L’Europa ha fatto segnare un traguardo storico nella rimozione delle barriere fluviali, con un totale di 542 ostacoli artificiali smantellati. Questa iniziativa ha permesso a un numero record di corsi d’acqua di riprendere il proprio flusso naturale, interrotto per decenni da dighe e canalizzazioni. La tendenza è in costante crescita e riflette un cambiamento di visione nella gestione del territorio e nella tutela degli ecosistemi acquatici.

La rimozione delle barriere fluviali è una risposta urgente alla crisi ecologica

L’impegno coinvolge ormai gran parte del continente. Ben 23 Paesi hanno partecipato a queste operazioni, tra cui per la prima volta anche Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca e Turchia. Il caso della Finlandia è emblematico: con 138 strutture demolite, è in cima alla classifica dei Paesi più attivi. Seguono Francia, Spagna, Svezia e Regno Unito, ciascuno con decine di interventi mirati.

Queste azioni non sono semplici operazioni tecniche, ma veri e propri atti di riconnessione tra la natura e le comunità che vivono lungo i fiumi. Secondo Jelle de Jong, direttore del WWF Paesi Bassi, si sta diffondendo la consapevolezza che fiumi sani e scorrevoli siano fondamentali per affrontare i cambiamenti climatici e per preservare la biodiversità, oggi più che mai sotto pressione.







La frammentazione dei corsi d’acqua è un problema profondo e poco visibile. Si stima che in Europa esistano oltre 1,2 milioni di ostacoli, molti dei quali non più funzionali. Si tratta di strutture obsolete che però continuano a impedire la migrazione dei pesci e il normale scambio di nutrienti tra le diverse aree fluviali. È un fenomeno che ha contribuito in maniera significativa alla drastica riduzione – stimata al 75% – delle popolazioni di pesci d’acqua dolce migratori dal 1970 a oggi. In questo contesto, la rimozione delle barriere fluviali non è un lusso, ma una necessità urgente per invertire la rotta.

Oltre la demolizione: rigenerare gli ecosistemi e le comunità

Gli interventi realizzati nel 2024 raccontano storie di trasformazione che vanno oltre i numeri. In Italia, per esempio, il fiume Giovenco ha riacquistato libertà lungo un tratto di 11 chilometri grazie all’eliminazione di cinque sbarramenti. Dopo decenni, l’acqua scorre di nuovo senza ostacoli, con benefici diretti sulla flora e la fauna locali.

In Belgio, nei bacini di Rulles e Anlier, la sostituzione di undici canalizzazioni con ponti ha rappresentato un passo concreto per salvaguardare la margaritifera auricolata, una specie di mollusco a rischio di estinzione. Anche in Scandinavia si sono compiuti grandi progressi: tra Svezia e Finlandia è in corso la rimozione di quasi 400 strutture in un’area vasta quanto la Svizzera.

Il rapporto pubblicato da Dam Removal Europe – rete di organizzazioni ambientaliste impegnate nel ripristino dei fiumi – sottolinea che la maggior parte degli ostacoli eliminati erano di piccole dimensioni, spesso al di sotto dei due metri di altezza. Proprio per questo, la loro rimozione risulta più semplice, economica ed efficace. In particolare, le canalizzazioni e le briglie hanno rappresentato circa il 90% dei casi. È interessante notare che, secondo gli autori del rapporto, i numeri potrebbero essere sottostimati, data la mancanza di un database centralizzato a livello europeo.

A livello istituzionale, l’Unione Europea ha fissato un obiettivo ambizioso, ovvero riportare almeno 25.000 chilometri di fiumi al loro stato naturale entro il 2030. Questo traguardo, sostenuto da una legge approvata dopo accese discussioni politiche, impone agli Stati membri di elaborare un piano d’azione entro la metà del 2026. Tuttavia, gli esperti avvertono che per raggiungere risultati concreti servirà un profondo cambio di paradigma. Non si tratta solo di eliminare grandi dighe, ma anche di riconoscere l’enorme impatto che migliaia di piccoli ostacoli hanno sulla salute degli ecosistemi.

La rimozione delle barriere fluviali non è soltanto un’operazione tecnica o ambientale, ma un atto culturale che segna il ritorno a un rapporto più armonico tra l’uomo e i fiumi. Un passo necessario per un futuro in cui acqua, natura e comunità possano convivere in equilibrio.

Elena Caccioppoli