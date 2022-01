Rimedi contro l’influenza: cos’è davvero la vitamina C?

Rimedi contro l’influenza: la Vitamina C. Per tanto tempo la Vitamina C è stata associata alla cura dei mali influenzali. Ma cos’è davvero la vitamina C? Come agisce? Perché tra i rimedi contro l’influenza consigliano sempre di assumerne il più possibile?

Tra i rimedi contro l’influenza la vitamina C è sempre la prima ad essere nominata. Ma cos’è la vitamina C? La vitamina C o acido ascorbico (un tempo nota anche come principio antiscorbutico) è un composto organico con proprietà antiossidanti. In natura e in alcuni grandi mammiferi è sintetizzata dall’organismo, l’uomo invece è necessario che l’assuma con la dieta.

Un po’ di storia

La vitamina C ha una storia collegata a quella dello scorbuto.

Lo scorbuto è una patologia derivante da una dieta squilbrata mancante di frutta e verdura fresca. Lo scorbuto è stato per diverso tempo associato ai marinai, i principali soggetti colpiti a causa dei lunghi viaggi in nave che non disponevano di cibo fresco. In un primo momento grazie a James Lind, un medico della marina, seguito dopo da James Cook , fu introdotta nella dieta dei marinai una serie di alimenti come agrumi e crauti per contrastare la patologia.

Nel 1921 la vitamina C fu isolata dall’ungherese Albert Szent-Gyorgyi Von Nagyrapolt che la descrisse come un solido bianco/giallastro in base alla qualità del campione che può essere o meno ossidato. Nel 1937 Szent-Gyorgyi ricevette il Premio Nobel per la medicina e poi per la chimica per le sue scoperte sui processi biologici di combustione, con particolare riguardo alla vitamina C.

Un po’ di chimica

L’acido ascorbico è una molecola solubile in acqua che si presenta sottoforma di cristalli. In forma cristallina se protetta dalla luce e umidità la molecola è stabile, al contrario in acqua o a contatto con fonti di calore o luce si altera molto facilmente.

La vitamina C ha una struttura che in chimica si definisce ad anello, significa che presenta degli atomi che vanno ad unirsi a formare una forma che può essere esagonale o nel nostro caso pentagonale. (Figura a destra)

A questi atomi legati tra loro possono legarsi ulteriori atomi che, in generale, poi determinano la diversità tra una molecola e l’altra.

La vitamina C (figura a sinistra) può presentarsi in due forme (in chimica definite enantiomeri) ovvero molecole che sono tra di loro speculari. In figura vediamo che due atomi di carbonio (la base del pentagono in cui è segnata una doppia riga) c’è un legame particolare (C=C) chiamato legame enediolo fondamentale affinchè l’acido ascorbico possa effettivamente funzionare.

Un po’ di metabolismo

La vitamina C è implicata in vari processi metabolici:



Il collagene è una proteina presente nei tessuti come cartilagini, ossa e derma dove svolge funzione di sostegno. Essendo fondamentale per la formazione di questa proteina capiamo bene come l’assenza di Vitamina C porta ad un indebolimento di tutti i tessuti connettivi che quindi diventano fragili. Basilare nel ciclo di formazione del collagene Il collagene è una proteina presente nei tessuti come cartilagini, ossa e derma dove svolge funzione di sostegno. Essendo fondamentale per la formazione di questa proteina capiamo bene come l’assenza di Vitamina C porta ad un indebolimento di tutti i tessuti connettivi che quindi diventano fragili.

L’acido ascorbico è implicato anche nei processi di inattivazione dei radicali liberi dell’ossigeno assicurando alla cellula una protezione. Insieme alla Vitamina E protegge i tessuti dall’ossidazione.

Implicata anche nel processo di assorbimento del ferro.

Il ferro che assumiamo dalla dieta si divide in due forme: il ferro emico e il ferro non emico. Il primo lo si trova ad esempio in carne e pesce e comprende una percentuale molto bassa. Il ferro non emico rappresenta la percentuale maggiore e si trova in tanti altri alimenti ma senza la mediazione dell’acido ascorbico non potrebbe essere assorbito.

Il ferro che assumiamo dalla dieta si divide in due forme: Il primo lo si trova ad esempio in carne e pesce e comprende una percentuale molto bassa. Il ferro non emico rappresenta la percentuale maggiore e si trova in tanti altri alimenti ma senza la mediazione dell’acido ascorbico non potrebbe essere assorbito. Recenti studi sembrano dimostrare che il danno ossidativo contrastato dalla vitamina C diminuisce l’infiammazione dei vasi sanguigni e aumenta la disponibilità dell’ossido nitrico, un composto che favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni garantendo una corretta funzione ed elasticità endoteliale.

Rimedi contro l’influenza: la vitamina C?

L’idea che la vitamina C combatta il raffreddore risale al 1970 quando lo scienziato L.Pauling sostenne che massicce dosi di Vitamina C potesse ridurre la durata e la severità dell’influenza. Tuttavia i suoi studi non hanno mai dato validi risultati, tuttavia è ancora molto diffuso questo mito. A oggi sappiamo che a livello immunitario è implicata in più livelli. I neutrofili, il tipo più abbondante di globuli bianchi che protegge l’organismo da infezioni, rilasciano tossine che servono per uccidere i patogeni, ma possono danneggiare i globuli bianchi stessi. La vitamina C, attraverso le sue funzioni antiossidanti, aiuta a proteggere i neutrofili da questo genere di danni. Altra ipotesi è che la molecola possa facilitare il movimento dei neutrofili dal sangue ai tessuti nel momento dell’infezione. Anche i linfociti, le cellule del sistema immunitario che producono gli anticorpi, accumulano vitamina C anche in questo caso per le proprietà antiossidanti della molecola.

Conclusioni

La vitamina C è una delle vitamine fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo. La sua principale caratteristica è quella di essere un ottimo antiossidante ed è grazie a questa funzione che riesce a partecipare a vari processi metabolici. Per un corretto funzionamento dell’organismo è importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata con un importante presenza di frutta e verdura fresca.

Silvia Conforti

Stampa questo articolo