Mentre il governo italiano, a seguito della morte di Papa Francesco, stabilisce cinque giorni di lutto nazionale al fine di limitare i festeggiamenti del 25 aprile, il fascismo in Europa è in avanzata. I partiti di estrema destra e di stampo fascista avanzano, raccogliendo il malcontento della popolazione e trasformandolo in odio razziale, repressione del dissenso e disuguaglianza economica e sociale. Una coltre oscura si stende sul Vecchio Continente, ma anche oltre l’Atlantico la situazione non è meno allarmante: negli Stati Uniti, il ritorno di Donald Trump sulla scena politica segna una regressione democratica tra le più profonde della storia recente.

La Scienza Politica descrive l’evoluzione dei regimi democratici come un’alternanza di flussi e riflussi: si parla di “flusso” quando un numero crescente di Paesi abbandona sistemi autoritari per abbracciare la democrazia; si parla invece di “riflusso” quando il processo si inverte e le democrazie tendono a trasformarsi, gradualmente o bruscamente, in regimi autoritari. A ottant’anni dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il mondo sembra attraversare uno dei riflussi più profondi degli ultimi decenni.

I partiti di estrema destra guadagnano terreno, intercettando rabbia e paure collettive, mentre le forze di sinistra appaiono spesso deboli, divise e incapaci di proporre visioni alternative credibili. Al contempo, l’attivismo dal basso viene represso in molte sue forme, sotto l’occhio autoritario degli apparati statali. In questo contesto, il 25 aprile non è solo una ricorrenza: è un presidio della memoria e festeggiarlo è un atto politico necessario.

L’ascesa dei partiti di estrema destra e del fascismo in Europa

Da Nord a Sud, da Est a Ovest, l’Europa assiste a una crescita inarrestabile dei consensi per l’estrema destra, che in diversi Paesi è già al governo. In Ungheria, Viktor Orbán guida ininterrottamente dal 2010 un esecutivo che ha sistematicamente eroso i pilastri dello Stato di diritto: ha concentrato il potere nelle mani dell’esecutivo, limitato l’autonomia del parlamento, adottato politiche apertamente ostili verso migranti e comunità LGBTQ+ fino al recente divieto delle marce del Pride. Ma l’Ungheria non è un caso isolato.

Governi di destra radicale si sono insediati anche in Finlandia, Croazia e Paesi Bassi, mentre in altre nazioni — tra cui Francia, Italia e Spagna — queste forze guadagnano terreno elettorale con rapidità. In Germania, l’AfD (Alternative für Deutschland) ha recentemente superato il 20% dei consensi: il miglior risultato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale per una formazione politica apertamente vicina a retoriche nazionaliste e xenofobe.





Non è la prima volta che la Germania sperimenta simili tensioni: la storia ci insegna che nei momenti di crisi economica e sociale, il disagio popolare si traduce in un voto di protesta che trova nelle forze della reazione il loro principale interprete. Un voto che, dietro facili promesse e concetti ideologici condivisi quali nazione e ordine, apre la strada a riforme autoritarie e a una lenta ma inesorabile normalizzazione dell’intolleranza.

Il governo Meloni e la svolta autoritaria in Italia

Fin dalla sua istituzione, il 25 aprile ha rappresentato un terreno scomodo per le destre italiane, che l’hanno accusato di essere una ricorrenza “divisiva” — un’affermazione che, implicitamente, ne rivela la difficoltà a prendere le distanze in modo netto dal passato fascista. La stessa premier Giorgia Meloni, durante la sua carriera politica, ha espresso più volte giudizi ambigui su Benito Mussolini, definendolo un “buon politico” che avrebbe commesso “qualche errore” — minimizzando, di fatto, la portata storica e morale del regime dittatoriale.

Ma le affinità non si limitano alle dichiarazioni: si riflettono anche sulle scelte legislative. L’ultimo Decreto Sicurezza si inserisce in una linea già tracciata dai precedenti esecutivi di destra e centro-destra. Questi decreti, inizialmente rivolti contro i migranti — con la chiusura dei porti, i respingimenti in mare e la gestione dei CPR, spesso criticati da ONG e osservatori internazionali per le condizioni disumane — oggi si estendono anche all’ambito del dissenso civile. Il nuovo testo inasprisce le pene contro chi partecipa a proteste, anche pacifiche, criminalizzando di fatto l’attivismo e riducendo gli spazi democratici di opposizione.

In questo contesto, la decisione del governo di proclamare cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco — la più lunga nella storia repubblicana — ha sollevato polemiche per la coincidenza con le celebrazioni del 25 aprile. In diversi comuni italiani si sono registrate limitazioni o inviti a “festeggiare con sobrietà”, fino al divieto di cantare “Bella ciao”, simbolo universale della resistenza antifascista. Una scelta che appare tutt’altro che neutrale, soprattutto in un momento storico in cui i valori della Resistenza dovrebbero essere riaffermati con forza.

In questa fase storica è fondamentale riappropriarsi del significato profondo di questa giornata, affinché non si trasformi in una ricorrenza statica e svuotata, ma diventi uno strumento di lotta attiva contro le derive autoritarie che in molti vorrebbero imporre al nostro Paese.

Beatrice D’Auria