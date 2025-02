In previsione dell’entrata in vigore definitiva della riforma dell’invalidità civile il 1° gennaio 2026, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 42, un documento fondamentale che fornisce una panoramica dettagliata delle modifiche che verranno introdotte. La riforma, che presenterà cambiamenti significativi nelle modalità di gestione delle pratiche legate all’invalidità civile, ha come obiettivo quello di automatizzare e semplificare il processo, migliorando l’efficienza e riducendo i tempi di attesa per i beneficiari.

La riforma dell’invalidità civile mira a creare un sistema più snello, con un focus su maggiore trasparenza e rapidità nelle procedure. Sebbene il decreto legislativo n. 62/2024 stabilisca la normativa di riferimento, la riforma entrerà in fase di sperimentazione già nel 2025, prima di essere applicata pienamente nel 2026.

I principali cambiamenti della riforma dell’invalidità

Una delle innovazioni più rilevanti della riforma riguarda il processo di riconoscimento dell’invalidità civile. A partire dal 2025, l’INPS avrà l’attribuzione esclusiva di tutte le pratiche legate all’invalidità civile, eliminando la frammentazione delle competenze precedentemente attribuite a diversi enti. Questa riorganizzazione porterà a una gestione più centralizzata e omogenea delle pratiche, favorendo una maggiore coerenza nelle decisioni e riducendo i rischi di disallineamenti tra le diverse amministrazioni coinvolte.

In aggiunta, è prevista una ridefinizione dei concetti di “disabilità” e “persona con disabilità”. La riforma si allinea alle convenzioni internazionali, cercando di creare una definizione più inclusiva e adeguata alle realtà delle persone interessate. La nuova classificazione delle disabilità sarà inoltre più dettagliata, al fine di garantire un riconoscimento più preciso delle necessità individuali.

Semplificazione e digitalizzazione dei processi

Un altro elemento chiave della riforma riguarda l’introduzione di un certificato medico digitale che sarà obbligatoriamente trasmesso in via telematica. Questo certificato avrà una validità estesa a 90 giorni, rispetto ai 30 giorni previsti in precedenza, dando così maggiore flessibilità ai richiedenti e riducendo la necessità di nuove certificazioni. Inoltre, sono stati introdotti nuovi criteri per il rilascio del certificato medico, al fine di ridurre i casi in cui la documentazione risulti incompleta, costringendo i cittadini a fornire integrazioni.

Le novità per i minorenni e le persone con malattie oncologiche

La riforma prevede anche una semplificazione per i minorenni disabili che percepiscono l’indennità di accompagnamento. In questi casi, al compimento del 18° anno di età, i benefici verranno automaticamente rinnovati senza la necessità di un nuovo accertamento sanitario, a condizione che non ci siano variazioni cliniche sostanziali. Ciò semplifica notevolmente il processo per le famiglie, che non dovranno affrontare nuove visite mediche per garantire la continuità dell’assistenza.

Particolare attenzione è riservata anche ai pazienti oncologici. Per loro, è stata introdotta una procedura di accertamento provvisorio sostitutivo, che consente il riconoscimento immediato delle condizioni invalidanti. In caso di silenzio dell’INPS, ovvero se l’ente non convalida il verbale entro 60 giorni, il verbale diventa automaticamente definitivo, senza la necessità di ulteriori interventi.

Automazione dei pagamenti e nuove modalità di revisione

Un altro aspetto rilevante della riforma riguarda l’automatizzazione dei pagamenti. Grazie alla nuova gestione centralizzata e digitale, non sarà più necessario presentare ulteriori domande per l’erogazione delle prestazioni. I pagamenti saranno attivati automaticamente in base alla documentazione già acquisita, con il risultato di ridurre i tempi di attesa per i beneficiari e di limitare il rischio di errori amministrativi.

Per quanto riguarda la revisione periodica delle invalidità, la riforma introduce una significativa novità. Le persone con patologie stabilizzate o ingravescenti non saranno più soggette a revisioni periodiche, evitando così iter burocratici inutili e garantendo una maggiore stabilità nelle prestazioni. Solo per i pazienti oncologici, sarà possibile chiedere una revisione solo sugli atti, salvo una richiesta di visita diretta da parte dell’interessato.

Nuove modalità di controllo e conciliazione

La riforma introduce anche strumenti innovativi per il monitoraggio delle richieste di invalidità. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, l’INPS sarà in grado di identificare anomalie nelle richieste, riducendo il rischio di frodi e garantendo una gestione più accurata delle pratiche. In aggiunta, saranno attivate modalità di conciliazione per risolvere le controversie in modo più rapido ed efficiente, evitando il ricorso a cause legali lunghe e costose. L’accertamento tecnico preventivo permetterà di risolvere molte delle problematiche legate alle domande di invalidità civile, accelerando il processo e migliorando la qualità del servizio.

Vincenzo Ciervo