole, ma dove la presenza universitaria è importante e sentita, si sono svolte manifestazioni e proteste. Ad esempio, a Pisa è stato convocato un presidio in piazza Dante; a Bologna invece, il corteo si è imposto davanti al rettorato, cercando un confronto con la rettrice.

La mobilitazione all’Università Bicocca di Milano

Davanti all’Università Bicocca di Milano si è radunato un centinaio di studenti, docenti e ricercatori precari per contestare direttamente Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’ateneo e presidente della CRUI. Il movimento Assemblea Precaria ha guidato la protesta, criticando la Riforma Bernini, che propone l’introduzione di borse di ricerca e un nuovo contratto postdoc. I manifestanti hanno espresso il timore che la riforma condannerà i ricercatori a stipendi insufficienti e a lunghi periodi di disoccupazione.

La rettrice Iannantuoni ha cercato di dialogare con i presenti, spiegando che il contratto di ricerca esiste, ma che a causa dei costi elevati molte università potrebbero non essere in grado di garantire un numero adeguato di posizioni. Le sue parole non hanno placato gli animi, e la contestazione è degenerata in urla e accuse, che hanno rivendicato lavori dignitosi.

Le rivendicazioni dei manifestanti

I ricercatori hanno consegnato a Iannantuoni una lettera aperta, chiedendole di schierarsi contro la riforma e di sostenere il loro appello per maggiori fondi e garanzie contrattuali. La protesta nasce dal timore che il ddl Bernini accentui il problema della precarietà, già diffuso nel sistema universitario italiano. Nonostante le rassicurazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, che ha smentito tagli ai fondi e ha annunciato un aumento del budget per il 2025, i manifestanti restano scettici e chiedono un maggiore impegno concreto per il futuro del settore accademico.

Proteste a Roma e l’immagine della rettrice “Mani di Forbice”

Anche all’Università Sapienza di Roma si è svolta una manifestazione di protesta. Gli studenti hanno attraversato la città universitaria esponendo cartelli contro la riforma e contro i presunti tagli agli insegnamenti. Una delle immagini più provocatorie della protesta raffigurava la rettrice Antonella Polimeni con “le mani di forbice“, un chiaro riferimento ai tagli.

Gli studenti hanno chiesto maggiori investimenti per l’università pubblica, scandendo slogan come “#minimo10miliardi” per sottolineare la necessità di aumentare i finanziamenti destinati agli atenei.

Napoli, la contestazione al rettore della Federico II

In Campania, le proteste hanno preso di mira il rettore dell’Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito. Durante un evento pubblico, un gruppo di precari ha interrotto il suo intervento chiedendo di poter parlare dal palco. Due rappresentanti del movimento sono intervenuti criticando aspramente la riforma Bernini e denunciando la crescente precarizzazione del lavoro universitario.

La presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e di altri rettori non ha dissuaso i manifestanti, che hanno ribadito la loro intenzione di continuare la mobilitazione fino al ritiro della riforma.







Le conseguenze della Riforma Bernini

Il ddl Bernini ha sollevato un acceso dibattito sulle condizioni di lavoro nel mondo accademico. I manifestanti temono che l’introduzione del contratto postdoc e delle nuove borse di ricerca non risolva il problema della precarietà, ma anzi lo aggravi ulteriormente, aumentando i periodi di inattività tra un contratto e l’altro.

Nonostante le rassicurazioni del governo, il movimento dei precari ha annunciato nuove iniziative di protesta nei prossimi mesi, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e ottenere un reale cambiamento delle politiche accademiche. La tensione resta alta e il futuro delle università italiane sembra ancora avvolto nell’incertezza.

Lucrezia Agliani