L’ultimo grande maschio di Rinoceronte bianco settentrionale, è morto.

Era l’ultimo maschio della sua specie, si chiamava Sudan ma per le sue dimensioni veniva chiamato “The Gentle Giant”, il gigante gentile. Ha vissuto per quarantacinque anni in parte in Africa, poi negli anni settanta fu trasferito in uno Zoo della repubblica Ceca, per tornare in Kenya all’Ol Pejeta Conservancy, la riserva dove è morto.

Troppo vecchio e troppo sofferente

Malato da tempo, i veterinari della riserva hanno dovuto sopprimerlo perché troppo sofferente. Le sue condizioni erano totalmente degenerate e ultimamente non riusciva più a stare in piedi anche per la notevole stazza, oltre a una gravissima infezione alla zampa destra. Poiché negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate, sarebbe stato troppo crudele tenerlo in vita, per cui lunedì è stato deciso di addormentarlo per sempre.









Un simbolo contro il bracconaggio

Sudan era sopravvissuto a una figlia e una nipote, diventando il simbolo degli ambientalisti prima contro la caccia indiscriminata di animali selvatici e poi contro il bracconaggio. Sono numerose infatti, le specie in via di estinzione in Africa, e tra queste anche un’altra specie di rinoceronte, quello nero.

Iniziata durante il periodo coloniale la caccia, per meglio dire la strage, di rinoceronti bianchi è proseguita con i bracconieri, soprattutto per il corno di questo animale.

Era un gigante gentile, la sua personalità era semplicemente fantastica e, date le sue dimensioni, molte persone ne avevano paura. Ma in lui non c’era niente di cattivo

ha detto Elodie Sampere, una rappresentante di Ol Pejeta.

L’ultima speranza è l’inseminazione artificiale

Prima di praticare l’eutanasia su Sudan i veterinari hanno prelevato del materiale genetico sperando di poterlo utilizzare con le ultime due femmine rimaste di questa specie, Najin, di 27 anni e la figlia Fatu, di 17. L’unica speranza risiede infatti nelle tecniche di inseminazione artificiale.

Richard Vigne, amministratore delegato di Ol Pejeta rattristato per la morte di Sudan ricorda che il rinoceronte

è stato un grande ambasciatore della sua specie e sarà ricordato per il lavoro svolto per aumentare la consapevolezza mondiale sulla difficile situazione in cui versano non solo i rinoceronti, ma anche le migliaia di altre specie che si trovano ad affrontare l’estinzione a causa di un’attività umana insostenibile

Dopo che ogni tentativo di farlo accoppiare naturalmente è fallito, gli ambientalisti l’anno scorso hanno messo Sudan sull’app di appuntamenti Tinder, sperando di raccogliere abbastanza denaro per pagare un trattamento di fertilità da 9 milioni di dollari. Ora sperano di fare lo stesso per utilizzare i geni di Sudan con le due femmine rimaste.

Jan Stejskal, direttore del progetto internazionale per garantire la prosecuzione della specie di rinoceronte bianco, ha detto che la morte di Sudan è un crudele simbolo del disprezzo umano per la natura e rattrista tutti quelli che lo conoscevano, ma che non dovremmo arrenderci.

Alessandro Desogus