Il cinema Fiamma, un punto di riferimento storico per il panorama cinematografico romano, sta per intraprendere un nuovo capitolo della sua lunga e affascinante storia. Dopo un lungo periodo di chiusura che risale al 2017, la multisala di Via Bissolati è pronta a rinascere grazie all’impegno del gruppo Caroli, che ha recentemente acquisito la struttura. Il progetto di rilancio della sala è stato affidato a Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, due figure di spicco nell’ambito culturale e cinematografico, noti per la loro lunga esperienza nell’organizzazione di eventi e festival. I due, fondatori dell’Associazione Culturale PlaytownRoma, si sono distinti per la promozione del cinema e dell’audiovisivo, tra cui il rinomato festival “Alice nella Città”, dedicato al pubblico giovane e alle nuove generazioni.

Il percorso che ha portato alla rinascita del cinema Fiamma non è stato breve, ma segna un momento cruciale nella storia del cinema di qualità a Roma. Dopo la chiusura nel 2017, la multisala era stata acquisita dal Centro Sperimentale di Cinematografia, un’importante istituzione che si occupa della formazione e della valorizzazione del cinema in Italia. Tuttavia, nonostante l’importante valore storico e culturale della sala, la struttura ha continuato a trovarsi in uno stato di incertezza riguardo al suo futuro. Il passaggio di proprietà al gruppo Caroli ha rappresentato l’inizio di una nuova fase, con l’ambizione di restituire al cinema Fiamma il ruolo di protagonista nel panorama culturale della capitale.

La visione del gruppo Caroli

L’acquisizione del cinema Fiamma da parte del gruppo Caroli è stata motivata dalla volontà di ridare vita a uno spazio che ha rappresentato per decenni un simbolo del cinema di qualità e della cultura a Roma. Il gruppo, che opera principalmente nel settore della gestione e della valorizzazione di spazi pubblici e culturali, ha visto nel Fiamma un’opportunità unica di contribuire al rilancio del cinema indipendente e della cultura cinematografica nella capitale.

La visione del gruppo Caroli si basa su un approccio innovativo alla gestione del cinema, mirando a creare un ambiente in cui il cinema possa tornare a essere un luogo di incontro e di scambio per gli appassionati, ma anche per i professionisti del settore.







La curatela di Gianluca Giannelli e Fabia Bettini

A dare nuova linfa al cinema Fiamma sono i due curatori, Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, che porteranno la loro esperienza e passione per il cinema indipendente e di qualità nella gestione della storica multisala. Fondatori dell’Associazione Culturale PlaytownRoma, Giannelli e Bettini sono da più di vent’anni protagonisti nel panorama culturale romano, con un focus particolare sul cinema e sull’audiovisivo.

Il loro impegno si è concretizzato in numerosi progetti, tra cui “Alice nella Città”, un festival parallelo della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che ogni anno porta a Roma film e produzioni destinate a un pubblico giovane, ma che trattano temi universali e profondi. La loro esperienza nell’organizzazione di eventi cinematografici di grande valore culturale è il punto di partenza per una gestione che mira a rilanciare il Fiamma come punto di riferimento per il cinema di qualità, con un programma che spazia dal cinema indipendente alle grandi opere della cinematografia internazionale.

Un progetto per il futuro

Il progetto di rilancio del cinema Fiamma si inserisce in un contesto di crescente attenzione per il recupero e la valorizzazione dei luoghi storici della capitale. La rinascita di questa multisala non è solo un’operazione di recupero edilizio, ma un’iniziativa culturale che mira a restituire a Roma uno spazio destinato al cinema di qualità e alla promozione della cultura visiva. La gestione di Gianluca Giannelli e Fabia Bettini promette un’offerta cinematografica che coniuga tradizione e innovazione, dando spazio a film di autori emergenti e a rassegne dedicate alla riscoperta dei classici del cinema.

Il programma del cinema Fiamma sarà caratterizzato da una grande varietà di proposte, con un’attenzione particolare alle produzioni indipendenti e alle opere che trattano temi sociali e culturali di rilevanza contemporanea. Non mancheranno inoltre eventi speciali, rassegne tematiche e proiezioni in anteprima, che offriranno al pubblico romano un’esperienza cinematografica unica e stimolante.

Il Cinema Fiamma si propone anche di diventare un centro di formazione e di sviluppo per i giovani cineasti, un luogo in cui le nuove generazioni possano entrare in contatto con il mondo del cinema e dell’audiovisivo in modo diretto e creativo.

La resurrezione di una tradizione

Il ritorno del cinema Fiamma segna la fine di un periodo di incertezze e di abbandono per uno dei luoghi storici del cinema romano. La multisala ha sempre rappresentato, fin dalla sua apertura, uno spazio destinato alla proiezione di film di qualità, dove il pubblico ha potuto assistere a opere cinematografiche provenienti da ogni parte del mondo, con particolare attenzione al cinema d’autore e a quello di nicchia.

La chiusura nel 2017 aveva lasciato un vuoto importante nella città di Roma, che ha visto progressivamente ridursi il numero di sale dedicate a un’offerta cinematografica di qualità. Tuttavia, il ritorno del cinema Fiamma non è solo il recupero di un vecchio cinema, ma il recupero di una tradizione che Roma ha sempre custodito con orgoglio: quella del cinema come luogo di cultura e di riflessione.