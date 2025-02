Apple ha deciso di eliminare lo strumento di protezione dati avanzato (Advanced Data Protection, ADP), una delle sue principali misure di protezione della privacy per gli utenti nel Regno Unito. La scelta arriva in risposta alle richieste del governo britannico, che ha avanzato la necessità di poter accedere ai dati conservati su iCloud. L’azienda ha espresso forte disappunto per questa decisione, sostenendo che potrebbe esporre i suoi utenti a maggiori rischi di sicurezza.

La funzione eliminata garantiva una crittografia end-to-end ai contenuti archiviati nel cloud, impedendo persino ad Apple stessa di accedervi. Con questa modifica, i file degli utenti britannici non godranno più dello stesso livello di riservatezza disponibile in altri Paesi.







Perché il governo britannico ha chiesto la rimozione dello strumento di protezione dati avanzato?

Il governo del Regno Unito ha utilizzato l’Investigatory Powers Act per chiedere che Apple fornisse un accesso ai dati degli utenti. Questa normativa impone alle aziende tecnologiche di collaborare con le autorità di sicurezza nazionale, fornendo informazioni sulle comunicazioni private se richiesto. Apple, tuttavia, ha sempre adottato una politica molto rigorosa sulla privacy, rifiutandosi di creare backdoor nei suoi sistemi.

Di fronte alle richieste del governo britannico, Apple ha scelto di eliminare completamente la funzione ADP per gli utenti del Regno Unito, piuttosto che compromettere la sicurezza dei propri sistemi con un accesso speciale per le autorità. Secondo l’azienda, questa decisione renderà i dati degli utenti più vulnerabili ad attacchi informatici e a possibili violazioni della privacy.

Le conseguenze per gli utenti

Dal pomeriggio di venerdì, i nuovi utenti nel Regno Unito non possono più attivare lo strumento di protezione dati. Le persone che avevano già abilitato questa funzione, invece, ha dovuto disattivarla. Questo cambiamento non influisce su servizi di messaggistica come iMessage e FaceTime, che rimangono crittografati end-to-end.

L’assenza dello strumento di protezione dati significa che i file archiviati su iCloud saranno accessibili da Apple stessa. Di conseguenza, in caso di richiesta da parte delle autorità con un mandato, l’azienda potrebbe essere costretta a fornire i dati richiesti.

Le critiche degli esperti di sicurezza

La decisione ha suscitato numerose reazioni nel mondo della cybersecurity. Alan Woodward, professore dell’Università del Sussex, ha definito la mossa di Apple come un atto significativo, sottolineando che il governo britannico ha sopravvalutato la propria capacità di imporre regole a una grande multinazionale tecnologica. Secondo lui, anziché forzare Apple a collaborare, il Regno Unito ha finito per ridurre la sicurezza dei propri cittadini senza ottenere reali vantaggi per le attività di intelligence.

Anche Peter Sommer, altro esperto di sicurezza informatica, ha criticato la richiesta del governo, ricordando che da oltre trent’anni si tenta senza successo di creare un accesso riservato ai dati senza compromettere la sicurezza generale. Ha suggerito invece un approccio più mirato, concentrandosi su richieste specifiche con giustificazioni chiare, per evitare di esporre inutilmente utenti innocenti.

Apple ha ribadito la sua posizione a favore della protezione dei dati e ha dichiarato di essere “profondamente delusa” dal fatto di non poter offrire l’ADP ai clienti britannici. Secondo l’azienda, garantire la crittografia avanzata dei dati è oggi più importante che mai, data la crescente minaccia di violazioni informatiche.

L’azienda ha inoltre chiarito di non aver mai creato e di non voler mai creare backdoor o chiavi di accesso universali ai propri sistemi. Tuttavia, a seguito delle richieste del governo britannico, ha ritenuto necessario disabilitare la funzione piuttosto che compromettere i suoi principi sulla sicurezza. Se da un lato il governo sostiene di agire nell’interesse della sicurezza pubblica, dall’altro Apple e diversi esperti mettono in guardia sui rischi che questa decisione comporta per la protezione dei dati personali.

Elena Caccioppoli