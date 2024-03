Gennaio 2024: una data che segna una svolta epocale per il sistema carcerario italiano. La Corte Costituzionale, con sentenza n.10 del 2024, ha dichiarato illegittimo il divieto di colloqui intimi in carcere, aprendo una breccia di speranza tra le mura grigie delle prigioni. Si tratta, senza dubbio, di un monito a ripensare la struttura del carcere in Italia, ancora troppo incentrato sulla punizione e non sulla rieducazione, dimostrando la necessità di investire in strutture più umane, in percorsi di formazione per il personale e in attività che favoriscano il reinserimento sociale dei detenuti.

L’Italia si trova al terzo posto in Europa per numero di persone detenute, con un tasso di sovraffollamento del 108%. Le condizioni di vita in carcere sono spesso difficili, con spazi ristretti, scarsa igiene e carenze di personale. A ciò si aggiungeva, fino a pochi giorni fa, la privazione di un contatto intimo con i propri affetti con una normativa che limitava i colloqui a un contatto visivo e uditivo in presenza di un agente penitenziario, già considerata incostituzionale da diverse associazioni e operatori del settore. Un contesto lontano anni luce da quello di altri paesi europei.

Basti pensare che in altri ordinamenti giuridici, come in Francia, Germania e Spagna, i colloqui intimi sono già una realtà consolidata da tempo. Stanze accoglienti, isolate dal resto del carcere, si trasformano in oasi di affetto, dove i detenuti possono trascorrere momenti di vera intimità con i propri affetti. Luoghi in cui la gioia di un abbraccio, la tenerezza di un bacio, la complicità di uno sguardo assumono concretezza: gesti semplici che assumono un valore inestimabile in un contesto di privazione.

La svolta epocale: la Corte Costituzionale apre alla possibilità di colloqui intimi in carcere

L’amore negato rappresenta una ferita profonda all’affettività e alla dignità di chi si trovava a scontare una pena. Una condanna a vivere privi di quell’intimità che alimenta l’anima e nutre la speranza.

Ma la speranza, come un germoglio tenace, può fiorire anche nel terreno arido della reclusione. La sentenza n. 10 del 2024 della Corte Costituzionale ha finalmente dichiarato illegittimo il divieto assoluto di colloqui intimi in carcere, aprendo la strada ad un cambiamento epocale. L’alba di una nuova era è alle porte. Un’era in cui l’amore, anche dietro le sbarre, non sarà più un diritto negato, ma una speranza concreta per il futuro.

Il vento del cambiamento ha finalmente soffiato in senso favorevole alla tutela dei diritti umani anche tra le mura carcerarie: il divieto assoluto di colloqui intimi in carcere è stato dichiarato illegittimo. Le parole della Corte sono chiare:

«L’ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona […] lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice».

Un raggio di luce che illumina il cammino verso un futuro più umano e dignitoso, dove anche dietro le sbarre l’amore possa fiorire e rimarginare la ferita lasciata dal precedente divieto di colloqui intimi. La dimostrazione della presa di coscienza di quanto l’affettività non sia un optional, ma una componente essenziale dell’essere umano.

Una svolta epocale sul piano della tutela dei diritti umani dei detenuti e, insieme, un auspicio a rivalutare l’importanza del loro reinserimento sociale nell’ottica di un miglioramento complessivo delle condizioni di vita nelle carceri italiane. E ciò non solo per il riconoscimento del diritto all’affettività, ma anche per l’impatto che avrà sulla riabilitazione e sul reinserimento sociale dei detenuti.

Il contatto con la famiglia e con il partner può infatti essere un fattore determinante per mantenere legami significativi, contrastare la depressione e l’isolamento, e alimentare la speranza di un futuro migliore. Non è una semplice concessione, ma un passo avanti imprescindibile verso un’idea di pena più umana e rispettosa della persona.

La scia luminosa della speranza: verso un futuro di affettività e colloqui intimi in carcere

La privazione della libertà non può e non deve coincidere con la mortificazione dei sentimenti e dei bisogni primari dell’individuo. L’amore non è un lusso, non si esaurisce al di là delle sbarre. Le relazioni profonde, la sessualità, l’intimità sono aspetti essenziali dell’essere umano, capaci di nutrire la speranza e alimentare il percorso di riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma la speranza è finalmente concreta.

La sentenza della Consulta rappresenta una conquista di civiltà, un faro che illumina un percorso di cambiamento. Ora, il compito di dare concretezza a questo nuovo diritto spetta al legislatore, che dovrà definire le modalità di attuazione dei colloqui intimi in carcere, garantendo la sicurezza e il rispetto della privacy.

Immaginiamo stanze accoglienti, isolate dal resto del carcere, dove i detenuti possano trascorrere momenti di vera intimità con i propri affetti. Immaginiamo la gioia di un abbraccio, la tenerezza di un bacio, la complicità di uno sguardo. Immaginiamo poi la forza che può nascere da queste esperienze per alimentare il percorso di riabilitazione e il reinserimento sociale.

L’amore, anche dietro le sbarre, può essere una forza motrice per il cambiamento e la rinascita. Un seme piantato nel terreno fertile del cambiamento, che germoglierà in una società più giusta, più umana, dove anche chi ha sbagliato avrà la possibilità di riscattare la propria vita, senza rinunciare all’amore.

La possibilità di vivere relazioni affettive autentiche può essere una chiave di volta per il cambiamento, un antidoto contro la recidiva e un passo avanti verso una società più giusta e inclusiva. La speranza è che questa sentenza sia solo il primo passo di un percorso di riforma più ampio, che renda il carcere un luogo di vera rieducazione e non solo di punizione.

L’auspicio è che questa sentenza sia l’inizio di un nuovo corso per il sistema carcerario italiano, un corso che ponga al centro la persona e i suoi diritti, promuovendo la rieducazione e il reinserimento sociale attraverso il sostegno e l’affettività. Perché l’amore, in fondo, è la chiave per un futuro migliore, dentro e fuori le sbarre.

Veronica Esposito