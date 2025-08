Nel cuore dell’America Centrale, El Salvador è oggi al centro di un acceso dibattito politico e internazionale. Il presidente Nayib Bukele, figura controversa e carismatica, ha recentemente ottenuto una riforma costituzionale sull’elezione presidenziale a El Salvador che gli consente di candidarsi alla presidenza un numero illimitato di volte, prolungando anche la durata del mandato e cancellando il ballottaggio elettorale. Una svolta istituzionale che, se da un lato raccoglie l’approvazione di gran parte della popolazione, dall’altro suscita forti preoccupazioni sul futuro democratico del Paese. Tra accuse di autoritarismo, arresti di massa e politiche repressive, il caso salvadoregno solleva dubbi e preoccupazioni profonde su cosa significhi oggi governare in nome della sicurezza e su quali siano i limiti del consenso popolare.

Bukele e la riforma che cambia la politica salvadoregna

Una recente e controversa riforma costituzionale ha riscritto le regole della politica in El Salvador. L’Assemblea legislativa, dominata dal partito Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, ha approvato un emendamento che consente l’elezione presidenziale a El Salvador senza limiti e modifica profondamente l’assetto democratico del Paese. Il mandato presidenziale è stato esteso da cinque a sei anni, è stato abolito il ballottaggio elettorale e la fine dell’attuale presidenza è stata anticipata al 2027 per far coincidere le elezioni parlamentari e quelle presidenziali.

Il provvedimento, votato da 57 dei 60 deputati dell’unico ramo del Parlamento, apre di fatto la strada a una potenziale presidenza a vita per Bukele, già rieletto nel 2024 nonostante il precedente divieto costituzionale ai mandati consecutivi. I cambiamenti sono stati giustificati con il desiderio di rendere più efficiente l’amministrazione del Paese, ma sollevano crescenti timori di un progressivo scivolamento verso l’autoritarismo.

Nayib Bukele, un presidente dal pugno duro e dalla narrazione popolare

Nayib Bukele, 44 anni, si è costruito un’immagine accattivante, autodefinendosi “il dittatore più cool del mondo”. Il suo stile comunicativo diretto, il forte uso dei social media e l’abilità nel creare consenso attraverso una narrazione efficace gli hanno garantito un ampio sostegno popolare, soprattutto tra i giovani. L’alleanza con Donald Trump ha rafforzato ulteriormente la sua proiezione internazionale, culminando in un accordo per la detenzione in El Salvador di centinaia di immigrati venezuelani arrestati negli Stati Uniti con accuse di affiliazione a gang.

Uno di questi casi ha sollevato polemiche: Kilmar Abrego Garcia, 29 anni, è stato erroneamente espulso negli USA e trasferito a San Salvador senza prove concrete. Solo dopo mesi è stato riportato negli Stati Uniti per affrontare un processo, un episodio emblematico delle criticità del sistema repressivo salvadoregno.

La sicurezza come arma politica

Il pilastro del successo di Nayib Bukele risiede nelle sue politiche di sicurezza. Nel 2022 ha imposto uno stato d’emergenza per combattere le bande criminali che per decenni hanno infestato le città salvadoregne. Questa misura, ancora in vigore, ha permesso arresti indiscriminati, con pene durissime: chi è accusato di appartenere a una gang rischia almeno vent’anni di carcere, mentre le condanne per terrorismo possono arrivare a 100 o 150 anni.

Oltre 75mila persone sono state incarcerate in tre anni, molte delle quali senza prove o senza un’accusa formale. I diritti della difesa sono stati sospesi e si moltiplicano i casi di detenuti innocenti. Tuttavia, l’insicurezza cronica che aveva segnato il passato di El Salvador sembra essersi ridotta, e questo risultato continua a garantire a Bukele un appoggio popolare consistente.







Democrazia o autocrazia? Il confine si fa sottile

Il controllo delle istituzioni da parte del presidente è uno degli elementi più critici del suo governo. Dopo la vittoria elettorale del 2019, Bukele ha utilizzato la sua maggioranza parlamentare per rimuovere e sostituire i giudici della Corte Suprema, creando un sistema giudiziario che gli è totalmente favorevole. Proprio questa corte, nel 2021, ha autorizzato la sua rielezione immediata, contravvenendo alla precedente interpretazione della Costituzione.

La recente modifica costituzionale per l’elezione presidenziale a El Salvador, pur legalmente approvata, è considerata da molti un attacco alla democrazia. Bukele ha risposto alle critiche accusando l’Occidente di doppio standard: “Nel 90% dei Paesi sviluppati la rielezione è permessa, ma se lo fa un Paese povero come il nostro, allora è la fine della democrazia”, ha scritto in un post su X, ex Twitter.

Il sogno dei Bitcoin si è infranto

Un’altra scelta controversa del presidente è stata l’introduzione del Bitcoin come valuta legale nel 2021. El Salvador è stato il primo Paese al mondo a intraprendere questa strada, convertendo parte delle sue riserve in criptovalute e imponendone l’uso nei pagamenti. L’esperimento si è rivelato un fallimento.

Le forti oscillazioni del mercato e l’assenza di fiducia nella moneta hanno provocato perdite rilevanti per lo Stato. A gennaio 2025 il governo ha dovuto fare marcia indietro, abbandonando ufficialmente il Bitcoin come moneta a corso legale per ottenere un prestito di 1,4 miliardi di dollari dal Fondo Monetario Internazionale, che ne aveva richiesto l’esclusione come condizione per l’erogazione.

Tra consenso popolare e derive autoritarie

Nonostante le ombre sulla tenuta democratica del Paese, Bukele continua a godere di un largo consenso. La drastica riduzione della violenza e la sua capacità di imporsi come leader carismatico lo rendono, agli occhi di molti cittadini, un riferimento imprescindibile. Ma il prezzo di questa stabilità potrebbe rivelarsi alto.

El Salvador, oggi apparentemente più sicuro, rischia di essere governato senza contrappesi democratici, con una giustizia subordinata al potere politico e con crescenti limitazioni alle libertà civili. Il sogno di un futuro migliore, che Nayib Bukele promette, potrebbe nascondere un’erosione silenziosa dello stato di diritto.

Lucrezia Agliani