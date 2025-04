Una nuova operazione anti-immigrazione ha cominciato ad effettuare rimpatri forzati dalla Repubblica Dominicana. Il 21 aprile, quasi novanta donne haitiane, molte delle quali incinte o appena diventate madri, sono state arrestate direttamente negli ospedali del paese insieme ai loro bambini. Il giorno successivo, le autorità dominicane hanno confermato che si tratta di una misura parte integrante di un nuovo protocollo, volto a regolare l’accesso ai servizi sanitari da parte dei migranti irregolari.

Donne in travaglio e bambini tra i fermati

Secondo quanto riportato dalla Direzione Generale della Migrazione (DGM), sono state arrestate 48 donne incinte e 39 puerpere, cioè madri che avevano appena partorito, accompagnate da 48 minorenni. Tutti i rimpatri forzati dalla Repubblica Dominicana sono stati successivamente condotti in un centro di detenzione a Haina, dove sono stati sottoposti a rilievi biometrici e identificativi prima di essere deportati verso Haiti.

Le autorità dominicane assicurano che le persone arrestate hanno ricevuto cibo e assistenza nel pieno rispetto della dignità umana. Tuttavia, l’operazione ha sollevato forti polemiche sul piano umanitario. Nonostante ciò, il viceammiraglio Luis Rafael Lee Ballester ha assicurato che “la supervisione diretta è fondamentale per garantire che i protocolli siano rispettati con il dovuto rispetto dei diritti umani, nel quadro di una politica migratoria ferma, ma equa”.

Nuove regole per i rimpatri forzati dalla Repubblica Dominicana: documenti obbligatori anche per le cure ospedaliere

Il nuovo protocollo, entrato in vigore il 21 aprile, impone al personale sanitario di richiedere ai pazienti una prova d’identità, un certificato di residenza e, ove possibile, una lettera di lavoro. Pur garantendo l’accesso alle cure mediche in casi urgenti, la norma stabilisce che i migranti privi di documenti regolari vengano arrestati e deportati al termine del trattamento.

Si tratta di un’ulteriore stretta contro l’immigrazione haitiana irregolare, che da tempo costituisce un tema centrale nel dibattito politico dominicano.







Il confine di Hispaniola: un’isola, due mondi

Haiti e la Repubblica Dominicana condividono l’isola di Hispaniola, ma vivono realtà drammaticamente diverse. Mentre la prima è afflitta da instabilità politica, miseria estrema e violenza armata da parte delle gang, la seconda cerca di preservare un equilibrio sociale già messo alla prova da crisi economiche e tensioni interne.

Il governo dominicano, guidato dal presidente Luis Abinader, ha intensificato i controlli ai confini e ha eretto un muro per limitare i flussi migratori da Haiti, temendo ripercussioni sanitarie, sociali e di sicurezza.

Espulsioni di massa e politiche migratorie più dure

Abinader, rieletto nel 2024, ha mantenuto le promesse elettorali rendendo più rigide le leggi sull’immigrazione. In poco più di un anno, secondo i dati ufficiali, la Repubblica Dominicana ha espulso oltre 276.000 cittadini haitiani, 86.000 dei quali solo nel primo trimestre del 2025. Il nuovo piano prevede, inoltre, la presenza fissa di agenti dell’immigrazione negli ospedali pubblici, con il compito di identificare i pazienti senza permesso di soggiorno e avviare le procedure di rimpatrio subito dopo la dimissione.

Per gestire la logistica dei rimpatri forzati dalla Repubblica Dominicana, la DGM ha messo a disposizione una nuova flotta di autobus attrezzati per il trasporto dei migranti. I mezzi, secondo le autorità, offrono sedili imbottiti, aria condizionata, cinture di sicurezza, bagni e sistemi di videosorveglianza. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire “un trattamento umano” durante la deportazione, rispettando i protocolli nazionali e internazionali. I rimpatri avvengono attraverso il valico binazionale di Elías Piña, dove le autorità haitiane accolgono i connazionali rimandati oltreconfine.

Sanità pubblica sotto pressione e polemiche interne

Il governo dominicano giustifica l’iniziativa anche con motivazioni di ordine pratico. Secondo il direttore dei servizi d’immigrazione Luis Rafael Lee Ballester, gli ospedali del paese sono sovraccarichi a causa dell’alto numero di migranti che accedono ai servizi sanitari. “Continueremo a fornire cure a tutti”, ha dichiarato, “ma chi non ha diritto a restare sarà rimpatriato”.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno tuttavia espresso preoccupazione per la crescente criminalizzazione della condizione migrante, soprattutto quando si tratta di donne in condizioni vulnerabili e minori.

La politica migratoria della Repubblica Dominicana continua a irrigidirsi, mentre la crisi haitiana si aggrava senza soluzione. I rimpatri forzati di donne incinte e madri con neonati pongono interrogativi complessi su legalità, diritti umani e sicurezza. Mentre il governo difende le sue scelte come necessarie per preservare l’ordine interno e la sostenibilità del sistema sanitario, cresce la pressione internazionale per una gestione più equilibrata e umana della crisi migratoria.

Lucrezia Agliani